Ce « meilleur vendeur » à 1,99 $ chez IKEA a une note de 4,8/5 et ça vaut la visite
Pas cher, utile et mignon? Oui svp!
On cherche souvent un moyen simple d'éviter de sortir la vraie vaisselle quand les enfants mangent, qu'on part en camping ou qu'on organise un pique-nique. Si tu ne souhaites pas utiliser de la vaisselle jetable à chaque occasion, IKEA a peut-être exactement la trouvaille qu'il te faut.
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Le détaillant propose les assiettes KALAS à 1,99 $ pour un paquet de 6 pièces, soit 0,33 $ chacune. Fabriquées en plastique polypropylène, elles passent au lave-vaisselle (jusqu'à 70 °C) et sont réutilisables à l'infini, ce qui évite d'avoir recours à de la vaisselle jetable.
IKEA vend des assiettes colorées à 1,99 $ pour 6. IKEA
Avec un diamètre de 19 cm et un rebord assez surélevé pour retenir la nourriture, elle convient aussi bien aux bambins qu'aux adultes en quête de vaisselle en plastique.
Côté avis, le produit affiche une note moyenne de 4,8 étoiles sur 5, basée sur 2 031 évaluations. Plusieurs personnes soulignent qu'elle est pratique pour les collations, le camping et les pique-niques, tandis que d'autres apprécient sa robustesse malgré son côté léger. Certaines mentionnent même l'utiliser à d'autres fins, comme nourrir leurs animaux ou la glisser sous des pots de fleurs, grâce à son rebord qui retient bien les liquides.
Petite mise en garde : mieux vaut éviter le micro-ondes, le plastique pouvant fondre à trop haute température.
Bref, pour moins de 2 $, c'est le genre de petit achat qui peut vraiment simplifier ton quotidien, à la maison comme en déplacement. Et si tu en veux plus, sache que les lots de bols et d'ustensils de la même gamme sont également affichés à 1,99 $.
L'ensemble d'assiettes KALAS au IKEA
Prix : 1,99 $
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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