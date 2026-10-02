Amélie se confie sur les gars d'OD, la maison des filles, et sur « son joueur du Canadien »
« Dans le fond, les gars [d'OD Panama], je trouve qu'ils se ressemblent tous. »
L'aventure à la téléréalité Occupation Double d'Amélie Fournier est terminée, mais elle avait encore pas mal de choses à dire après avoir découvert ce qui se passait loin de ses yeux dans les villas du Panama. Entre les confessionnaux, les réactions captées par les caméras et certaines conversations auxquelles elle n’avait évidemment pas accès sur place, son écoute des épisodes lui a permis de voir son expérience sous un tout autre angle. Et disons que quelques comportements l’ont surprise!
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En entrevue avec Narcity Québec, Amélie est revenue la dynamique dans la maison des filles, et explique pourquoi elle ne regrette pas du tout son départ, même avec l'arrivée imminente de cinq nouveaux gars.
Celle qui avait elle-même demandé aux gars de l’éliminer revient notamment sur les tensions entre les filles, mais également sur les raisons de son départ. Elle se confie sur le type de gars qui lui aurait davantage plu, le manque de galanterie qu’elle dit avoir ressenti pendant l’aventure et le candidat qui, selon elle, joue particulièrement une game. Elle remet également les pendules à l’heure sur cette fameuse histoire avec un joueur de hockey qui a beaucoup fait jaser depuis son passage à OD.
Qu'est-ce qui t'a surprise en écoutant les épisodes?
« C'est sûr que c'est surprenant de voir ce que les filles disent dans leur confessionnal. Ce que les gars disent aussi, puis de voir tout ce qu'on ne peut pas voir quand on est là en personne.
« Admettons, Rébecca, qui a souvent l'air pas contente, et ses réactions à la télé quand, par exemple, Imane, elle, se fait dire qu'elle peut aller en activité avec Jacob. C'est ça qui m'a surprise, vraiment, de voir les expressions faciales des filles. Parce que quand on est entre nous, on ne remarque pas, mais là, à la télé, ils zooment avec la caméra et on voit toutes les faces que les filles font. Quand on fait des faces, on ne s'en rend pas compte, mais on le voit vraiment beaucoup à la télé. J'ai remarqué qu'il y a plus de filles qui avaient de grosses réactions, et je ne m'attendais pas à ce que ça les dérange.
« Je donne un exemple : Rébecca et Emma, elles étaient comme : "Non, non, non, c'est correct. Tu peux y aller en activité, ça ne me dérange pas." Mais après ça, tu vois leur face, et ça les dérange! Puis tu vas dans les confess, et elles disent que ça les dérange, mais elles ne le disent pas aux filles en pleine face.
« Moi, dans la vie, je suis vraiment quelqu'un qui dit tout le temps ce qu'elle pense. Si quelque chose me dérange, ça va paraître dans ma face, mais je vais le dire à la personne : "Ça me fait un peu chier, mais ce n'est pas grave, c'est la game." Je ne vais pas faire : "Non, je suis contente pour toi, ça ne me fait pas chier, puis après ça, aller dire que ça me dérange. »
« Moi, dans la vie, je suis vraiment quelqu'un qui dit tout le temps qu'est-ce qu'il pense, quelque chose qui me dérange, ça va paraître dans ma face, mais je vais le dire à la personne : ça me fait un peu chier, mais ce n'est pas grave, c'est la game, je ne vais pas faire : "Non, je suis contente pour toi, ça ne me fait pas chier." Puis après ça, aller dire que ça me dérange. »
Le mot « hypocrisie » est sorti dans la maison. Penses-tu que c'est hypocrite, ou c'est seulement par politesse ou pour ne pas blesser les autres qu'elles gardent ça pour elles?
« Il y en a, des fois, qui ont peut-être peur d'avouer que ça les blesse ou que ça les dérange. C'est sûr que, des fois, ça peut avoir l'air hypocrite si tu dis à la personne que tu es contente pour elle, puis après, dans le confess, tu dis : ''je ne suis pas contente''. Moi, je viens juste de réécouter les épisodes. Il y a des filles qui étaient comme : "oui, je suis vraiment contente pour toi". Puis après ça, ça s'en va dans la chambre parler avec les autres filles et dire : "j'espère qu'elle va se blesser pendant qu'elle va faire l'activité." Ça, c'est quand même hypocrite, oui. »
C'est quoi la chose la plus importante de ton aventure que le montage n’a pas montrée?
