Rappels importants de Costco: Cesse d'utiliser ces 7 produits et retourne-les immédiatement
Poulet, yogourt, chocolat et jouets : vérifie ce que t'as acheté chez Costco. 😳
Récemment, Costco a multiplié les avis de rappel visant des produits vendus dans ses entrepôts du Québec et du reste du Canada. Si tu magasines régulièrement chez le mégadétaillant, mieux vaut vérifier ton frigo, ton garde-manger et même le garage avant de continuer à utiliser ce que tu as acheté dernièrement.
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Ces rappels émis au cours de l'été 2026, entre autres, touchent des catégories aussi variées que la viande, les produits laitiers, les collations sucrées et même les jouets pour enfants. Voici un tour complet de ce qui est concerné.
Morceaux de poitrine de poulet à l'ail noir Meal Starters (Rossdown)Les morceaux de poitrine de poulet de Rossdown Farms & Natural Foods vendus au Costco font l'objet d'un rappel important.
Rossdown Farms & Natural Foods procède au rappel de ses morceaux de poitrine de poulet à l'ail noir Meal Starters (article Costco no 295321), vendus en entrepôt entre août et septembre 2026, en raison de la présence potentielle d'un allergène de soja non déclaré sur l'étiquette.
Seuls les sacs fabriqués le 10 août 2026 (lot 2461263) ou le 19 août 2026 (lot 2461272) sont visés. Si tu es allergique ou sensible au soja, ne consomme surtout pas ce produit : la réaction pourrait être grave, voire mortelle.
Tu peux rapporter le produit à ton entrepôt Costco pour un remboursement complet d'environ 18 $.
Yogourt au miel et yogourt nature biologique The Greek Gods
Les yogourts The Greek Gods, vendus chez Costco au Canada, sont visés par un rappel important.
Hain Celestial rappelle deux formats de yogourt de la marque The Greek Gods vendus chez Costco entre juin et août 2026 : le yogourt au miel (2 x 650 g, article no 245554) et le yogourt nature biologique (2 x 650 g, article no 1774521). En cause : une présence potentielle de moisissure.
Les dates « Meilleur avant » touchées vont du 1er août au 15 septembre 2026 pour le format miel, et du 9 août au 13 septembre 2026 pour le format nature bio. Vérifie le couvercle de ton pot avant d'y goûter.
Ne consomme pas, ne sers pas et ne distribue pas les yogourts visés. Rapporte-les à ton entrepôt Costco pour un remboursement complet, même sans reçu.
Fromage en grains et cheddar Laiterie Coaticook
Plusieurs fromage provenant de la Laiterie de Coaticook sont rappelés au Québec, dont certains vendus au Costco.
La Laiterie de Coaticook rappelle son fromage en grains (600 g) et son bloc de fromage cheddar (640 g), soit les articles Costco 1924785 et 1924804, vendus à l'entrepôt de Sherbrooke le 23 juillet 2026. La bactérie Listeria monocytogenes pourrait être présente dans certains lots.
Un aliment contaminé à la Listeria n'a pas nécessairement une odeur ou une apparence suspecte, mais il peut quand même te rendre malade. Les femmes enceintes, les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli sont les plus à risque.
Si tu as le produit à la maison, ne le consomme pas : jette-le ou rapporte-le à l'endroit où tu l'as acheté.
Croissants Alfa, paquet de 24Les croissants Alfa vendus au Costco sont rappelés.
Distribution M.F.G rappelle ses croissants Alfa fourrés à la crème de cacao, vendus en boîte de 24 (article Costco 2077888) au Costco Pour l'entreprise et sur Costco Businesscentre.ca entre juin et juillet 2026. La raison : une présence potentielle de moisissure.
Seuls les paquets portant les codes de lot 10726 et 08626 sont concernés. Si un de ces codes se trouve sur ton emballage, ne consomme pas le produit.
Pour toute question ou pour un remboursement, communique avec Distribution M.F.G au 1-877-644-5558 ou par courriel à info@groupmiron.com, du lundi au vendredi.
Barres de chocolat au lait Dairy Milk Oreo de CadburyLes barres Dairy Milk Oreo de marque Cadbury sont visés par un rappel national.
Fan de chocolat Oreo? Vérifie ton garde-manger : Cadbury rappelle ses barres de chocolat au lait Dairy Milk Oreo, vendues en boîte de douze barres de 38 g (article Costco 5605001) au Costco Pour l'entreprise et en ligne entre février et juillet 2026, en raison d'une présence possible de pistache non déclarée sur l'étiquette.
Ça pourrait causer une réaction allergique grave chez les personnes allergiques ou sensibles à cette noix. Les boîtes concernées portent une date de péremption du 27 novembre 2026 ou du 5 janvier 2027, une information à vérifier sous l'emballage.
Que tu aies encore ton reçu ou non, n'importe quel entrepôt Costco pourra te rembourser en totalité si tu rapportes le produit visé.
Kart électrique Aston Martin Formula One 36 V
Le kart électrique pour enfants Aston Martin Formula One vendu chez Costco fait l'objet d'un rappel.
Hunter Products USA rappelle le kart électrique pour enfants Aston Martin Formula One de 36 V (article Costco 1851527), vendu en entrepôt et en ligne entre novembre 2025 et juin 2026. La pédale d'accélérateur pourrait être défectueuse et causer une accélération soudaine dès le branchement de la batterie.
Le fabricant avait déjà reçu six signalements d'accélération imprévue, dont au moins un cas de blessure. Si un enfant chez toi possède ce jouet, cesse immédiatement de l'utiliser.
Une trousse de réparation gratuite est offerte par Hunter Products USA, ou tu peux rapporter le kart à ton entrepôt Costco pour un remboursement complet.
Four grille-pain FlashXpress de PanasonicLe four grille-pain Flashxpress de Panasonic est vis\u00e9 par un rappel. Costco Canada
Un four grille-pain vendu chez Costco entre novembre 2025 et mars 2026 fait aussi l'objet d'un rappel : le modèle FlashXpress NB-G205 de Panasonic pourrait présenter un cordon d'alimentation mal isolé, un défaut qui augmente les risques de choc électrique ou d'incendie.
Au pays, environ 2 184 unités ont trouvé preneur, et aucun incident n'a été signalé jusqu'à maintenant.
Ça ne t'empêche pas de vérifier ton four dès aujourd'hui : si le tien fait partie du lot visé, arrête de t'en servir et communique avec Panasonic, qui t'offrira soit un remboursement, soit un remplacement.
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