Gala des prix Gémeaux 2026 : Les 18 looks de vedettes les plus WOW sur le tapis rouge

Entre glamour, audace et élégance, ces « looks » ont marqué le tapis rouge! 😍

Karl-Antoine Suprice pose aux côtés de Catherine Brunet sur le tapis rouge des prix Gémeaux. Droite : Naïla Louidort, actrice, en robe rappellant le look de Rihanna aux CFDA Awards 2014, sur le tapis rouge des prix Gémeaux.

Les vedettes sur le tapis rouge du Gala des prix Gémeaux 2026.

Paul Ducharme | Courtoisie
Éditrice Junior

Le Gala des prix Gémeaux était de retour ce dimanche 13 septembre 2026 pour célébrer ce qui s'est démarqué sur les écrans d'ici au cours de la dernière année. Et qui dit grand rendez-vous de la télévision québécoise dit aussi tapis rouge rempli de visages bien connus et de tenues qui valent le coup d'œil.

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Avant même la remise des trophées de cette 41e édition, les vedettes québécoises ont profité de leur arrivée pour sortir leurs looks les plus travaillés. Robes colorées, complets revisités, transparence, dentelle et silhouettes plus audacieuses : il y avait de tout, et certaines personnes ont particulièrement attiré notre attention, les voici!

Patrick Emmanuel Abellard, Cassandre Brillant et Élodie Grenier

Patrick Emmanuel Abellard, Cassandre Brillant et \u00c9lodie Grenier sur le tapis rouge des prix G\u00e9meaux.

Patrick Emmanuel Abellard, Cassandre Brillant et Élodie Grenier sur le tapis rouge des prix Gémeaux.

Paul Ducharme | Courtoisie

Trois looks, une seule signature : celle de la designer de mode Cassandre Brillant, qui a habillé le trio au grand complet. Pour elle-même, un ensemble crème noué et enroulé, avec un coeur en tissu rouge éclatant qui se termine en longues bandes, et des bottes bourgognes montant jusqu'au genou. De son côté, l'acteur Patrick Emmanuel Abellard porte un complet trois pièces teint à la main, orné de rubans de coton décorés de crochets interchangeables. La comédienne Élodie Grenier, elle, mise sur un haut « seconde peau » avec silicone et perles de verre, complété d'une jupe en laine beige et d'un collier.

Kate Moya et son copain Zach

Kate Moya pose aux c\u00f4t\u00e9s de son copain sur le tapis rouge des prix G\u00e9meaux.

Kate Moya et son copain Zach sur le tapis rouge des prix Gémeaux.

Paul Ducharme | Courtoisie

Kate Moya sait clairement comment faire tourner les têtes. L'influenceuse et participante à Big Brother Célébrités portait une robe bleutée scintillante, moulante et fendue jusqu'à la cuisse, pour un effet glamour version tapis rouge. Petit sac à main assorti, talons plateformes irisés : chaque détail est pensé pour un look tout en éclat. À ses côtés, son copain Zach démontre un choix classique dans un complet marine trois pièces, cravate noire à l'appui.

Hélène Bourgeois Leclerc et son conjoint Dominic

H\u00e9l\u00e8ne Bourgeois Leclerc pose aux c\u00f4t\u00e9s de son conjoint Dominic sur le tapis rouge des prix G\u00e9meaux.

Hélène Bourgeois Leclerc et son conjoint Dominic sur le tapis rouge des prix Gémeaux.

Paul Ducharme | Courtoisie

Pour cette occasion bien spéciale, l'actrice Hélène Bourgeois Leclerc a joué la carte de l'élégance. Sa robe blanche sans bretelles, dont le bas se déploie en une cascade de volants, apportait tout le mouvement au look, tandis que ses talons pailletés ajoutaient une touche de brillance. Son conjoint Dominic, lui, a pris la pose dans un ensemble décontracté-chic avec un complet noir porté sans cravate, sur un simple t-shirt blanc.

Laurie Doucet

Laurie Doucet en tailleur noir d\u00e9collet\u00e9 et lunettes de soleil, sur le tapis rouge des prix G\u00e9meaux.

Laurie Doucet sur le tapis rouge des prix Gémeaux.

Paul Ducharme | Courtoisie

Laurie Doucet, créatrice de contenu et ancienne participante d'Occupation Double, s'est présenté sur le tapis rouge avec un blazer noir profondément décolleté, un pantalon large assorti et des lunettes fumées : un ensemble ayant des allures de businesswoman version chic. Le sac à main structuré, tenu bien haut, vient ajouter cette touche « je sais exactement ce que je fais » qui termine le tout à merveille.

Alexandre Nachi

Alexandre Nachi, accroupi, pose fi\u00e8rement avec son troph\u00e9e, sur le tapis rouge des prix G\u00e9meaux.

Alexandre Nachi sur le tapis rouge des prix Gémeaux.

Paul Ducharme | Courtoisie

Alexandre Nachi ne passe clairement pas inaperçu avec cette chemise complètement texturée. Faite de petits bouts de tissu beige dévoilant la peau, la pièce offre un effet presque 3D. Le pantalon noir tout simple laisse toute la place à ce haut spectaculaire, et le trophée en main vient couronner le look.

Karl-Antoine Suprice et Catherine Brunet

Karl-Antoine Suprice pose aux c\u00f4t\u00e9s de Catherine Brunet sur le tapis rouge des prix G\u00e9meaux.

Karl-Antoine Suprice et Catherine Brunet sur le tapis rouge des prix Gémeaux.

