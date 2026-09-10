Ce quartier de Montréal est maintenant le moins cher pour louer un 3 1/2 en ville

Tu sais où chercher! 👀

Une personne à vélo. Droite : vue sur le centre-ville de Montréal.

Un quartier de Montréal est maintenant le moins cher pour louer un 3 1/2 en ville, selon la plateforme liv.rent.

@mtl_vsp | Instagram, Bumbleedee | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Le marché locatif à Montréal continue de ralentir, et un quartier en particulier vient de connaître une dégringolade du prix des loyers pour un 3 1/2 à louer comme aucun autre secteur de l’île cette année, selon le plus récent rapport de liv.rent portant sur le mois d’août 2026. On parle d’une baisse de près de 14 %.

À lire également : Allocation-logement: la date limite pour réclamer jusqu'à 170 $/mois rétroactivement arrive

Neuf des dix quartiers et arrondissements suivis par la plateforme de location britanno-colombienne affichent d’ailleurs une baisse des loyers sur un an, avec des reculs allant de 1,4 % à Ahuntsic-Cartierville jusqu’à 13,8 % dans Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension.

En moyenne, ces neuf secteurs ont vu leurs prix diminuer d’environ 5,7 % par rapport à août 2025. Un seul quartier fait bande à part : Hochelaga-Maisonneuve, où les loyers ont plutôt grimpé de 1,3 % sur un an pour atteindre 1 419 $, selon liv.rent.

La plus forte baisse s’observe dans Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, où le loyer moyen d’un 3 1/2 non meublé est passé de 1 587 $ en août 2025 à 1 368 $ cette année, soit une diminution de 13,8 %.

À l’autre bout du spectre, le centre-ville demeure le secteur le plus cher de la métropole, avec un loyer moyen de 1 819 $ pour un 3 1/2 non meublé. L’écart entre les deux extrémités du marché montréalais atteint donc 451 $ par mois.

À l’échelle de l’île, le loyer moyen demandé pour un 3 1/2 non meublé s’élève à 1 605 $ en août, une hausse de 1,2 % par rapport à juillet. Comparativement à l’an dernier, ce montant représente toutefois une baisse de 5,2 %, soit environ 88 $ de moins qu’en août 2025.

Westmount enregistre la plus forte hausse mensuelle, avec une augmentation de 4,7 %, suivi de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension à 4,1 %, malgré son nouveau titre de secteur le plus abordable. Ahuntsic-Cartierville affiche quant à lui la plus forte baisse mensuelle, à 3,4 %, tandis qu’Hochelaga-Maisonneuve recule plus modestement, de 0,2 %.

Pour établir ses données, liv.rent se base uniquement sur les prix demandés pour les logements actuellement disponibles sur le marché. Les logements de luxe à plus de 5 000 $ par mois, ainsi que les chambres à louer et les logements partagés, sont exclus de l’analyse.

Pour lire le rapport complet du mois d'août de la plateforme liv.rent, c'est par ici.

Cet article est une adaptation de l’article « This Montreal neighbourhood is now the cheapest place to rent a 1-bedroom in the city », qui a été publié à l’origine sur MTL Blog.

From Your Site Articles
appartement à louer à montréal marché immobilier à montréal marché locatif au québec
Montréal Marché immobilier Canada Nouvelles Nouvelles Québec
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Tigre Géant : Cette trouvaille à 25 $ est parfaite pour donner un look luxueux à ton décor

Une touche de luxe sans vider ton portefeuille? Oui SVP!

Affaire Guy Turcotte : Son ex-conjointe n'est « vraiment pas prête » à sa sortie de prison

Le meurtrier pourrait bientôt faire des sorties sous escorte.

Ces morceaux de poulet vendus chez Costco sont rappelés : vérifie ton congélateur

Tu en as peut-être chez toi sans le savoir. 🚨

9 activités à mettre sur ta « bucket list » pour avoir du vrai fun à Montréal ce week-end

Patins à roulettes, lanternes, festival 100 % Britney : ça s'annonce épique!

IKEA fait un gros solde à 50 % sur ce populaire meuble de rangement ce week-end

Du rangement à tout petit prix = OUI! 🙌

Guy Turcotte souhaite faire des sorties​ de prison : Voici les derniers développements

Condamné à la prison à vie, il a la possibilité de demander des sorties sous escorte.

Trump interdit l’importation de TOUS ces produits canadiens aux États-Unis : Voici la liste

Il fait monter les tensions d’un cran... 😬

Trump publie une carte où le Canada et plusieurs pays font partie des USA — Ça ne passe pas

Le Canada, l'Islande, les Caraïbes et autres sous le drapeau américain. 🙄🇺🇸

Une voie de l'A-15 sera 100 % fermée entre Blainville et Mirabel pendant plusieurs jours

Attends-toi à ENCORE plus de trafic... 🚧

Prévisions météo : L'automne 2026 va s'étirer jusqu'en novembre, mais il y a un mais

Spoiler : l'hiver sera du genre saucette avant de plonger. 🥶