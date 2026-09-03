Bernard Drainville de la CAQ dit « F*ck you, estie » à Trump et se reprend... à moitié

Christine Fréchette lui a demandé de retirer ses paroles, MAIS...

Bernard Drainville, candidat pour la CAQ.

Bernard Drainville s'est indigné contre Donald Trump en pleine entrevue et Christine Fréchette lui demande de retirer ses paroles.

Bernard Drainville | Facebook
Éditrice sénior, Nouvelles

En pleine campagne électorale pour les élections provinciales 2026, Bernard Drainville, ministre sortant de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et candidat caquiste dans Lévis, a laissé tomber toute retenue en parlant de Donald Trump, ce 2 septembre en fin de journée.

À lire également : Propos controversés envers un centre de femmes : Un candidat de la CAQ se retire

De passage à l'émission Bouchard en parle, sur les ondes de FM93, Bernard Drainville s'est fait demander de réagir à la guerre commerciale que mène le président américain contre le Québec et le Canada. Il n'a pas mâché ses mots : « Dans les demandes qu'il a faites, à la fin de la négociation, il y a une vraie volonté de dire : “Toi le Canada, tu nous appartiens, t'es à moi.” F*ck you, estie! C'est ça ma réponse. On n'appartient pas à Trump, on n'appartient pas à un autre pays. On est notre propre pays, avec notre propre identité et notre propre souveraineté. »

À noter que ce passage a été coupé de l'extrait présenté sur les réseaux sociaux, mais il est toujours sur le site de la station de radio au moment d'écrire ces lignes.

À la suite de cette entrevue qui a rapidement fait le tour du Web, la première ministre sortante et cheffe de la Coalition Avenir Québec (CAQ), Christine Fréchette, a été appelée à commenter la sortie de son candidat. « Si c'est ça qui a été dit, je pense que ce n'est pas un niveau de langage qui est adéquat », a-t-elle déclaré, avant d'ajouter : « Je lui demande de retirer ses paroles si c'est ce qu'il a dit. »

En soirée, Bernard Drainville a réagi sur Facebook, mais sans vraiment reculer sur le fond de ses propos.

« Donald Trump a ouvert une guerre tarifaire sans précédent contre le Québec et le Canada. Les mots choisis étaient inappropriés, mais mon indignation demeure. On va continuer de protéger nos entreprises et nos travailleurs, c'est ça l'important aujourd'hui. »

Le politicien reconnaît donc le ton, mais maintient le message. Difficile de parler d'une véritable rétractation.

Il reste encore 32 jours avant le scrutin du 5 octobre, et la campagne électorale ne manque déjà pas de rebondissements.

From Your Site Articles
élections provinciales 2026 élections québec élections québec 2026 donald trump bernard drainville élections 2026
Québec Canada Nouvelles
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

Cette machine à café très populaire est à vendre à 48 % de rabais sur Amazon

Et une note de 4,4/5 selon les avis!

Rappels d'aliments importants : Ces 48 produits sont visés au Québec

Du congélateur au garde-manger, fais le tour pour éviter des complications. 😳

Ce populaire spa au Québec sera 2 fois plus GROS : voici le projet à 22 M$ (PHOTOS)

Une « lazy river », un bain flottant, deux rives et 12 acres : ça promet!

Cineplex offre le billet et le popcorn à 5 $ chacun ce week-end : Voici comment en profiter

Une sortie à 10 $? Oui svp! 🍿🎬

Propos controversés envers un centre de femmes : Un candidat de la CAQ se retire

« Des comportements de cette nature ne sont pas acceptables. »

Hilroy s'excuse d'avoir oublié Terre-Neuve sur la carte de ses cahiers Canada

Tu peux même te faire rembourser pour cette erreur. 😲

Fête du Travail 2026 : Voici tout ce qui est ouvert ou fermé au Québec

C'est le temps de bien planifier ton long week-end! 🚗

L'administration Trump se moque de l'armée canadienne et Mark Carney répond sèchement

Il n'a pas mâché ses mots. 😑

Les États-Unis pourraient-ils envahir le Canada? Voici ce qu'un amiral américain a dit

Ça n'augure rien de bon... 😬

Aller chez Tim peut maintenant te rapporter de l'Argent Canadian Tire : voici comment

Ton café vient de devenir plus payant. ☕💰