« Je suis quand même contente, pas mal tout a été montré. La seule affaire qui est mal montrée, selon moi, c'est quand Reb changeait de chambre. Emma, a dit aux filles : c'est plate, on a consolé Amé parce qu'elle n'avait pas de top, et là, personne ne vient la voir [NDLR : Rébecca]. On passe pour des filles qui se foutent de Reb, mais on ne savait toutes pas qu'elle pleurait.
« Au début, Sab est allée lui dire : "Es-tu correct?" Reb était full bête avec elle, et elle avait l'air d'avoir besoin de son espace. On lui a donné de l'air et on l'a laissée dépomper. Nous, on était dans l'autre chambre, et elle était dans une chambre à part, ce qui fait qu'on ne pouvait pas savoir qu'elle pleurait. Là, tu as Emma qui dit : "C'est poche, les filles ne viennent même pas. Nous, quand Amé pleurait, on était là pour elle."
« Mais ce n'est même pas ça : je n'ai jamais pleuré parce que je n'avais pas de top. C'était parce que je savais qu'une élimination de filles s'en venait, et je disais aux filles : "Écoutez, je ne veux pas qu'une de vous soit dans l'enveloppe pendant que moi, je ne suis pas intéressée par les gars de l'autre bord. J'aimerais mieux me mettre dans l'enveloppe." Je n'ai pas pleuré pour les gars de l'émission. »
Sachant que cinq nouveaux gars arrivent, regrettes-tu d'avoir demandé aux gars de t'éliminer?
« Vraiment pas. Parce que, dans le fond, les gars, je trouve qu'ils se ressemblent tous.
« Je ne trouve pas que, physiquement, les gars se ressemblent tous, mettons, ils n'ont pas tous la même face, mais je trouve qu'ils ont tous le même profil. Je trouve qu'il y avait plus de variété chez les filles que chez les gars. »
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Toi, ça aurait été quoi ton genre de gars?
« Moi, dans le fond, mon genre de gars, il n'était pas là. Ça aurait été quelqu'un d'un peu plus vieux. Dans le fond, à OD, il n'y a pas personne qui m'a fait sentir dans ma feminine energy. J'avais l'impression que c'était tous des gars qui voulaient qu'on fasse les premiers pas, puis se faire un peu courir après.
« Puis, quand j'ai vu les épisodes, il y a Tristan qui disait qu'Alanna qu'elle était high maintenance à cause qu'elle demandait de se faire ouvrir la porte d'auto. Moi, je ne trouve pas que c'est high maintenance. Je trouve que les gars de notre génération, ils manquent de galanterie. Être galant, ouvrir une porte, puis tenir la main pour rentrer dans un bateau, ou whatever, c'est considéré high maintenance pour eux... Je trouve vraiment qu'ils manquent de galanterie. C'est ce que j'ai remarqué quand j'étais dans l'aventure : je ne me suis pas sentie dans ma feminine energy du tout. »
Est-ce que l'ambiance dans la maison des filles a contribué à ton désir de partir?
« Non. Moi, pendant que j'étais là, ce n'était pas comme que c'est rendu en ce moment. Ça a commencé à être un peu plus rough quand je suis partie. Quand j'étais là, la seule affaire qu'il y avait, c'était Reb puis Emma qui étaient plus ensemble, puis moi puis les autres filles un peu plus ensemble. Mais moi, je n'ai jamais été affectée par des "cliques". Dans ma tête, c'est normal que tu aies plus d'affinités avec des filles que d'autres quand on est plusieurs dans une maison. Moi, les filles, je les adorais, puis j'avais du fun avec elles. »
D'où viennent les tensions dans la maison, selon toi?
« On s'entendait bien jusqu'à ce qu'il y ait des gars. Si tu rajoutes des gars avec des filles, puis là, il y a des triangles amoureux et tout, c'est sûr que c'est là qu'il va y avoir des tensions. Puis, des affaires aussi de parlage dans le dos, des filles qui disaient qu'une était hypocrite quand l'autre n'avait rien fait, puis que ça se parle, puis que ça s'invente des histoires. C'est plus des trucs de même, mais moi, je n'ai été dans aucun drama. »
Le jeu des vérités a fait beaucoup jaser. Regrettes-tu ce que tu as dit?
« Non, je ne regrette pas du tout, parce que moi, je suis quelqu'un qui assume vraiment tout dans la vie. Si tu me poses n'importe quelle question, je vais répondre la vérité. Je n'ai pas eu de commentaire négatif aussi à mon retour non plus. »
L'histoire du joueur de hockey a bien fait jaser par contre...
« Ça, c'est drôle parce que tout le monde se trompe, ils ne parlent pas de la bonne personne.
