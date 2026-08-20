Un Tim Hortons canadien s'est transformé en Poudlard et le décor est magique (PHOTOS)

Le Poudlard Express fait un arrêt... dans un stationnement de Tim! 🪄🍩

Un Tim Hortons est maintenant transformé en univers Harry Potter.

Le Tim Hortons le plus impressionnant du Canada, avec un look 100% Harry Potter, est à Toronto.

Tim Hortons
Rédactrice en chef

Si tu attends encore ta lettre d'admission à Poudlard, sache qu'il existe maintenant une porte d'entrée pas mal plus accessible vers le monde des sorciers et sorcières : une adresse Tim Hortons. Le 12 août dernier, la célèbre chaîne de cafés a lancé, en édition limitée, le menu Retour à Poudlard, inspiré de l'univers de la célèbre saga. Puis, ce 20 août, on découvre qu'une succursale canadienne vient (magiquement?) d'être entièrement transformée aux couleurs d'Harry Potter, et le résultat est vraiment impressionnant. Disons que les fans de ce monde fantastique risquent de ca-po-ter.

À lire également : On a goûté au menu Harry Potter chez Tim Hortons : 2 items valent vraiment tes Gallions

Néanmoins, si tu es au Québec, ça va te prendre un Éclair de Feu si tu veux y aller pour acheter ton café matinal et arriver à l'heure au bureau (à moins, bien sûr, d'avoir un Retourneur de Temps). C'est le restaurant situé au 815, chemin Caledonia, à Toronto, qui a reçu le fameux coup de baguette magique. La métamorphose sera dévoilée aux Moldus (oui, oui, on le sait que t'es pas Moldu, c'est ton hibou qui s'est perdu : il arrivera un jour) ce 20 août dès 17 h. Mais d'ici l'ouverture, on a quand même des photos, et oui, c'est aussi excitant que tu le penses.

La devanture de ce Timmies bien spécial a troqué ses couleurs habituelles pour du bleu marine et du doré, en plus d'être remplie de clins d'œil à la saga. Les fenêtres sont notamment décorées aux couleurs des quatre maisons de Poudlard : Gryffondor, Serpentard, Serdaigle et Poufsouffle.

Un Tim Hortons \u00e0 l'image de l'univers Harry Potter \u00e0 Toronto. La devanture de cette succursale Tim Hortons est à l'image de la saga. Tim Hortons

L'intérieur est également rempli de surprises, et pas seulement sur le menu.

Tu rêves d'essayer le Choixpeau magique? C'est ta chance. Un espace photo le mettant en vedette, entouré des bannières des quatre maisons, est bien en vue. Rappelle-toi : c'est le Choixpeau magique qui décide la maison à laquelle tu appartiens, mais il écoute attentivement les souhaits de l'élève. Alors, où veux-tu aller, au plus profond de ton coeur?

L'espace photo o\u00f9 l'on voit le Choixpeau magique et les banni\u00e8res de chaque maison. Un espace photo met en vedette le Choixpeau magique dans ce Tim Hortons inspiré d'Harry Potter.Tim Hortons

Bien que les tables ne te transportent pas exactement dans la Grande Salle, l'ambiance magique est quand même au rendez-vous, avec le logo de Harry Potter et des luminaires qui ont des airs de cages à hiboux.

La salle a manger du caf\u00e9 Tim Hortons X Harry Potter. La salle a manger s'inspire aussi de l'univers magique. Tim Hortons

Le décor réserve aussi un paysage qui représente la mythique école de sorcellerie, ainsi que la fameuse voie 9 ¾ avec chariot et valises d'époque appuyés contre un mur de briques.

La fameuse voie 9 \u00be dans le caf\u00e9 Tim Hortons X Harry Potter. La fameuse voie 9 ¾ est bel et bien représentée. Tim Hortons

Tu t'en doutes : cet établissement féérique « conservera sa thématique pour une durée limitée », affirme Tim Hortons. La date où il s'envolera par magie n'a pas été partagée.

Et le menu magique dans tout ça?

Heureusement, tu n'as pas besoin de te rendre à Toronto pour goûter à la magie : la gamme Retour à Poudlard est offerte dans les restaurants Tim Hortons participants partout au Canada, y compris au Québec.

Au menu : les quatre beignes aux couleurs des maisons de Poudlard (Gryffondor gâteau au fromage et fraise, Serpentard choco-pistache, Serdaigle aux bleuets et Poufsouffle citron-meringue), les Timbits Vif d'or au caramel dans leur porte-Timbits en édition limitée, ainsi que le RafraîchiTim pétillant du Patronus et le thé glacé Forêt interdite, servis dans un gobelet qui révèle des Patronus au contact du froid.

Les beignes Harry Potter repr\u00e9sentant les quatre maisons sur la bo\u00eete th\u00e9matique. Les beignes Harry Potter X Tim Hortons ont été mis au test de goût de Narcity.Narcity Québec

Pour encore plus de magie, tu peux aussi mettre la main sur une « baguette pour boissons » qui change de couleur au contact du froid.

D'ailleurs, Narcity Québec a testé le menu : découvre ce qu'on en pense juste ici.


Des soirées jeux dans plus d'une vingtaine de succursales au Québec

Le 28 août, certains restaurants Tim Hortons organiseront aussi des soirées de jeu style « trivia » Harry Potter pour célébrer le 25e anniversaire du premier film de la saga. Oui, déjà 25 ans! Ça rend nostalgique. Tu peux consulter la liste des établissements participants sur le site officiel de Tim Hortons.

La carte de caf\u00e9s qui organisent une soir\u00e9e Harry Potter au Qu\u00e9bec. Certains restaurants Tim Hortons au Québec organiseront aussi une soirée de jeu Harry Potter.Tim Hortons

Ça donne envie de plonger dans la magie, tout ça!

Tim Hortons x Harry Potter : le restaurant thématique

Adresse : 815, ch. Caledonia, Toronto, ON

Quand : Dès le 20 août 2026, 17 h, pour une durée limitée

Menu Retour à Poudlard : Dans les restaurants Tim Hortons participants au Canada, jusqu'à épuisement des stocks

Site Internet de Tim Hortons

PSSST: Si tu tripes sur Harry Potter, regarde ce qui s'en vient à Montréal à la fin de l'été

Les 18 et 19 septembre 2026, plus de 1 200 drones illumineront le ciel du Vieux-Port dans le cadre du DroneArt Show : Harry Potter. Au programme : des scènes marquantes de la saga recréées dans les airs, le tout accompagné des musiques emblématiques des films. Prépare-toi à avoir des frissons (et peut-être même à verser une petite larme).

Le spectacle extérieur aura lieu au Quai Jacques-Cartier, et les billets sont offerts à partir de 67,90 $ pour les 12 ans et plus. Une sortie qui risque de te donner l'impression d'être à Poudlard le temps d'une soirée!

C'est ici pour te procurer des billets sur le site Internet de Fever

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  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux qui n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

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