Dollarama vend ces lotions corporelles populaires pour 50 % moins cher que chez Walmart

Le même format, la moitié du prix. 👀🤑

Devanture du Dollarama.

Dollarama offre maintenant des produits de marques populaires à mini-prix.

Narcity Québec
Rédactrice en chef

Le rayon pharmacie et beauté du Dollarama réserve de plus en plus de belles trouvailles. Après les cosmétiques de la ligne fondée par Ariana Grande vendus 90 % moins cher qu'en pharmacie, c'est au tour d'une marque de lotions bien connue et populaire de se retrouver sur les tablettes du magasin du dollar à un prix qui fait lever les sourcils. Et comme pour plusieurs produits d'épicerie, c'est en comparant avec des géants, comme Walmart, que l'écart devient évident.

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Si tu utilises déjà la marque de lotions Jergens, le prix de ces bouteilles de 620 ml au magasin du dollar risque de te surprendre. Les versions Noix de coco hydratante, Beurre de karité enrichissant et Soins Ultra sans parfum et Hydratant soins ultra à l'argan restaurateur sont actuellement offertes à 5 $ chacune au Dollarama. Et oui, c'est exactement le même emballage que chez les compétiteurs.

Lotions Jergens 620 ml vendues au Dollarama. Dollarama vend les lotions Jergens de 620 ml à un prix beaucoup plus bas que ses concurrents.Narcity Québec

Chez Walmart, la même gamme Soins Ultra dans le même format de 620 ml est affichée à 9,97 $. Autrement dit, tu paies 4,97 $ de plus pour une bouteille identique en quantité, soit près du double. Ramené à 100 ml, ça donne 0,81 $ au magasin du dollar contre 1,61 $ chez le géant américain.

Lotions Jergens 620 ml vendues sur le site Web de Walmart. Walmart vend les lotions Jergens de 620 ml à près du double du prix de Dollarama.Walmart

D'ailleurs, le même produit, encore une fois dans le même emballage, est affiché à 12,49 $ chez Pharmaprix, soit 7,49 $ de plus. À ce prix-là, tu peux en prendre deux au Dollarama pour moins que ce que tu aurais déboursé en pharmacie.

Les formats repérés en magasin font tous partie de la gamme enrichie d'huiles nourrissantes, qui promet une hydratation de 24 heures.

La version Noix de coco hydratante mise sur l'huile et l'eau de coco pour une peau douce, tandis que le Beurre de karité enrichissant contient du karité africain d'origine naturelle. Pour les personnes qui préfèrent éviter les parfums, la déclinaison Soins Ultra sans parfum, formulée avec les vitamines C, E et B5, se trouvait aussi sur les tablettes au même prix.

À noter que l'inventaire et les parfums offerts peuvent varier considérablement d'une succursale Dollarama à l'autre. Si tu tombes sur ton parfum préféré, mieux vaut ne pas trop attendre.

Lotion Jergens 620 ml

Prix au Dollarama : 5 $ (620 ml)

Prix chez Walmart : 9,97 $ (620 ml)

Prix chez Pharmaprix : 12,49 $ (620 ml)

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Québec Aubaines Canada
  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux qui n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

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