« Je ne vais jamais dire le nom, mais une chose que je peux dire, c'est que ce n'est pas Zachary Bolduc. Tout le monde pense que c'est lui parce qu'on se suit sur les réseaux sociaux, mais on se suit parce qu'il parlait à une de mes amies. La personne avec qui c'était arrivé, on ne se suit plus. Moi, ça me fait rire, justement, parce que ma première sortie en public après OD, c'était à la Cage aux Sports pendant la game des Canadiens, ce n'était pas très fort de ma part. (rires) Parce qu'aussitôt que je suis arrivée, je me le suis fait dire! »
Ton ex Anthony Pilotte a fait Occupation Double l'an dernier. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir ton ex à OD? Est-ce ça qui t'a donné le goût d'y aller?
« Moi, OD, ça fait des années que je le regarde. Ça me passait par la tête vraiment souvent d'y aller, mais moi, j'ai toujours été en couple. Mais Antho, je savais qu'il y allait avant que ça soit affiché parce que quelqu'un me l'avait dit. Puis, on est en super bons termes. Aussi tôt que je l'ai su, je lui ai écrit. Puis lui, vu que c'était une twist, on avait regardé les portraits ensemble, puis j'étais comme : "cette fille-là, je pense que ça serait ton genre", puis tout. De mon côté, ça a bien été. Antho, je ne suis plus amoureuse de lui depuis vraiment longtemps. Si j'étais encore amoureuse de lui, oui, ça aurait pu me déranger qu'il aille là, mais à ce moment-là, c'était vraiment plus comme friend vibe. J'étais contente pour lui. »
Ta coiffure slick back a beaucoup fait jaser. Comment as-tu réagi en apprenant ça?
« Oh my god! (rires) Je ne peux pas croire! Je le savais. Je me disais que tout le monde allait trouver que j'avais toujours la même tête, mais j'aimais mieux avoir une slick back et l'air snatch que d'avoir les cheveux lousses. J'ai un bob, les cheveux vraiment courts. Mes cheveux sont plats et quand c'est humide, ils ne coopèrent pas. J'ai plein de petits cheveux partout, ça fait dur, ça gonfle. Je savais que ça allait me gosser et que j'allais juste focus là-dessus. Je me suis dit : je vais me faire des slick backs toute la saison. C'est sûr que ça va sortir, que le monde va faire des calls, mais ce n'est pas la fin du monde. Le seul point négatif, c'est que le monde dit que j'ai tout le temps les cheveux attachés. »
Selon toi, qui joue le plus une game cette année?
« Je dirais Billy. Je trouve que, depuis le début, il met quand même ses œufs dans plusieurs paniers. Il aurait pu mieux jouer sa game. C'est correct d'avoir plusieurs intérêts, mais de dire à plusieurs filles "si j'ai un voyage, je te choisis"… Je trouvais ça quand même ordinaire. Et là, il est all in sur Emma, mais Emma, elle, n'a jamais dit qu'elle était all in sur Billy. Là, elle revient de la Maison de l'amour, elle a embrassé Enzo, et là, Billy est comme : "Si elle veut gosser entre moi et Enzo tout le temps, j'ai encore Émilie, si elle veut jouer ça de même." Voyons! Elle ne t'a jamais dit qu'elle était down juste pour toi. Elle t'a dit qu'Enzo aussi était dans le portrait. Ce n'est pas la faute d'Emma si lui il s'est pitché sur elle direct quand elle n'avait pas fait son choix. Je trouve ça un peu stratégique qu'il soit all in sur Emma, puis finalement, parce qu'elle a embrassé Enzo, qu'il veuille retourner vers Émilie…Je ne sais pas. Je n'aime pas trop comment il réagit. »
« Emma a le droit d'aller à son rythme. Elle a le droit d'hésiter entre les deux pendant deux semaines de plus, si elle veut. Elle n'a pas de décision pressante à prendre parce que lui, il a eu peur qu'Emma se tourne vers Enzo et il s'est pitché sur elle pour être sûr qu'elle le choisisse. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un bel homme qui est peut-être habitué, au Québec, à ne pas se faire dire non et à toujours se faire choisir, mais il le prend personnel. Je trouve qu'il est quand même susceptible dans les émissions. »
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Qui a, d’après toi, le plus de potentiel pour gagner Occupation Double Panama?
« À date, j'aime vraiment beaucoup Alexandrie et Math. [...] Voyant son vibe à elle, puis le vibe à Math, je trouve que ça fit. Les deux sont goofy, un peu funny. Je trouve que ça serait vraiment un couple qui pourrait se rendre loin.»
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