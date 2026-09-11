Forfaits Internet au Canada : Les compagnies bientôt forcées de te dire le vrai prix
Parce qu’on redoute tous le moment où la promotion se termine! 👀
Magasiner un forfait Internet au Québec peut parfois réserver de mauvaises surprises, surtout lorsque ta facture grimpe tout d’un coup à la fin d’une promotion ou que la vitesse promise ne reflète pas vraiment la réalité une fois le service installé. Or, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) rendra bientôt ces informations plus claires pour la clientèle.
À lire également : Voici combien un mariage vide les poches des Québécois… et de leurs invités
Dans une décision publiée le 10 septembre, le CRTC annonce de nouvelles règles qui obligeront les fournisseurs de services Internet visés à présenter plus clairement les vitesses réellement offertes et le prix de leurs forfaits. Ces mesures entreront en vigueur le 10 mars 2027.
L’un des principaux changements concerne les vitesses annoncées lorsque tu magasines un forfait. Plutôt que de présenter uniquement une vitesse maximale théorique, les fournisseurs devront aussi afficher les vitesses habituelles de téléchargement et de téléversement auxquelles leur clientèle peut réellement s’attendre.
Le CRTC définit d’ailleurs les heures de pointe comme étant de 19 h à 23 h, les jours de semaine. Durant cette période, les fournisseurs devront être en mesure d’offrir au moins 95 % de la vitesse habituelle qu’ils se sont engagés à fournir. En dehors de ces heures, elle devra être offerte en totalité.
Ces vitesses devront également être inscrites dans les contrats et les résumés des renseignements essentiels remis à la clientèle.
Le prix après une promotion devra être clairement affiché
Autre changement important : le coût mensuel applicable une fois une promotion terminée devra être beaucoup plus évident.
Le prix régulier devra être affiché de façon aussi visible, ou plus visible, que le prix réduit. Les fournisseurs devront également indiquer clairement les frais de location pour les appareils supplémentaires nécessaires au service.
Tu pourras donc mieux comparer le coût réel des forfaits plutôt que de te fier seulement au prix promotionnel mis de l’avant.
« Les Canadiens méritent d’avoir de l’information claire sur les vitesses et les prix lorsqu’ils magasinent des services Internet. La décision d’aujourd’hui permettra aux gens de comparer plus facilement les forfaits, de savoir à quoi s’attendre et de choisir le service qui leur convient », affirme Vicky Eatrides, présidente et première dirigeante du CRTC, par communiqué.
Et si la vitesse reçue ne correspond pas à celle promise, le fournisseur devra être en mesure de démontrer qu’il respecte son engagement. Une compensation pourrait aussi être accordée à la clientèle dans certaines situations liées à la qualité du service.
Pour tout savoir sur la nouvelle politique, c’est par ici.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.