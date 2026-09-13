Voici les émissions annulées à cause des débats des chefs 2026 au Québec
Les élections 2026 approchent à grands pas, et la campagne électorale québécoise nous réserve trois débats des chefs d'ici la fin septembre. Résultat : quelques-unes de tes émissions préférées seront exceptionnellement annulées ou déplacées.
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Le mardi 15 septembre, TVA présente le Face-à-Face 2026 de 20 h à 22 h, animé par Paul Larocque. Christine Fréchette (Coalition Avenir Québec), Charles Milliard (Parti libéral du Québec), Ruba Ghazal (Québec solidaire), Éric Duhaime (Parti conservateur du Québec) et Paul St-Pierre Plamondon (Parti Québécois) se livront une joute oratoire pour défendre les idées de leur parti et répondre aux questions de la population.
Le lendemain, mercredi 16 septembre, c'est au tour de Noovo de réunir les mêmes invités, autour de l'animateur Michel Bherer, pour un débat dont le format est inspiré de l'émission Les Débatteurs, dès 20 h.
Puis, la semaine suivante, soit le 23 septembre, c'est du côté de Radio-Canada que les politiciens et politiciennes se retrouveront. En espérant qu'il leur restera des munitions fraîches pour cette troisième ronde! Voici donc quelles émissions seront chambardées par ces trois soirées spéciales.
TVA
Le mardi 15 septembre, deux émissions habituelles seront mises sur pause le temps d'une soirée pour laisser toute la place à Face-à-Face 2026 :
- Alertes (normalement diffusée à 20 h)
- Ravages (normalement diffusée à 21 h)
Noovo
Même son de cloche du côté de Noovo le mercredi 16 septembre, où le débat des chefs occupera deux heures de la soirée :
- Big Brother : Le piège (normalement diffusée à 20 h)
- Fire Country : Pompiers sur appel (normalement diffusée à 21 h)
Radio-Canada
Le mercredi 23 septembre, deux émissions seront aussi mises sur pause le temps de Québec 2026 : Le débat :
- Les enfants de la télé (normalement diffusée à 20 h)
- Temps de chien (normalement diffusée à 21 h)
Tes émissions favorites reprendront leur horaire habituel dès la semaine suivante. Cela dit, ça vaut la peine de garder ces trois soirées à ton agenda : les débats des chefs, c'est justement le moment pour faire ton choix avant d'aller voter.
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