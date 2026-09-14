Le Canada membre de l'Union européenne ou non? Mark Carney fait le point

Devenir 51e États américain ou 28e pays membre de l'UE? 👀

Mark Carney.

Le premier ministre Mark Carney fait le point, à savoir si le Canada pourrait devenir membre de l'Union européenne.

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L’Union européenne (UE) est déjà présente en Amérique du Nord par l’intermédiaire de différents territoires relevant de pays européens. Le Canada pourrait-il un jour se rapprocher davantage de cette alliance? Le premier ministre Mark Carney a fait le point sur la situation le week-end dernier.

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Les rumeurs circulent depuis des mois, alors que la guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis pousse Ottawa à chercher à diversifier ses partenariats à l’international.

Lors d’une entrevue accordée sur le tapis rouge du Festival international du film de Toronto, ce 13 septembre, le chef libéral a confirmé que des discussions étaient sur le point de s’amorcer.

Toutefois, il ne serait pas question pour le Canada de devenir membre de l’UE, mais plutôt de former « une alliance unique ».

« Il ne s’agit pas d’être membre de l’Union européenne, mais d’une alliance unique entre le Canada et l’UE, parce que nous avons les mêmes valeurs et nous avons des atouts complémentaires », a déclaré le premier ministre.

Il affirme que le monde est devenu plus dangereux et plus divisé et que « les amis doivent se serrer les coudes dans des moments comme ceux-ci ».

Mark Carney réagissait ainsi à un dossier du Wall Street Journal selon lequel il envisagerait la possibilité que le Canada se joigne à l’UE à titre de « membre associé ».

Il faut dire que le statut de « membre associé » n’existe pas encore au sein de l’UE. Cette forme d’adhésion pourrait toutefois voir le jour et permettre à d’autres pays d’Europe ou d’ailleurs de se rapprocher de l’organisation, comme l’Ukraine.

Le Canada et l’Union européenne échangent actuellement sur une possible ouverture accrue de leurs marchés afin de faciliter la circulation des biens, des services et de la main-d’œuvre dans des secteurs jugés stratégiques, notamment l’énergie, l’intelligence artificielle, la défense et les minéraux critiques, selon le Wall Street Journal.

Mark Carney s’adressera cette semaine au Parlement européen, à Strasbourg, en France, lors d’un séjour en Europe. Il devrait également rencontrer la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

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Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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