Voyage : Ce village du Québec est un bijou à mettre sur ta « bucket list » de l'automne
Randonnée, spa, fjord et couleurs flamboyantes : OUI!
Quoi de mieux pour une escapade automnale que les paysages colorés du fjord du Saguenay? Si tu cherches à t'évader le temps d'un long week-end, un village bucolique de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui donne justement sur cette merveille de la province, te réserve des moments en nature inoubliables. C'est en prenant la route de L'Anse-Saint-Jean, situé à plus ou moins trois heures de la ville de Québec que tu peux vivre une aventure qui vaut définitivement le road trip.
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Que tu sois plus du genre à vouloir bouger et explorer, te détendre, observer et bien manger, ou toutes ces réponses, tu ne manqueras pas d'options alors que plusieurs activités et lieux à visiter s'offrent à toi dans les environs de cette petite municipalité d'environ 1 300 âmes.
Une fois sur place, si tu es adepte de randonnée et de panorama à couper le souffle, une journée au parc national du Fjord-du-Saguenay doit absolument faire partie de tes plans. Une entrée se trouve à une quinzaine de minutes de la petite ville, et il est même possible d'accéder à l'un des plus beaux points de vue des alentours en voiture, soit L’Anse-De-Tabatière, si jamais marcher ne t'intéresse pas, ou n'est pas une option pour toi.
Le belvédère du Mille, dont l'entrée est située en face de l'ancien magasin général de Nérée Gagnon, le sentier des poètes, qui relie L'Anse-Saint-Jean et Petit-Saguenay sur 10 km, et le sentier de la chute, qui te mène à travers 5 km de sentier pour accéder à une chute et qui offre aussi une vue sur L'Anse et le bord de l'eau, sont aussi des sorties à considérer pour témoigner de la beauté du coin durant la saison des couleurs flamboyantes.
Impossible de passer à L'Anse-Saint-Jean sans t'arrêter au pont couvert du village, qui abrite une exposition d'artistes locaux ouverte à l'année. Envie de te détendre après une randonnée? Le spa nordique Édouard-les-Bains propose hammam, sauna, chutes nordiques et massothérapie. Et si tu veux te promener autrement, le Centre équestre des Plateaux propose aussi des randonnées équestres dignes d'un roman western à l'eau de rose.
Histoire d'explorer le fjord depuis l'eau, Fjord en kayak (jusqu'au 12 octobre 2026) offre des excursions en kayak de mer, et les Navettes maritimes du fjord permettent une virée en bateau plus tranquille (jusqu'au 11 octobre 2026).
Pour dormir sur place, plusieurs adresses sont disponibles, dont le Chalet du Pont et Cabananse offrent des chalets près du village, tandis que l'Auberge le Camp de Base et Floral'Anse proposent des chambres et/ou dortoir. Côté bouffe, le Café du Quai et le Restaurant la Fjordelaise figurent parmi les mieux cotés, et KAO chocolat est parfait pour une pause sucrée.
Il ne te reste plus qu'à trouver le moment parfait pour partir en road trip vers cette destination qui fait rêver, sans oublier d'inviter ta ou tes personnes préférées.
Site Internet de la municipalité de L'Anse-Saint-Jean
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