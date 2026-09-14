8 choses à savoir sur Alexa, la candidate qui vole la vedette à OD Panama

En tout cas, nous, on n'est pas « bored » avec elle! ✨

Alexa d'Occupation Double Panama. Droite : Alexa d'Occupation Double Panama et sa soeur jumelle.

Voici ce que tu veux savoir sur Alexa d'Occupation Double Panama.

alexa.od_officiel | Instagram
Éditrice Junior

D'une saison à l'autre, les adeptes d'Occupation Double découvrent des personnalités de tous les types, avec leurs personnes favorites et leurs parias, qui peuvent d'ailleurs rapidement changer de rôle au fil de l'aventure. Parmi les filles d'OD Panama, Alexa Nadeau se fait rapidement une place dans le cœur des fans, alors que son attitude détachée, mais bubbly, crée des situations cocasses et divertissantes à l'écran.

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Partir d'une pièce alors que deux hommes tentent leur chance pour un premier french, sans même les laisser finir en annonçant haut et fort qu'elle est « bored » : iconique.

Si tu veux justement en savoir plus sur la bombshell qui n'hésite pas à faire et dire ce qui lui chante, voici huit choses à savoir sur elle après une petite fouille sur ses réseaux sociaux.

Alexa vient du Nouveau-Brunswick

Bien qu'elle habite et travaille à Ottawa, la célibataire, qui gagne rapidement l'affection du public québécois grâce à son franc-parler, est originaire d'Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Son accent et son français viennent donc, au moins en partie, de ce coin des Maritimes.

Elle a déjà une âme sœur

Il n'est pas étonnant de constater que, malgré son désir de trouver l'amour, Alexa n'hésite pas à se retirer lorsqu'elle n'est pas intéressée par ce que la gent masculine de l'aventure a à offrir. Peu importe qu'elle quitte l'aventure avec un compagnon ou non, elle a déjà une âme sœur.

En effet, elle a une jumelle nommée Sabrina, avec qui elle partage plusieurs aspects de sa vie, dont sa carrière et ses voyages, en plus de son apparence.

Alexa a d'ailleurs affirmé lors de l'épisode du mardi 8 septembre que c'est ce qui lui donne cette confiance en elle légendaire : « La personne que j’aime le plus dans ma vie est une réplique de moi. [...] C'est comme le plus beau cadeau que l'univers m'a donné. »

Sa jumelle n'est pas sa seule sœur

Alexa vient d'une famille de quatre filles, soit elle-même, Sabrina, Melissa et Kimberly. Ses parents, Nancy et Pierre, encouragent notamment le parcours de la candidate à OD sur leur page Facebook, affirmant qu'elle leur fait « vivre des émotions fortes » et qu'elle « est très drôle ».

Elle est née sous le signe du Capricorne

Les jumelles fêtent leur anniversaire le 9 janvier, ce qui fait d'elles des Capricornes. En amour, les personnes de ce signe seraient plutôt discrètes et méfiantes au début, ne se dévoilant pas facilement, alors qu'il faut gagner leur confiance avant qu'elles s'ouvrent vraiment : ce qui pourrait lui nuire dans le contexte du jeu d'Occupation Double, où tout va généralement plus vite.

Une fois que la confiance est là, par contre, les Capricornes sont décrits comme fidèles et tendres en privé... mais pas devant le public. Alexa ne sera donc peut-être pas tellement du genre à s'afficher collée-collée devant les caméras, même si elle trouve son match. À voir!

Alexa est une femme d'affaires à la tête de plusieurs projets

Alexa ne manque pas de projets professionnels : elle est cofondatrice de trois entreprises. Elle est derrière le salon de beauté La Perle Beauty Studio à Ottawa, l'agence internationale spécialisée dans l'optimisation de locations à court terme Elev8stays, ainsi que Sweetgoldbeauty, son entreprise de pose de cils.

Et avec qui partage-t-elle cette fibre entrepreneuriale? Eh oui, sa jumelle Sabrina!

Sa jumelle commente l'aventure d'Alexa

@saabnadeau

Jpeut pas attendre a demain….

Depuis l'annonce de la participation d'Alexa à l'émission québécoise, Sabrina n'hésite pas à partager son excitation, son expérience de son côté et son opinion sur les aventures de sa sœur sur TikTok. Elle a même une playlist dédiée à Occupation Double, où elle parle notamment de la difficulté d'être séparée de sa twin sans aucun contact, mais elle raconte aussi qu'elle trouve Alexa très drôle à l'écran, alors qu'elle ne cache pas le sens de l'humour particulier qu'elles partagent habituellement à deux.

Elle joue au golf

Dans une de ses vidéos, Sabrina révèle qu'Alexa est une golfeuse, une petite révélation qui n'est pas mise en évidence sur les réseaux sociaux de la candidate.

Elle gagne des abonnés sur Instagram

Le profil Instagram d'Alexa Nadeau d'Occupation Double Panama le jour du d\u00e9voilement du 11 ao\u00fbt, et en date du 14 septembre.

Alexa a gagné plus de 4000 abonnés depuis le 11 août, en date du 14 septembre 2026.

@alexa.od_officiel | Instagram

Sur TikTok, où plus de 17 000 personnes la suivent, elle partage surtout des moments de son quotidien et des vidéos inspirées des tendances : fit checks avec ou sans ses ami.e.s, journée d'entraînement à la suite d'une soirée tardive, retrait des dents de sagesse... On y voit un peu de tout.

Sur Instagram, on peut aussi voir des photos de ses nombreux voyages en Europe et aux États-Unis. Elle a d'ailleurs un peu plus de 4 000 abonné.e.s qui se sont ajouté.e.s à sa page depuis le dévoilement de la première vague de candidates et candidats, en date du 14 septembre.

Alors qu'elle gagne de plus en plus de popularité auprès du public, il reste à voir si elle deviendra la chouchou de la saison.

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Québec Canada Divertissement
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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