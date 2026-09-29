Entraves sur l'autoroute 15 ce week-end : Voici ce que tu veux savoir pour éviter de sacrer
Prévois du temps en masse si tu dois circuler par là. 😤
Un autre week-end de patience s’annonce pour les automobilistes qui empruntent le secteur de l’autoroute 15 et l’échangeur des Laurentides à Montréal. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a annoncé que des fermetures majeures toucheront ce artères importantes du 2 au 5 octobre, le temps de poursuivre les travaux de recouvrement de la chaussée.
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Ainsi, de vendredi 23 h jusqu’à lundi 5 h, la sortie 2 (boulevard de l’Acadie, boulevard Henri-Bourassa, rue Sauvé) sera complètement inaccessible, indique le gouvernement par communiqué.
Ce n’est pas tout! De vendredi 23 h à samedi 7 h, puis de dimanche 22 h 30 à lundi 5 h, l’autoroute 15 en direction nord sera fermée entre l'autoroute 40 (la Métropolitaine) et l'entrée du boulevard Henri-Bourassa Ouest.
Durant ces mêmes périodes, l'entrée à partir de la rue Sauvé Ouest sera aussi coupée, tout comme les bretelles de l'échangeur des Laurentides menant de l'autoroute 40 (dans les deux directions) et du boulevard Crémazie Ouest vers l'A-15 Nord.
De samedi 7 h à dimanche 22 h 30, la voie de droite de l'A-15 Nord restera fermée entre l'A-40 et l'entrée de la rue Sauvé Ouest, question de laisser au moins une circulation partielle dans le secteur.
Des détours seront balisés sur place, mais le Ministère s'attend à de la congestion et recommande de prévoir du temps supplémentaire si tu dois circuler dans ce coin de la ville ce week-end.
« Les travaux pourraient être reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles », a-t-on précisé.
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