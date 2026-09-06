Voici les trios les moins chers dans les « fast food » du Québec et il y en a même un à 5 $

Là tu parles d'une aubaine!

Main qui tient un hamburger au fromage. Droite : deux femmes qui sirotent une boisson gazeuse dans un restaurant.

Les trios les moins chers dans les fast food du Québec

awcanada | Instagram, restolafleur | Instagram
Rédactrice pigiste

Tu trouves que les trios des fast-foods coûtent de plus en plus cher? Bonne nouvelle : il est encore possible de manger sur le pouce sans dépenser une petite fortune. Même si les prix des établissements ont grimpé au cours des dernières années, tu peux t'en sortir pour moins de 13 $, si tu sais quoi commander. Pour te donner un petit coup de pouce, on a comparé les menus de plusieurs chaînes populaires au Québec afin de dénicher leurs trios les plus abordables.

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Que tu aies envie d'un burger, de poulet frit, d'un hot-dog ou d'un sandwich, ces repas te permettront de satisfaire tes fringales sans trop faire souffrir ton budget. Voici donc les trios les moins chers de plusieurs grandes chaînes de restauration rapide, avec des prix variant de 5 $ à 12,39 $ avant taxes.

A&W

Prix : 8,84 $

Pourquoi tu dois y aller : On commence en force avec un burger qui se situe sous la barre des 3 $! Le Buddy Burger d'A&W est garni d'une boulette de bœuf, d'oignons grillés, de ketchup, de moutarde et de la célèbre sauce Teen. Accompagné de frites et d'une boisson, ce trio te revient seulement à 8,84 $. Si tu n'as jamais goûté à la mythique root beer de la chaîne, c'est le moment idéal de l'essayer, mais tu peux aussi opter pour une autre boisson de ton choix.

Site Internet du A&W

Burger King

Prix : 5,49 $

Pourquoi tu dois y aller : Chez Burger King, petit prix ne veut pas dire petit choix. Pour 5,49 $ dans la section « offres au quotidien », tu peux choisir entre un trio Whopper Junior, un classique garni de légumes frais et de bœuf grillé, un trio Sandwich au poulet Junior avec une galette de poulet croustillante ou encore un trio Big King Junior, composé de deux boulettes de bœuf, de fromage et de sa célèbre sauce Big King. Peu importe ton choix, ces trois options différentes te permettent de manger sur le pouce à bon prix.

Site Internet du Burger King

Harvey's

Prix : 8,09 $

Pourquoi tu dois y aller : Harvey's prouve qu'il est encore possible de savourer un trio burger pour un peu plus de 8 $. À 8,09 $, le trio Burger Junior comprend le Burger Junior, des frites ou des rondelles d'oignon et une boisson gazeuse. Fan de poulet frit? Jette un coup d'oeil au trio Junior au poulet, affiché à 8,39 $, qui fait également partie des options les plus abordables de la chaîne.

Site Internet du Harvey's

McDonald's

Prix : 5 $

Pourquoi tu dois y aller : Impossible de parler de petits prix sans mentionner McDonald's! Avec les trios McValeur à seulement 5 $, c'est l'option la plus abordable de cette sélection. À ce prix, plusieurs choix s’offrent à toi comme le trio Sandwich junior au poulet garni d'une boulette croustillante, le McDouble (avec fromage) et les wrap-éclair au poulet grillé ou au poulet croustillant.

En optant pour un de ces combos, ta fringale pourra être satisfaite sans trop affecter ton portefeuille. Tu as de la difficulté à faire ton choix? Rien ne t'empêche de choisir deux combos, tu t'en sortiras avec deux repas pour 10 $. C'est ce qu'on appelle un bon deal.

Site Internet du McDonald's

Wendy's

Prix : 12,39 $

Pourquoi tu dois y aller : Si le poulet, c'est ton incontournable dans les fast-foods, Wendy's t'offre plusieurs choix à prix identique. Pour 12,39 $, tu peux opter pour un trio sandwich au poulet classique ou sandwich au poulet épicé, un trio de lanières de poulet ainsi que l'un des duos de wraps au poulet, offerts en versions classique, grillée ou épicée. Une belle façon de varier les plaisirs sans avoir à chercher le trio le plus avantageux dans le menu.

Site Internet du Wendy's

Subway

Prix : 10,89 $

Pourquoi tu dois y aller : Envie de faire changement du traditionnel burger? Pour 10,89 $, Subway offre son trio Combiné de viandes froides en format 6 pouces, garni d'un mélange de bologne, de salami et de pain de viande. Tu peux ensuite le personnaliser avec le pain, les légumes et les garnitures de ton choix, avant d'y ajouter un sac de croustilles et une boisson.

Menu du Subway

Valentine

Prix : 9,49 $

Pourquoi tu dois y aller : Chez Valentine, tu peux facilement adapter ton repas à ton appétit. Pour 9,49 $, leur trio comprend un hot-dog vapeur, des frites et une boisson. Si tu as une plus grosse faim, il est possible d'ajouter un deuxième hot-dog pour seulement 2,20 $ de plus, ce qui porte le total à 11,69 $.

Site Internet du Valentine

Lafleur

Prix : 10,99 $

Pourquoi tu dois y aller : Envie d'un classique bien de chez nous? Pour 10,99 $, Lafleur te propose un trio comprenant deux hot-dogs vapeur, des frites et une boisson. Et si tu fais partie de la team hot-dogs grillés, sache qu'il est possible de remplacer la version vapeur pour un supplément de seulement 0,96 $.

Menu du Lafleur

Fromagerie Victoria

Prix : 9,30 $

Pourquoi tu dois y aller : À la Fromagerie Victoria, le plus difficile sera peut-être de résister au fromage en grains! Pour 9,30 $, le trio hot-dog comprend un hot-dog, une mini frite et une boisson. Tu peux aussi opter pour la version pogo à 9,99 $ si tu as envie d'un petit retour en enfance. Et avouons-le, c'est aussi l'occasion parfaite de repartir avec un petit sac de fromage en grains à 2,65 $ (pour le format de 75 g) pour ton snack d'après-midi.

Menu de la Fromagerie Victoria

PFK

Prix : 12,29 $

Pourquoi tu dois y aller : Chez PFK, le poulet est évidemment à l'honneur. Pour 12,29 $, le Combo Double Mini Sandwich comprend deux mini sandwiches au poulet, des frites et une boisson. Une bonne option si tu veux retrouver les saveurs emblématiques de la chaîne dans un format plus compact.

Menu du PFK

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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Québec Canada Manger et Sortir
  • Véronik L'Archevêque-Roy

    Rédactrice Pigiste

    Véronik est rédactrice pigiste chez Narcity. Diplômée en design industriel — domaine dans lequel elle travaille à temps plein — elle prête aussi sa plume au web depuis 2015. Curieuse et touche-à-tout, elle a exploré plusieurs univers, des tendances mode et beauté aux idées sorties et activités à découvrir.

    Chez Narcity Québec, elle se spécialise dans la section Manger & Sortir : des meilleures adresses gourmandes aux astuces pour économiser sur ton panier d’épicerie, Véronik est ta référence pour profiter de la ville sans te ruiner.

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