Allocation canadienne pour enfants : Jusqu'à 680 $/enfant versés ce mois-ci et voici quand

Ça ne peut que faire du bien au budget des familles. 💸

De l'argent canadien.

L'allocation canadienne pour enfants (ACE) de septembre prévoit jusqu'à 680 $ par enfant.

Gabriel Vergani | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

L'allocation canadienne pour enfants (ACE) de l'Agence du revenu du Canada (ARC) revient dans les comptes bancaires ce mois-ci, et le montant maximal offert demeure celui qui a été bonifié en juillet dernier. Voici ce à quoi t'attendre si tu as un ou plusieurs enfants à charge.

À lire également : Des Québécois recevront jusqu'à 204 $ ce mois-ci avec cette prestation fédérale

Pour la période qui s'échelonne de juillet 2026 à juin 2027, voici les sommes maximales auxquelles une famille peut avoir droit pour chaque enfant à charge, à condition que le revenu net du ménage soit sous les 38 237 $ :

  • 679,75 $ par mois par enfant de moins de 6 ans
  • 573,58 $ par mois par enfant de 6 à 17 ans

Une famille avec deux enfants de moins de 6 ans pourrait donc toucher plus de 1 359 $ par mois, tant que son revenu demeure sous ce seuil.

Ce qui se passe si ton revenu dépasse le seuil

Dépasser 38 237 $ ne veut pas dire que tu perds accès à l'ACE. Le montant diminue plutôt graduellement selon ton revenu.

Sous ce seuil, aucune réduction ne s'applique. Entre 38 237 $ et 82 847 $, un pourcentage qui varie selon le nombre d'enfants est appliqué à la portion du revenu excédentaire. Au-delà de 82 847 $, la réduction combine plutôt un montant fixe et un pourcentage appliqué à la portion du revenu qui dépasse ce deuxième seuil.

Ainsi, une bonne partie des familles à revenu moyen touche encore une portion de l'ACE chaque mois, même si leurs revenus sont élevés.

L'âge de l'enfant influence le montant

Le taux appliqué dépend de l'âge de chaque enfant au moment du versement. Un enfant qui naît en cours d'année devient admissible dès le mois suivant sa naissance, ou dès le mois suivant l'inscription des parents.

Lorsqu'il ou elle fête ses six ans, l'ACE pour cette personne passe au taux des « 6 à 17 ans » dès le mois suivant son anniversaire.

Enfin, un enfant qui atteint 18 ans reçoit son tout dernier versement, encore calculé au taux « 6 à 17 ans », le mois de son anniversaire.

Si le dépôt direct est déjà configuré, aucune démarche n'est nécessaire, le montant s'ajuste automatiquement selon ta déclaration de revenus 2025. Pour une première demande, l'inscription se fait en tout temps via Mon dossier sur le site de l'ARC.

Le versement de ce mois-ci est prévu le 18 septembre.

Pour une estimation personnalisée, consulte la page officielle du gouvernement du Canada.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
allocation canadienne pour enfants prestations et crédits gouvernement du canada agence du revenu du canada
Québec Canada Argent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Les États-Unis pourraient-ils envahir le Canada? Voici ce qu'un amiral américain a dit

Ça n'augure rien de bon... 😬

Ce produit de beauté de marque connue trouvé au Dollarama est 76% moins cher que sur Amazon

Ça vaut une visite du rayon beauté au Dollo!

Bernard Drainville de la CAQ dit « F*ck you, estie » à Trump et se reprend... à moitié

Christine Fréchette lui a demandé de retirer ses paroles, MAIS...

Liquidation Marie va ouvrir une première succursale en Mauricie à l'automne 2026

« C'était une ville que personne n'attendait, mais qui était vraiment très en demande! »

Un nouveau billet de 20 $ est dévoilé au Canada et voici quand il sera en circulation

Bye-bye, Élisabeth II. Bonjour-Hi, Charles III. 👑

9 personnalités publiques qui se présentent aux élections québécoises de 2026

De « Sortez-moi d’ici » et des « Traîtres » à l’Assemblée nationale?

6 prestations et crédits d'impôt versés aux célibataires du Québec ce mois-ci

Plusieurs versements pourraient t'attendre! 💸

Fête du Travail 2026 : Voici tout ce qui est ouvert ou fermé au Québec

C'est le temps de bien planifier ton long week-end! 🚗

Ce populaire spa au Québec sera 2 fois plus GROS : voici le projet à 22 M$ (PHOTOS)

Une « lazy river », un bain flottant, deux rives et 12 acres : ça promet!

Hilroy s'excuse d'avoir oublié Terre-Neuve sur la carte de ses cahiers Canada

Tu peux même te faire rembourser pour cette erreur. 😲