Allocation canadienne pour enfants : Jusqu'à 680 $/enfant versés ce mois-ci et voici quand
Ça ne peut que faire du bien au budget des familles. 💸
L'allocation canadienne pour enfants (ACE) de l'Agence du revenu du Canada (ARC) revient dans les comptes bancaires ce mois-ci, et le montant maximal offert demeure celui qui a été bonifié en juillet dernier. Voici ce à quoi t'attendre si tu as un ou plusieurs enfants à charge.
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Pour la période qui s'échelonne de juillet 2026 à juin 2027, voici les sommes maximales auxquelles une famille peut avoir droit pour chaque enfant à charge, à condition que le revenu net du ménage soit sous les 38 237 $ :
- 679,75 $ par mois par enfant de moins de 6 ans
- 573,58 $ par mois par enfant de 6 à 17 ans
Une famille avec deux enfants de moins de 6 ans pourrait donc toucher plus de 1 359 $ par mois, tant que son revenu demeure sous ce seuil.
Ce qui se passe si ton revenu dépasse le seuil
Dépasser 38 237 $ ne veut pas dire que tu perds accès à l'ACE. Le montant diminue plutôt graduellement selon ton revenu.
Sous ce seuil, aucune réduction ne s'applique. Entre 38 237 $ et 82 847 $, un pourcentage qui varie selon le nombre d'enfants est appliqué à la portion du revenu excédentaire. Au-delà de 82 847 $, la réduction combine plutôt un montant fixe et un pourcentage appliqué à la portion du revenu qui dépasse ce deuxième seuil.
Ainsi, une bonne partie des familles à revenu moyen touche encore une portion de l'ACE chaque mois, même si leurs revenus sont élevés.
L'âge de l'enfant influence le montant
Le taux appliqué dépend de l'âge de chaque enfant au moment du versement. Un enfant qui naît en cours d'année devient admissible dès le mois suivant sa naissance, ou dès le mois suivant l'inscription des parents.
Lorsqu'il ou elle fête ses six ans, l'ACE pour cette personne passe au taux des « 6 à 17 ans » dès le mois suivant son anniversaire.
Enfin, un enfant qui atteint 18 ans reçoit son tout dernier versement, encore calculé au taux « 6 à 17 ans », le mois de son anniversaire.
Si le dépôt direct est déjà configuré, aucune démarche n'est nécessaire, le montant s'ajuste automatiquement selon ta déclaration de revenus 2025. Pour une première demande, l'inscription se fait en tout temps via Mon dossier sur le site de l'ARC.
Le versement de ce mois-ci est prévu le 18 septembre.
Pour une estimation personnalisée, consulte la page officielle du gouvernement du Canada.
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