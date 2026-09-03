Liquidation Marie va ouvrir une première succursale en Mauricie à l'automne 2026

« C'était une ville que personne n'attendait, mais qui était vraiment très en demande! »

Affiche « Ouverture bientôt » de Liquidation Marie.

L'épicerie à bas prix Liquidation Marie débarque en Mauricie à l'automne 2026.

Noémi Lincourt | Narcity Québec
Éditrice sénior, Nouvelles

Et ça continue! Liquidation Marie poursuit son expansion fulgurante à travers le Québec. La populaire épicerie à bas prix débarquera bientôt en Mauricie pour la toute première fois, avec l'ouverture d'une nouvelle succursale à Trois-Rivières.

À lire également : La nouvelle épicerie Liquidation Marie de Saint-Jérôme sera la plus grande au Québec

Ce jeudi 3 septembre, la propriétaire Marie-Ève Breton a partagé une vidéo dans laquelle elle a demandé à sa communauté de deviner dans quelle ville allait s'installer la bannière, alors qu'on la voit dans un grand local vide. « C'était une ville que personne n'attendait, mais qui était vraiment très en demande! », a-t-elle lancé.

Puis, quelques heures plus tard, alors que plusieurs avaient deviné avec succès, la femme d'affaires a confirmé l'arrivée de l'enseigne en terre trifluvienne.

« Trois-Rivières, on arrive! », annonce-t-elle.

Le nouveau commerce ouvrira donc ses portes en novembre 2026, dans le secteur du District 55. Eh oui! Il sera situé juste en face du futur Mayrand qui, lui, devrait accuillir sa à l'été 2027.

Pour rappel, Liquidation Marie mise sur tout ce que les grandes bannières mettent de côté : des surplus d'inventaire, des produits refusés ou des denrées qui approchent leur date de péremption. C'est ce qui permet à l'enseigne d'offrir des prix qui font sourciller, bien en dessous de ce que tu trouves habituellement à l'épicerie.

De nombreuses ouvertures à venir

Cette annonce s'ajoute à une liste déjà bien garnie d'ouvertures prévues d'ici la fin de l'année. À Victoriaville, un nouveau point de vente s'installera au centre commercial La Grande Place des Bois-Francs dès le 17 septembre.

Du côté de Sainte-Julie, Liquidation Marie prendra place dans les anciens locaux du Home Hardware, au 1999, rue Nobel, juste à côté du Dollarama. L'inauguration se tiendra entre la fin octobre et le début novembre 2026.

À Laval, c'est un deuxième établissement qui s'en vient, en plus de celui du secteur Sainte-Rose ouvert en septembre 2025. L'adresse exacte de ce magasin à venir n'a toutefois pas encore été dévoilée.

Quant à Saint-Jérôme, ce n'est pas une nouvelle adresse qui est prévue, mais bien un déménagement majeur : l'espace actuel, de 5 000 pieds carrés, cédera sa place pour se relocaliser au 1115, rue Jean-Baptiste-Rolland, qui deviendra la plus grande épicerie Liquidation Marie de la province avec ses 15 000 pieds carrés. L'ouverture devrait avoir lieu vers la fin octobre 2026.

Avec ces annonces, l'enseigne comptera bientôt près de 20 adresses aux quatre coins de la province d'ici la fin de 2026 et elle n'a clairement pas l'intention de ralentir : Marie-Ève Breton vise une cinquantaine de succursales d'ici trois ans.

Nouveau Liquidation Marie à Trois-Rivières

Quand : Novembre 2026

Adresse : 2410, rue des Vitrines, Trois-Rivières, QC

Page Facebook de Liquidation Marie

La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.


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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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