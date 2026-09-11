Cet avantage pour le passeport des Canadiens en République dominicaine finit bientôt
Planifie bien ton prochain voyage pour éviter les mauvaises surprises. 😳
Si tu planifies un voyage dans le Sud prochainement, tu ferais mieux de bien vérifier la date d'expiration de ton passeport avant de réserver. Les touristes du Canada qui voyagent en République dominicaine ont un certain avantage, mais celui-ci se termine bientôt et ça risque d'avoir un impact sur tes vacances. On t'explique le tout.
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Le gouvernement dominicain a prolongé une mesure qui simplifie l'entrée sur son territoire pour les citoyens et citoyennes de plusieurs pays, dont le Canada. Grâce à cet allègement, les personnes qui voyagent à des fins touristiques peuvent entrer en République dominicaine avec un passeport valide seulement pour la durée de leur séjour, sans avoir à respecter la règle habituelle des six mois de validité.
Selon l'annonce officielle de la Dirección General de Migración (DGM), cette mesure est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2026. Après cette date, le pays pourrait revenir à la règle stricte exigeant une validité de six mois minimum — ce qui pourrait compromettre ton départ si ton passeport est près d'expirer.
Ce que ça change pour toi
- Si tu pars d'ici le 31 décembre 2026, tu peux visiter la République dominicaine avec un passeport valide pour la durée de ton séjour touristique seulement.
- Si tu pars à partir du 1er janvier 2027, ton passeport doit être valide pendant au moins six mois après ta date d'arrivée, à moins que la mesure ne soit prolongée une fois de plus.
- Si tu voyages pour travailler, étudier ou pour toute autre raison, la règle des six mois de validité s’applique déjà, peu importe la date.
- Les exigences peuvent aussi varier selon le type de passeport que tu détiens, alors vérifie les détails avant de réserver.
- Ton transporteur aérien peut avoir ses propres règles, parfois plus strictes que celles du pays de destination, donc informe-toi aussi de ce côté.
La République dominicaine est l’une des destinations soleil les plus populaires chez les Québécoises et les Québécois particulièrement en automne et en hiver. Un petit oubli côté passeport pourrait te faire manquer ton voyage ou payer cher pour un renouvellement express.
Pour éviter les mauvaises surprises, consulte régulièrement les conseils et avertissements de voyage, puis garde un œil sur la page officielle du gouvernement du Canada dédiée à la République dominicaine.
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