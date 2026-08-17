Les parents du Canada pourraient recevoir jusqu'à 680 $/enfant cette semaine

Un bon coup de pouce avant la rentrée scolaire. 🎒

De l'argent canadien.

Les parents du Canada pourraient recevoir jusqu'à 680 $ cette semaine avec l'allocation canadienne pour enfants.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Avec le retour à l’école qui approche à grands pas, chaque dollar compte pour les familles québécoises. Bonne nouvelle : le prochain dépôt de l’allocation canadienne pour enfants (ACE) de l’Agence du revenu du Canada (ARC) arrive cette semaine et tu peux recevoir jusqu’à environ 700 $. Voici ce qui t’attend en août.

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Pour rappel, le gouvernement du Canada a recalculé et augmenté en juillet dernier les versements maximaux de l’ACE, qui se fie à la déclaration de revenus la plus récente de chaque famille.

Depuis ce recalcul, c’est ton revenu familial net rajusté (RFNR) de l’année d'imposition 2025, et non plus celui de 2024, qui détermine la somme qui te sera versée, y compris pour le dépôt de cette semaine.

Pour la période allant de juillet 2026 à juin 2027, les familles dont le revenu net est sous 38 237 $ ont droit au montant maximal, soit :

  • 8 157 $ par année (environ 679,75 $ par mois) par enfant de moins de 6 ans;
  • 6 883 $ par année (environ 573,58 $ par mois) par enfant de 6 à 17 ans.

Concrètement, des parents avec deux jeunes enfants sous les 6 ans pourraient recevoir plus de 1 359 $ par mois, tant que leur revenu reste sous ce seuil.

Les seuils de revenu à connaître

Un RFNR au-dessus de 38 237 $ ne signifie pas que tu n'as droit à rien. Le montant baisse plutôt graduellement, en trois étapes :

  • sous 38 237 $, aucune réduction ne s'applique ;
  • entre 38 237 $ et 82 847 $, un pourcentage (qui varie selon le nombre d'enfants) est appliqué à la portion du revenu qui dépasse 38 237 $ ;
  • au-dessus de 82 847 $, la réduction combine un montant fixe et un pourcentage appliqué à la portion du revenu qui dépasse ce deuxième seuil.

Ainsi, même les familles à revenu moyen touchent souvent une partie de l'ACE.

Le calcul change selon l'âge de tes enfants

Ce que tu recevras dépend de l'âge de chaque enfant au moment précis du versement. La naissance d'un enfant donne droit à l'ACE dès le mois suivant, ou dès le mois suivant l'inscription des parents.

Lorsque l'enfant célèbre son 6e anniversaire, sa famille passe au taux « 6 à 17 ans » dès le mois suivant. Enfin, le 18e anniversaire marque le dernier versement, qui est encore calculé au taux « 6 à 17 ans » pour le mois de l'anniversaire.

Si le dépôt direct est déjà configuré, aucune démarche supplémentaire n'est nécessaire : le montant s'ajuste automatiquement selon ta déclaration de revenus 2025. Pour une première demande, l'inscription peut se faire en tout temps via Mon dossier sur le site de l'ARC.

Le versement de cette semaine est prévu ce jeudi 20 août.

Pour obtenir une estimation personnalisée, consulte la page officielle du gouvernement du Canada.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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