Ce quartier de Montréal est maintenant le moins cher pour louer un 3 1/2 en ville
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Le marché locatif à Montréal continue de ralentir, et un quartier en particulier vient de connaître une dégringolade du prix des loyers pour un 3 1/2 à louer comme aucun autre secteur de l’île cette année, selon le plus récent rapport de liv.rent portant sur le mois d’août 2026. On parle d’une baisse de près de 14 %.
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Neuf des dix quartiers et arrondissements suivis par la plateforme de location britanno-colombienne affichent d’ailleurs une baisse des loyers sur un an, avec des reculs allant de 1,4 % à Ahuntsic-Cartierville jusqu’à 13,8 % dans Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension.
En moyenne, ces neuf secteurs ont vu leurs prix diminuer d’environ 5,7 % par rapport à août 2025. Un seul quartier fait bande à part : Hochelaga-Maisonneuve, où les loyers ont plutôt grimpé de 1,3 % sur un an pour atteindre 1 419 $, selon liv.rent.
La plus forte baisse s’observe dans Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, où le loyer moyen d’un 3 1/2 non meublé est passé de 1 587 $ en août 2025 à 1 368 $ cette année, soit une diminution de 13,8 %.
À l’autre bout du spectre, le centre-ville demeure le secteur le plus cher de la métropole, avec un loyer moyen de 1 819 $ pour un 3 1/2 non meublé. L’écart entre les deux extrémités du marché montréalais atteint donc 451 $ par mois.
À l’échelle de l’île, le loyer moyen demandé pour un 3 1/2 non meublé s’élève à 1 605 $ en août, une hausse de 1,2 % par rapport à juillet. Comparativement à l’an dernier, ce montant représente toutefois une baisse de 5,2 %, soit environ 88 $ de moins qu’en août 2025.
Westmount enregistre la plus forte hausse mensuelle, avec une augmentation de 4,7 %, suivi de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension à 4,1 %, malgré son nouveau titre de secteur le plus abordable. Ahuntsic-Cartierville affiche quant à lui la plus forte baisse mensuelle, à 3,4 %, tandis qu’Hochelaga-Maisonneuve recule plus modestement, de 0,2 %.
Pour établir ses données, liv.rent se base uniquement sur les prix demandés pour les logements actuellement disponibles sur le marché. Les logements de luxe à plus de 5 000 $ par mois, ainsi que les chambres à louer et les logements partagés, sont exclus de l’analyse.
Pour lire le rapport complet du mois d'août de la plateforme liv.rent, c'est par ici.
Cet article est une adaptation de l’article « This Montreal neighbourhood is now the cheapest place to rent a 1-bedroom in the city », qui a été publié à l’origine sur MTL Blog.
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