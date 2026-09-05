Dollarama vend ces lotions corporelles populaires pour 50 % moins cher que chez Walmart
Le même format, la moitié du prix. 👀🤑
Le rayon pharmacie et beauté du Dollarama réserve de plus en plus de belles trouvailles. Après les cosmétiques de la ligne fondée par Ariana Grande vendus 90 % moins cher qu'en pharmacie, c'est au tour d'une marque de lotions bien connue et populaire de se retrouver sur les tablettes du magasin du dollar à un prix qui fait lever les sourcils. Et comme pour plusieurs produits d'épicerie, c'est en comparant avec des géants, comme Walmart, que l'écart devient évident.
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Si tu utilises déjà la marque de lotions Jergens, le prix de ces bouteilles de 620 ml au magasin du dollar risque de te surprendre. Les versions Noix de coco hydratante, Beurre de karité enrichissant et Soins Ultra sans parfum et Hydratant soins ultra à l'argan restaurateur sont actuellement offertes à 5 $ chacune au Dollarama. Et oui, c'est exactement le même emballage que chez les compétiteurs.
Dollarama vend les lotions Jergens de 620 ml à un prix beaucoup plus bas que ses concurrents.Narcity Québec
Chez Walmart, la même gamme Soins Ultra dans le même format de 620 ml est affichée à 9,97 $. Autrement dit, tu paies 4,97 $ de plus pour une bouteille identique en quantité, soit près du double. Ramené à 100 ml, ça donne 0,81 $ au magasin du dollar contre 1,61 $ chez le géant américain.
Walmart vend les lotions Jergens de 620 ml à près du double du prix de Dollarama.Walmart
D'ailleurs, le même produit, encore une fois dans le même emballage, est affiché à 12,49 $ chez Pharmaprix, soit 7,49 $ de plus. À ce prix-là, tu peux en prendre deux au Dollarama pour moins que ce que tu aurais déboursé en pharmacie.
Les formats repérés en magasin font tous partie de la gamme enrichie d'huiles nourrissantes, qui promet une hydratation de 24 heures.
La version Noix de coco hydratante mise sur l'huile et l'eau de coco pour une peau douce, tandis que le Beurre de karité enrichissant contient du karité africain d'origine naturelle. Pour les personnes qui préfèrent éviter les parfums, la déclinaison Soins Ultra sans parfum, formulée avec les vitamines C, E et B5, se trouvait aussi sur les tablettes au même prix.
À noter que l'inventaire et les parfums offerts peuvent varier considérablement d'une succursale Dollarama à l'autre. Si tu tombes sur ton parfum préféré, mieux vaut ne pas trop attendre.
Lotion Jergens 620 ml
Prix au Dollarama : 5 $ (620 ml)
Prix chez Walmart : 9,97 $ (620 ml)
Prix chez Pharmaprix : 12,49 $ (620 ml)