Tunnel et pont fermés : Ce sera l'enfer ce long week-end sur les routes du Grand Montréal

Mieux vaut prévoir tes détours (et beaucoup de patience). 😡🚗

Le tunnel Louis-H.-La Fontaine.

Le Grand Montréal croulera sous les chantiers routiers et les entraves lors du long week-end de la fête du Travail.

Réfection majeure du tunnel Louis-H.-La Fontaine | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu comptais profiter du long week-end de la fête du Travail pour te promener dans le Grand Montréal, mieux vaut t'armer de patience (et peut-être d'un bon balado). Plusieurs entraves majeures seront en branle sur le réseau autoroutier du 4 au 8 septembre, et ça va faire mal sur certains axes très fréquentés.

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L'un des gros chantiers est au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, selon les données de Mobilité Montréal. En direction nord, il est question d'une fermeture complète de ce vendredi 23 h à mardi 5 h, entre la sortie 90 de l'A-20 ouest à Longueuil et l'avenue Souligny Est à Montréal. Le détour suggéré passe par le pont Jacques-Cartier, ou par le boulevard Pie-IX pour les camions.

En direction sud, le tunnel ferme plutôt par tranches tout au long du week-end, entre la sortie 5 (rue Sherbrooke) et la R-132 à Longueuil. Là aussi, le pont Jacques-Cartier devient ton meilleur ami, via les rues Dickson, Notre-Dame et l'avenue Papineau. C'est donc dire que cette traverse sera lourdement affectée et achalandée.

Le pont Victoria embarque aussi dans la mêlée. De vendredi 23 h à mardi 5 h, la circulation vers Montréal se fait sur une seule voie, du côté du pont Jacques-Cartier. Une fermeture distincte de la travée est, liée à des travaux du CN, se poursuit jusqu'au jeudi 10 septembre, avec une circulation à sens alterné selon l'heure de la journée.

Direction Rive-Sud via l'A-20

Entre Belœil et Mont-Saint-Hilaire, prépare-toi à rouler à contresens sur une seule voie par direction, de vendredi 22 h à lundi 5 h. Un vrai risque de bouchon est à prévoir samedi et dimanche, alors garde l'A-40 dans ta poche arrière comme plan B.

Et à LaSalle, la R-138 est aussi impactée. Les accès à la rue Clément, dans les deux directions, ferment de vendredi 21 h à lundi 5 h.

Sans oublier une brochette de plus petits chantiers un peu partout, soit l'asphaltage sur l'A-40 à Repentigny jusqu'au 11 septembre, de nouvelles fermetures de soir sur l'A-30 à Brossard dès le 8 septembre, la rue Bridge fermée dans Le Sud-Ouest, une entrave partielle sur Notre-Dame Est dimanche, et une ouverture tardive du Réseau express métropolitain (REM) les 5 et 6 septembre.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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