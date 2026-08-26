Un nouvel entrepôt Mayrand va ouvrir au Québec et voici tout ce qu'on sait
Une nouvelle option qui va rivaliser avec Costco dans ton coin! 🤑
C'est officiel : Mayrand sort de la région métropolitaine et débarque en Mauricie. L'entrepôt alimentaire, souvent surnommé « le Costco du Québec », a confirmé qu'il ouvrira sa toute première succursale à l'extérieur de la grande région métropolitaine, à Trois-Rivières.
À lire également : 33 chaînes canadiennes et québécoises pour remplacer celles des États-Unis au quotidien
Le nouveau magasin qui fera 31 000 pieds carrés s'installera au District 55, un secteur en plein développement de la ville, situé à l'intersection des autoroutes 40 et 55. La construction a débuté ce 25 août et l'ouverture est prévue pour l'été 2027.
Les gens de la région, qui devaient jusqu'ici se contenter des succursales d'Anjou, de Brossard, de Laval ou de Saint-Jérôme, pourront donc bientôt magasiner chez Mayrand et profiter de ses aubaines. Le projet devrait aussi créer environ 50 emplois dans la région une fois les portes ouvertes.
Pour Mayrand, c'est une étape importante. La bannière a été acquise par Sobeys (Empire) il y a quelques mois à peine, et cette expansion montre que l'entreprise mise gros sur sa croissance ailleurs qu'à Montréal.
« Cette pelletée de terre marque bien plus que le début de la construction d'un nouveau magasin. Elle symbolise le début d'une nouvelle phase de croissance pour la bannière au Québec », a lancé Pierre Lapointe, président de Mayrand Entrepôt d'Alimentation.
Si tu ne connais pas encore le concept, Mayrand, c'est un peu comme Costco, mais dédié uniquement à la bouffe, et sans les frais de carte de membre. On y trouve normalement de tout : boucherie, poissonnerie, fromagerie, produits surgelés et ingrédients en vrac, souvent à prix concurrentiel et en gros format.
D'ici l'ouverture en 2027, on risque d'en apprendre davantage sur ce à quoi ressemblera ce nouveau magasin.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.