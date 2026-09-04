Tunnel et pont fermés : Ce sera l'enfer ce long week-end sur les routes du Grand Montréal
Mieux vaut prévoir tes détours (et beaucoup de patience). 😡🚗
Si tu comptais profiter du long week-end de la fête du Travail pour te promener dans le Grand Montréal, mieux vaut t'armer de patience (et peut-être d'un bon balado). Plusieurs entraves majeures seront en branle sur le réseau autoroutier du 4 au 8 septembre, et ça va faire mal sur certains axes très fréquentés.
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L'un des gros chantiers est au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, selon les données de Mobilité Montréal. En direction nord, il est question d'une fermeture complète de ce vendredi 23 h à mardi 5 h, entre la sortie 90 de l'A-20 ouest à Longueuil et l'avenue Souligny Est à Montréal. Le détour suggéré passe par le pont Jacques-Cartier, ou par le boulevard Pie-IX pour les camions.
En direction sud, le tunnel ferme plutôt par tranches tout au long du week-end, entre la sortie 5 (rue Sherbrooke) et la R-132 à Longueuil. Là aussi, le pont Jacques-Cartier devient ton meilleur ami, via les rues Dickson, Notre-Dame et l'avenue Papineau. C'est donc dire que cette traverse sera lourdement affectée et achalandée.
Le pont Victoria embarque aussi dans la mêlée. De vendredi 23 h à mardi 5 h, la circulation vers Montréal se fait sur une seule voie, du côté du pont Jacques-Cartier. Une fermeture distincte de la travée est, liée à des travaux du CN, se poursuit jusqu'au jeudi 10 septembre, avec une circulation à sens alterné selon l'heure de la journée.
Direction Rive-Sud via l'A-20
Entre Belœil et Mont-Saint-Hilaire, prépare-toi à rouler à contresens sur une seule voie par direction, de vendredi 22 h à lundi 5 h. Un vrai risque de bouchon est à prévoir samedi et dimanche, alors garde l'A-40 dans ta poche arrière comme plan B.
Et à LaSalle, la R-138 est aussi impactée. Les accès à la rue Clément, dans les deux directions, ferment de vendredi 21 h à lundi 5 h.
Sans oublier une brochette de plus petits chantiers un peu partout, soit l'asphaltage sur l'A-40 à Repentigny jusqu'au 11 septembre, de nouvelles fermetures de soir sur l'A-30 à Brossard dès le 8 septembre, la rue Bridge fermée dans Le Sud-Ouest, une entrave partielle sur Notre-Dame Est dimanche, et une ouverture tardive du Réseau express métropolitain (REM) les 5 et 6 septembre.
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