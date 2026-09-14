Gala des prix Gémeaux 2026 : Les 18 looks de vedettes les plus WOW sur le tapis rouge
Entre glamour, audace et élégance, ces « looks » ont marqué le tapis rouge! 😍
Le Gala des prix Gémeaux était de retour ce dimanche 13 septembre 2026 pour célébrer ce qui s'est démarqué sur les écrans d'ici au cours de la dernière année. Et qui dit grand rendez-vous de la télévision québécoise dit aussi tapis rouge rempli de visages bien connus et de tenues qui valent le coup d'œil.
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Avant même la remise des trophées de cette 41e édition, les vedettes québécoises ont profité de leur arrivée pour sortir leurs looks les plus travaillés. Robes colorées, complets revisités, transparence, dentelle et silhouettes plus audacieuses : il y avait de tout, et certaines personnes ont particulièrement attiré notre attention, les voici!
Patrick Emmanuel Abellard, Cassandre Brillant et Élodie Grenier
Patrick Emmanuel Abellard, Cassandre Brillant et Élodie Grenier sur le tapis rouge des prix Gémeaux.
Paul Ducharme | Courtoisie
Trois looks, une seule signature : celle de la designer de mode Cassandre Brillant, qui a habillé le trio au grand complet. Pour elle-même, un ensemble crème noué et enroulé, avec un coeur en tissu rouge éclatant qui se termine en longues bandes, et des bottes bourgognes montant jusqu'au genou. De son côté, l'acteur Patrick Emmanuel Abellard porte un complet trois pièces teint à la main, orné de rubans de coton décorés de crochets interchangeables. La comédienne Élodie Grenier, elle, mise sur un haut « seconde peau » avec silicone et perles de verre, complété d'une jupe en laine beige et d'un collier.
Kate Moya et son copain Zach
Kate Moya et son copain Zach sur le tapis rouge des prix Gémeaux.
Paul Ducharme | Courtoisie
Kate Moya sait clairement comment faire tourner les têtes. L'influenceuse et participante à Big Brother Célébrités portait une robe bleutée scintillante, moulante et fendue jusqu'à la cuisse, pour un effet glamour version tapis rouge. Petit sac à main assorti, talons plateformes irisés : chaque détail est pensé pour un look tout en éclat. À ses côtés, son copain Zach démontre un choix classique dans un complet marine trois pièces, cravate noire à l'appui.
Hélène Bourgeois Leclerc et son conjoint Dominic
Hélène Bourgeois Leclerc et son conjoint Dominic sur le tapis rouge des prix Gémeaux.
Paul Ducharme | Courtoisie
Pour cette occasion bien spéciale, l'actrice Hélène Bourgeois Leclerc a joué la carte de l'élégance. Sa robe blanche sans bretelles, dont le bas se déploie en une cascade de volants, apportait tout le mouvement au look, tandis que ses talons pailletés ajoutaient une touche de brillance. Son conjoint Dominic, lui, a pris la pose dans un ensemble décontracté-chic avec un complet noir porté sans cravate, sur un simple t-shirt blanc.
Laurie Doucet
Laurie Doucet sur le tapis rouge des prix Gémeaux.
Paul Ducharme | Courtoisie
Laurie Doucet, créatrice de contenu et ancienne participante d'Occupation Double, s'est présenté sur le tapis rouge avec un blazer noir profondément décolleté, un pantalon large assorti et des lunettes fumées : un ensemble ayant des allures de businesswoman version chic. Le sac à main structuré, tenu bien haut, vient ajouter cette touche « je sais exactement ce que je fais » qui termine le tout à merveille.
Alexandre Nachi
Alexandre Nachi sur le tapis rouge des prix Gémeaux.
Paul Ducharme | Courtoisie
Alexandre Nachi ne passe clairement pas inaperçu avec cette chemise complètement texturée. Faite de petits bouts de tissu beige dévoilant la peau, la pièce offre un effet presque 3D. Le pantalon noir tout simple laisse toute la place à ce haut spectaculaire, et le trophée en main vient couronner le look.
Karl-Antoine Suprice et Catherine Brunet
Karl-Antoine Suprice et Catherine Brunet sur le tapis rouge des prix Gémeaux.
