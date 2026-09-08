7 tout inclus à moins de 1400 $ dans le Sud (sans Cuba) pour un voyage à partir de Montréal
L'automne, c'est bien, mais la plage... c'est la plage! 🏝️
L'automne approche, mais rien ne t'empêche de t'offrir un dernier arrêt dans le Sud avant que le froid s'installe pour de bon. Entre septembre, octobre et novembre, les forfaits tout inclus au départ de Montréal affichent souvent des prix plus intéressants qu'en haute saison, question que les hôtels se remplissent malgré le ralentissement du trafic estival. Ce n'est pas la période la plus stable côté météo, et les sargasses peuvent parfois s'inviter sur certaines plages, mais si tu veux bien composer avec ces quelques aléas, voici sept adresses qui en valent la peine, entre le Mexique, la République dominicaine et le Panama, pour des prix allant de 1 145 $ à 1 395 $ par personne.
À lire également : 11 plages au Québec qui valent le détour si tu rêves d'un voyage dans le Sud
Que tu cherches un séjour tranquille en bord de mer ou plutôt des vacances plus mouvementées avec activités et sorties, il y a de tout dans cette sélection.
Cancun - Mexique
La piscine du Flamingo Cancun Resort à Cancun.
Hôtel : Flamingo Cancun Resort (⭐⭐⭐½)
Prix : 1 385 $ par adulte en occupation double
Date : Du 29 octobre au 5 novembre 2026
Pourquoi tu dois y aller : Ce complexe de 255 chambres est une bonne option si tu veux profiter d'un tout inclus tout en gardant la possibilité de sortir explorer le centre-ville de Cancun à pied. Sur place, tu as deux piscines pour te la couler douce, un miniclub pour occuper les enfants, et une cabine de massage en plein air si tu as envie de pousser la détente encore plus loin.
Côté bouffe, difficile de s'ennuyer avec six restaurants et trois bars à explorer : buffet, options à la carte, grignotines les pieds dans l'eau à la piscine, et même des soirées thématiques avec fruits de mer frais. Une fois le soleil couché, les spectacles culturels et la musique live prennent le relais avant que tu retournes te reposer dans une chambre avec vue sur le lagon.
Riviera Maya - Mexique
Les piscines du Bluebay Grand Esmeralda dans la Riviera Maya.
Hôtel : Bluebay Grand Esmeralda (⭐⭐⭐⭐)
Prix : 1 395 $ par adulte en occupation double
Date : Du 29 octobre au 5 novembre 2026
Pourquoi tu dois y aller : Situé à environ 15 minutes de Playa del Carmen, ce grand complexe de 980 chambres réparties en 8 bâtiments a de quoi occuper toute la famille pendant une semaine. Les trois piscines et la plage sont tout indiqués pour tes journées de détente, tandis que le miniclub, divisé par groupes d'âge de 2 à 12 ans, garde les enfants occupé.e.s avec un horaire d'activités bien rempli. Deux terrains de tennis et une salle d'entraînement ouverte 24h sont aussi sur place pour ceux et celles qui veulent bouger un peu.
Le volet gastronomie est particulièrement généreux avec neuf restaurants au menu, dont plusieurs options à la carte comme une grilladerie, une table italienne, une adresse française et un resto mexicain, en plus des buffets pour les repas plus décontractés. Les cinq bars, dont un ouvert 24 heures, permettent de prolonger la soirée, et les chambres offrent toutes un balcon ou une terrasse avec vue sur le jardin ou la piscine.
Puerto Plata - République dominicaine
La piscine du Marien Puerto Plata Hotel à Puerto Plata.
Hôtel : Marien Puerto Plata Hotel (⭐⭐⭐⭐)
Prix : 1 145 $ par adulte en occupation double
Date : Du 15 au 22 septembre 2026
Pourquoi tu dois y aller : Adepte de sports nautiques, cette adresse est pour toi : kayak, planche à pagaie, tuba, bateau banane et même parachute ascensionnel ou plongée sous-marine (ces deux derniers moyennant des frais) sont au programme sur place. Les 427 chambres sont réparties entre des ailes pour adultes seulement et des zones familiales, avec accès à deux piscines et à la plage. Les jeunes de 5 à 12 ans ont droit à leur propre club, où chasses aux trésors et concours de châteaux de sable font partie du quotidien.
À l'heure des repas, sept restaurants et sept bars proposent un peu de tout, du rodizio brésilien aux plats mexicains, sans oublier la pizza et les burgers pour les soirs plus tranquilles. En soirée, un théâtre intérieur présente des spectacles, et un passage par le spa (avec huit cabines de massage) permet de finir la journée en douceur.
Playa Blanca - Panama
Le parc aquatique du Playa Blanca Hotel and Resort à Playa Blanca.
Hôtel : Playa Blanca Hotel and Resort All Inclusive (⭐⭐⭐⭐)
Prix : 1 255 $ par adulte en occupation double
Date : Du 25 septembre au 2 octobre 2026
Pourquoi tu dois y aller : À ce resort, difficile de s'ennuyer entre le minizoo, les tacos frais préparés directement sur place et les huit restaurants qui se relaient pour le service. Pense à un souper japonais avec table tepanyaki pour dix, suivi d'un verre au bar en bord de mer avec vue sur le coucher de soleil. Les enfants peuvent aussi observer des animaux et des oiseaux tropicaux au minizoo, en plus de profiter du toboggan aquatique.
