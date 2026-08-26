Un nouvel entrepôt Mayrand va ouvrir au Québec et voici tout ce qu'on sait

Une nouvelle option qui va rivaliser avec Costco dans ton coin! 🤑

Le prochain entrepôt Mayrand de Trois-Rivières.

Mayrand Entrepôt d'Alimentation ouvre une 5e succursale au Québec.

@mayrandentrepot | Instagram
Éditrice sénior, Nouvelles

C'est officiel : Mayrand sort de la région métropolitaine et débarque en Mauricie. L'entrepôt alimentaire, souvent surnommé « le Costco du Québec », a confirmé qu'il ouvrira sa toute première succursale à l'extérieur de la grande région métropolitaine, à Trois-Rivières.

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Le nouveau magasin qui fera 31 000 pieds carrés s'installera au District 55, un secteur en plein développement de la ville, situé à l'intersection des autoroutes 40 et 55. La construction a débuté ce 25 août et l'ouverture est prévue pour l'été 2027.

Les gens de la région, qui devaient jusqu'ici se contenter des succursales d'Anjou, de Brossard, de Laval ou de Saint-Jérôme, pourront donc bientôt magasiner chez Mayrand et profiter de ses aubaines. Le projet devrait aussi créer environ 50 emplois dans la région une fois les portes ouvertes.

Pour Mayrand, c'est une étape importante. La bannière a été acquise par Sobeys (Empire) il y a quelques mois à peine, et cette expansion montre que l'entreprise mise gros sur sa croissance ailleurs qu'à Montréal.

« Cette pelletée de terre marque bien plus que le début de la construction d'un nouveau magasin. Elle symbolise le début d'une nouvelle phase de croissance pour la bannière au Québec », a lancé Pierre Lapointe, président de Mayrand Entrepôt d'Alimentation.

Si tu ne connais pas encore le concept, Mayrand, c'est un peu comme Costco, mais dédié uniquement à la bouffe, et sans les frais de carte de membre. On y trouve normalement de tout : boucherie, poissonnerie, fromagerie, produits surgelés et ingrédients en vrac, souvent à prix concurrentiel et en gros format.

D'ici l'ouverture en 2027, on risque d'en apprendre davantage sur ce à quoi ressemblera ce nouveau magasin.


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Québec Canada Nouvelles
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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