Ce « meilleur vendeur » à 1,99 $ chez IKEA a une note de 4,8/5 et ça vaut la visite

Pas cher, utile et mignon? Oui svp!

La façade d'un IKEA.

IKEA vend des assiettes colorées à 1,99 $ pour 6.

TSableaux | Dreamstime
Éditrice Junior

On cherche souvent un moyen simple d'éviter de sortir la vraie vaisselle quand les enfants mangent, qu'on part en camping ou qu'on organise un pique-nique. Si tu ne souhaites pas utiliser de la vaisselle jetable à chaque occasion, IKEA a peut-être exactement la trouvaille qu'il te faut.

À lire également : Cette trouvaille IKEA à moins de 10 $ a une note de 4,8/5 et c'est un « must » d'organisation

Le détaillant propose les assiettes KALAS à 1,99 $ pour un paquet de 6 pièces, soit 0,33 $ chacune. Fabriquées en plastique polypropylène, elles passent au lave-vaisselle (jusqu'à 70 °C) et sont réutilisables à l'infini, ce qui évite d'avoir recours à de la vaisselle jetable.


Les assiettes color\u00e9es KALAS \u00e0 1,99 $, sur le site du IKEA. IKEA vend des assiettes colorées à 1,99 $ pour 6. IKEA

Avec un diamètre de 19 cm et un rebord assez surélevé pour retenir la nourriture, elle convient aussi bien aux bambins qu'aux adultes en quête de vaisselle en plastique.

Côté avis, le produit affiche une note moyenne de 4,8 étoiles sur 5, basée sur 2 031 évaluations. Plusieurs personnes soulignent qu'elle est pratique pour les collations, le camping et les pique-niques, tandis que d'autres apprécient sa robustesse malgré son côté léger. Certaines mentionnent même l'utiliser à d'autres fins, comme nourrir leurs animaux ou la glisser sous des pots de fleurs, grâce à son rebord qui retient bien les liquides.

Petite mise en garde : mieux vaut éviter le micro-ondes, le plastique pouvant fondre à trop haute température.

Bref, pour moins de 2 $, c'est le genre de petit achat qui peut vraiment simplifier ton quotidien, à la maison comme en déplacement. Et si tu en veux plus, sache que les lots de bols et d'ustensils de la même gamme sont également affichés à 1,99 $.

L'ensemble d'assiettes KALAS au IKEA

Prix : 1,99 $

C'est ici pour te procurer cet article

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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