Bernard Drainville de la CAQ dit « F*ck you, estie » à Trump et se reprend... à moitié
Christine Fréchette lui a demandé de retirer ses paroles, MAIS...
En pleine campagne électorale pour les élections provinciales 2026, Bernard Drainville, ministre sortant de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et candidat caquiste dans Lévis, a laissé tomber toute retenue en parlant de Donald Trump, ce 2 septembre en fin de journée.
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De passage à l'émission Bouchard en parle, sur les ondes de FM93, Bernard Drainville s'est fait demander de réagir à la guerre commerciale que mène le président américain contre le Québec et le Canada. Il n'a pas mâché ses mots : « Dans les demandes qu'il a faites, à la fin de la négociation, il y a une vraie volonté de dire : “Toi le Canada, tu nous appartiens, t'es à moi.” F*ck you, estie! C'est ça ma réponse. On n'appartient pas à Trump, on n'appartient pas à un autre pays. On est notre propre pays, avec notre propre identité et notre propre souveraineté. »
À noter que ce passage a été coupé de l'extrait présenté sur les réseaux sociaux, mais il est toujours sur le site de la station de radio au moment d'écrire ces lignes.
À la suite de cette entrevue qui a rapidement fait le tour du Web, la première ministre sortante et cheffe de la Coalition Avenir Québec (CAQ), Christine Fréchette, a été appelée à commenter la sortie de son candidat. « Si c'est ça qui a été dit, je pense que ce n'est pas un niveau de langage qui est adéquat », a-t-elle déclaré, avant d'ajouter : « Je lui demande de retirer ses paroles si c'est ce qu'il a dit. »
En soirée, Bernard Drainville a réagi sur Facebook, mais sans vraiment reculer sur le fond de ses propos.
« Donald Trump a ouvert une guerre tarifaire sans précédent contre le Québec et le Canada. Les mots choisis étaient inappropriés, mais mon indignation demeure. On va continuer de protéger nos entreprises et nos travailleurs, c'est ça l'important aujourd'hui. »
Le politicien reconnaît donc le ton, mais maintient le message. Difficile de parler d'une véritable rétractation.
Il reste encore 32 jours avant le scrutin du 5 octobre, et la campagne électorale ne manque déjà pas de rebondissements.
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