Paul Ducharme | Courtoisie
Les collègues du petit écran, Karl-Antoine Suprice et Catherine Brunet, formaient un duo aussi contrasté qu'harmonieux. Lui est resté dans un esprit classique un peu preppy, avec un veston court gris porté sur cravate, adouci par un pantalon large et fluide. Elle a plutôt opté pour le gothique chic avec un corset noir à froufrous, des gants en dentelle léopard et un jupon qui laisse deviner des bas collants qui rappellent la dentelle.
Olivier Louissaint et Sabrina Adams
Olivier Louissaint et Sabrina Adams sur le tapis rouge des prix Gémeaux.
Paul Ducharme | Courtoisie
Sabrina Adams, de l'émission 24 en 24, rayonnait dans une robe fourreau noire rehaussée d'un imposant volant en fleurs blanches drapées aux épaules, un détail qui capte immédiatement l'œil. À ses côtés, Olivier Louissaint, aussi de l'émission de téléréalité culinaire, est tout aussi élégant avec un veston au motif de léopard texturé, porté par dessus une camisole noire. Et son chapeau rouge? C'est la cerise sur le sundae.
Cynthia Wu-Maheux
Cynthia Wu-Maheux sur le tapis rouge des prix Gémeaux.
Paul Ducharme | Courtoisie
L'actrice Cynthia Wu-Maheux portait une longue robe grise couverte de grosses fleurs bleu poudre, un imprimé qui rappelle presque un tissu vintage. La large ceinture satinée venait marquer la taille, et la jupe ample donnait tout le mouvement nécessaire pour une entrée remarquée sur le tapis rouge.
Naïla Louidort
Naïla Louidort sur le tapis rouge des prix Gémeaux.
Paul Ducharme | Courtoisie
A-t-on trouvé la Rihanna du Québec? Naïla Louidort, actrice et grande gagnante de la quatrième saison de Zénith, a fait sensation avec une robe en résille scintillante totalement transparente et une parure de tête assortie, qui évoquent directement l'accoutrement de la chanteuse barbadienne aux CFDA Awards en 2014. Juste wow!
Geneviève Laforce
La créatrice de contenu Geneviève Laforce, vue dans Les Traîtres et La maison des vilains, sur le tapis rouge du Gala des prix Gémeaux.
Paul Ducharme | Courtoisie
Créatrice de contenu, Geneviève Laforce s'est aussi fait connaître du public dans Les Traîtres, avant de rejoindre la distribution de La maison des vilains en 2026. Pour les Gémeaux, elle a misé sur le bourgogne avec une longue robe qui mélange les textures. Le corset à l'effet cuir est agrémenté de dentelle, qui se poursuit sur une jupe transparente fleurie. Un résultat romantique avec juste ce qu'il faut de drama pour attirer les regards.
Zoé Duval et Tommy-Lee Salvas
Les créateurs de contenu Zoé Duval et Tommy-Lee Salvas sur le tapis rouge du Gala des prix Gémeaux.
Paul Ducharme | Courtoisie
Le créateur de contenu Zoé Duval, qu'on a notamment vu dans Big Brother Célébrités, et le comédien et créateur de contenu Tommy-Lee Salvas ont opté pour des looks sombres, mais loin d'être fades. Zoé portait un complet noir ample cintré à la taille par une boucle métallique, tandis que Tommy-Lee a superposé un blouson de cuir brun à un ensemble entièrement noir.
Pascale De Blois
La créatrice de contenu Pascale De Blois, vue dans Big Brother Célébrités et Hors Réseaux, sur le tapis rouge du Gala des prix Gémeaux.
Paul Ducharme | Courtoisie
Créatrice de contenu qu'on a pu voir dans Big Brother Célébrités et Hors réseau : l'expérience, Pascale De Blois a attiré l'œil dans une longue robe rouge au décolleté plongeant. Avec son tissu légèrement satiné aux motifs floraux ton sur ton et sa coupe dos nu, la tenue misait sur une silhouette épurée tout en faisant son petit effet va-va-voom sur le tapis rouge.
Brendan Mikan et son conjoint
Le créateur de contenu Brendan Mikan et son conjoint sur le tapis rouge du Gala des prix Gémeaux.
Paul Ducharme | Courtoisie
Le brun a volé la vedette dans l'ensemble de Brendan Mikan, qui a choisi un complet à double boutonnage agrémenté de boutons dorés et d'un mouchoir de poche crème. Le créateur de contenu, qu'on peut voir dans Hors Réseau : l’expérience, était accompagné de son conjoint, vêtu d'un élégant complet trois-pièces noir avec nœud papillon et lunettes fumées.
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