Ce complexe de 221 chambres réparties sur sept bâtiments est particulièrement bien adapté aux grands groupes grâce à ses suites pouvant loger jusqu'à cinq personnes. Deux piscines et quatre bars complètent l'offre, et une fois la nuit tombée, des spectacles à l'amphithéâtre viennent clore la journée dans ce complexe situé directement en bord de plage.
Playa Blanca - Panama
Le parc aquatique du Gran Evenia Bijao à Playa Blanca.
Hôtel : Gran Evenia Bijao (⭐⭐⭐⭐)
Prix : 1 385 $ par adulte en occupation double
Date : Du 25 septembre au 2 octobre 2026
Pourquoi tu dois y aller : Imagine tes pieds dans le sable de Santa Clara, un cocktail en main, avec l'océan Pacifique qui s'étend à perte de vue depuis le balcon de ta chambre. Ce complexe niché dans des jardins tropicaux respire la détente : entre les quatre piscines en cascade, les glissades d'eau et les palapas où s'étendre à l'ombre, les journées filent sans effort, ponctuées de quelques longueurs et de siestes bien méritées.
Quand vient l'heure du souper, le choix devient le plus dur de ta journée : cuisine méditerranéenne sous les étoiles, teppanyaki japonais préparé devant toi, ou fruits de mer grillés les pieds presque dans l'eau. Et pour prolonger la magie une fois la nuit tombée, un bar-piano avec musique live t'attend au lobby, tandis que les plus énergiques peuvent danser jusqu'aux petites heures à la discothèque. Un vrai décor de carte postale pour déconnecter en groupe ou en couple.
Puerto Plata - République dominicaine
La section plage du Lifestyle Tropical Beach Resort and Spa à Puerto Plata.
Hôtel : Lifestyle Tropical Beach Resort and Spa (⭐⭐⭐½)
Prix : 1 244 $ par adulte en occupation double
Date : Du 8 au 15 octobre 2026
Pourquoi tu dois y aller : Envie de sortir un peu du complexe pendant tes vacances? Le centre-ville de Puerto Plata n'est qu'à 10 minutes de ce resort, et des navettes gratuites t'y mènent en tout temps. Sur place, la plage de Cofresi et ses deux piscines suffisent amplement à remplir tes journées, mais si tu cherches un peu plus de sensations fortes, la Zone extrême propose minigolf, tir à l'arc et paintball, moyennant des frais additionnels.
Ce complexe de 282 chambres, avec son architecture inspirée du style méditerranéen, mise aussi sur une section VIP à la plage avec bar à sushis pour ceux qui veulent une touche plus chic. Trois restaurants (dont une table asiatique et une adresse en bord de mer spécialisée en cuisine caribéenne) et deux bars sont sur le site, en plus d'un casino avec boissons incluses et de spectacles en soirée pour clore la journée en beauté.
Puerto Plata - République dominicaine
La piscine du Senator Puerto Plata Hotel à Puerto Plata.
Hôtel : Senator Puerto Plata Hotel (⭐⭐⭐⭐½)
Prix : 1 390 $ par adulte en occupation double
Date : Du 8 au 15 octobre 2026
Pourquoi tu dois y aller : Le concept qui distingue vraiment ce complexe, c'est son avenue tropicale : une véritable petite rue commerçante où s'enchaînent café, pizzeria, bar à sushis, glacier et même un bar à vin avec tapas et un bar à cigares. De quoi passer d'une ambiance à l'autre sans jamais sortir du site, entre une bouchée en après-midi et un souper plus élaboré.
Réparti sur 15 bâtiments et 567 chambres, ce resort niché entre plage de sable doré et montagnes convient autant pour une escapade romantique que pour des vacances en famille. Huit restaurants, dont une grilladerie et une table italienne, et quatre bars complètent l'offre, tandis que trois piscines et un terrain de volleyball de plage occupent les journées. Certaines chambres profitent d'une vue sur la mer, avec service aux chambres offert 24 heures pour prendre son déjeuner sur le balcon.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
- Cette petite ville avec 3 plages aux eaux turquoise vaut le road trip à partir du Québec ›
- Ce coin de paradis avec une eau turquoise à 7 h du Québec vaut clairement le road trip ›
- Cette petite ville pittoresque en Ontario offre plage de sable blanc et quartiers charmants ›
- Ces 11 îles aux plages et eaux cristallines sont reliées par une route à 2 h de Montréal ›
- Air Transat annule tous ses vols vers la Floride à partir du printemps : voici quoi savoir ›
- Tu peux visiter cette jolie petite ville en train à partir du Québec cet été ›
- Les 10 destinations voyage les moins chères pour les Canadiens en 2026 sont dévoilées ›
- Cette région à 4h de Montréal figure au palmarès des endroits à visiter en Amérique en 2026 ›
- 6 petites villes à visiter en road trip au Québec pour une escapade au bord de l'eau ›
- J'ai testé ce truc pour avoir un surclassement à mini-prix en avion et voici mon expérience ›
- J'ai visité Rome pour la 1re fois : 17 choses m'ont surprise en tant que Québécoise - Narcity ›