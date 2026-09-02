Aller chez Tim peut maintenant te rapporter de l'Argent Canadian Tire : voici comment

Ton café vient de devenir plus payant. ☕💰

Un café du Tim Hortons. Droite : Façade d'un magasin Canadian Tire.

Récompenses Triangle et FidéliTim s'associent pour offrir plus remises à leurs membres chez Tim Hortons.

@timhortonshof | Instagram, Valentino Visentini | Dreamstime
Rédaction et édition

On le sait, aller chez Tim fait partie de la routine de presque tout le monde au Québec. Eh bien, c'est ton portefeuille qui sera ravi : Récompenses Triangle et FidéliTim viennent d'annoncer un partenariat qui te permet de cumuler de l'Argent Canadian Tire directement sur tes commandes chez Tim Hortons, en plus de tes points habituels. Le combo canadien parfait ou quoi? Bref, on t'explique comment en profiter.

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Comment ça fonctionne

Les membres qui lient leurs comptes FidéliTim et Récompenses Triangle peuvent obtenir jusqu'à 5 % en Argent Canadian Tire sur leurs achats admissibles chez Tim Hortons, en plus des points FidéliTim qu'ils accumulent déjà. Le pourcentage varie selon ta façon de payer. Voici les trois manières de maximiser tes gains :

  • Avec le code QR ou la carte FidéliTim : 2 % sur les achats admissibles (avant taxes)
  • Avec le code QR ou la carte FidéliTim, en payant avec une carte de crédit Triangle : 2 % de plus sur le montant total (après taxes)
  • En utilisant une carte de crédit Triangle avec la fonction « Numérisez et payez » dans l'application Tim Hortons : 1 % de plus sur les achats admissibles (avant taxes)
Autrement dit, même sans carte de crédit Triangle, lier tes deux comptes suffit pour commencer à récolter de l'Argent Canadian Tire sur tes commandes chez Tim.
Attention, tous les achats ne donnent pas droit à ce bonus. Les commandes de traiteur, les biscuits sourire, les boissons en bouteille, les articles spécialisés et la marchandise sont exclus. Cela dit, si tu paies avec une carte de crédit Triangle, ces articles exclus comptent tout de même dans le montant total de ta transaction (après taxes) pour les 2 % supplémentaire. Pour la liste complète des exclusions, tu peux consulter les modalités du programme FidéliTim.

Comment lier tes comptes

Le processus est plutôt simple. Il suffit de te rendre sur triangle.com/fidelitim, de cliquer sur « Lier les comptes », puis de te connecter (ou de t'inscrire) à Récompenses Triangle et à FidéliTim pour suivre les étapes.

Où dépenser tes points

Une fois tes comptes liés, tu continues d'échanger tes points comme avant : les points FidéliTim, seulement dans les restaurants Tim Hortons participants, et l'Argent Canadian Tire, chez Canadian Tire, Sport Chek, Mark's, L'Équipeur, Atmosphere et dans les magasins Sports Experts participants au pays.

Selon la Société Canadian Tire, le partenariat rejoint plus de 12 millions de membres Récompenses Triangle et près de 8 millions de membres FidéliTim, ce qui en fait l'un des maillages de fidélité les plus vastes au pays.

Une chose est sûre, c'est que cette collaboration incarne à merveille la routine typiquement canadienne. Manquerait juste une queue de castor avec ça!


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