Paul Ducharme | Courtoisie

Les collègues du petit écran, Karl-Antoine Suprice et Catherine Brunet, formaient un duo aussi contrasté qu'harmonieux. Lui est resté dans un esprit classique un peu preppy, avec un veston court gris porté sur cravate, adouci par un pantalon large et fluide. Elle a plutôt opté pour le gothique chic avec un corset noir à froufrous, des gants en dentelle léopard et un jupon qui laisse deviner des bas collants qui rappellent la dentelle.

Olivier Louissaint et Sabrina Adams 

Sabrina Adams, en robe noire \u00e0 volant floral blanc, pose aux c\u00f4t\u00e9s d'Olivier Louissaint, en veston et chapeau rouge, sur le tapis rouge des prix G\u00e9meaux.

Olivier Louissaint et Sabrina Adams sur le tapis rouge des prix Gémeaux.

Paul Ducharme | Courtoisie

Sabrina Adams, de l'émission 24 en 24, rayonnait dans une robe fourreau noire rehaussée d'un imposant volant en fleurs blanches drapées aux épaules, un détail qui capte immédiatement l'œil. À ses côtés, Olivier Louissaint, aussi de l'émission de téléréalité culinaire, est tout aussi élégant avec un veston au motif de léopard texturé, porté par dessus une camisole noire. Et son chapeau rouge? C'est la cerise sur le sundae.

Cynthia Wu-Maheux

Cynthia Wu-Maheux, actrice, en robe grise \u00e0 motifs floraux bleus et ceinture satin\u00e9e, sur le tapis rouge des prix G\u00e9meaux.

Cynthia Wu-Maheux sur le tapis rouge des prix Gémeaux.

Paul Ducharme | Courtoisie

L'actrice Cynthia Wu-Maheux portait une longue robe grise couverte de grosses fleurs bleu poudre, un imprimé qui rappelle presque un tissu vintage. La large ceinture satinée venait marquer la taille, et la jupe ample donnait tout le mouvement nécessaire pour une entrée remarquée sur le tapis rouge.

Naïla Louidort

Na\u00efla Louidort, actrice, en robe rappelant le look de Rihanna aux CFDA Awards 2014, sur le tapis rouge des prix G\u00e9meaux.

Naïla Louidort sur le tapis rouge des prix Gémeaux.

Paul Ducharme | Courtoisie

A-t-on trouvé la Rihanna du Québec? Naïla Louidort, actrice et grande gagnante de la quatrième saison de Zénith, a fait sensation avec une robe en résille scintillante totalement transparente et une parure de tête assortie, qui évoquent directement l'accoutrement de la chanteuse barbadienne aux CFDA Awards en 2014. Juste wow!

Geneviève Laforce

Genevi\u00e8ve Laforce v\u00eatue d\u2019une longue robe bourgogne avec corset et jupe en dentelle transparente sur le tapis rouge des G\u00e9meaux.

La créatrice de contenu Geneviève Laforce, vue dans Les Traîtres et La maison des vilains, sur le tapis rouge du Gala des prix Gémeaux.

Paul Ducharme | Courtoisie

Créatrice de contenu, Geneviève Laforce s'est aussi fait connaître du public dans Les Traîtres, avant de rejoindre la distribution de La maison des vilains en 2026. Pour les Gémeaux, elle a misé sur le bourgogne avec une longue robe qui mélange les textures. Le corset à l'effet cuir est agrémenté de dentelle, qui se poursuit sur une jupe transparente fleurie. Un résultat romantique avec juste ce qu'il faut de drama pour attirer les regards.

Zoé Duval et Tommy-Lee Salvas

Zo\u00e9 Duval en complet noir et Tommy-Lee Salvas en blouson de cuir brun et pantalon noir sur le tapis rouge des G\u00e9meaux.

Les créateurs de contenu Zoé Duval et Tommy-Lee Salvas sur le tapis rouge du Gala des prix Gémeaux.

Paul Ducharme | Courtoisie

Le créateur de contenu Zoé Duval, qu'on a notamment vu dans Big Brother Célébrités, et le comédien et créateur de contenu Tommy-Lee Salvas ont opté pour des looks sombres, mais loin d'être fades. Zoé portait un complet noir ample cintré à la taille par une boucle métallique, tandis que Tommy-Lee a superposé un blouson de cuir brun à un ensemble entièrement noir.

Pascale De Blois

Pascale De Blois v\u00eatue d'une longue robe rouge \u00e0 d\u00e9collet\u00e9 plongeant sur le tapis rouge des G\u00e9meaux.

La créatrice de contenu Pascale De Blois, vue dans Big Brother Célébrités et Hors Réseaux, sur le tapis rouge du Gala des prix Gémeaux.

Paul Ducharme | Courtoisie

Créatrice de contenu qu'on a pu voir dans Big Brother Célébrités et Hors réseau : l'expérience, Pascale De Blois a attiré l'œil dans une longue robe rouge au décolleté plongeant. Avec son tissu légèrement satiné aux motifs floraux ton sur ton et sa coupe dos nu, la tenue misait sur une silhouette épurée tout en faisant son petit effet va-va-voom sur le tapis rouge.

Brendan Mikan et son conjoint

Brendan Mikan v\u00eatu d\u2019un complet brun \u00e0 double boutonnage aux c\u00f4t\u00e9s de son conjoint en complet trois-pi\u00e8ces noir sur le tapis rouge des G\u00e9meaux.

Le créateur de contenu Brendan Mikan et son conjoint sur le tapis rouge du Gala des prix Gémeaux.

Paul Ducharme | Courtoisie

Le brun a volé la vedette dans l'ensemble de Brendan Mikan, qui a choisi un complet à double boutonnage agrémenté de boutons dorés et d'un mouchoir de poche crème. Le créateur de contenu, qu'on peut voir dans Hors Réseau : l’expérience, était accompagné de son conjoint, vêtu d'un élégant complet trois-pièces noir avec nœud papillon et lunettes fumées.


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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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