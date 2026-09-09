Trump publie une carte où le Canada et plusieurs pays font partie des USA — Ça ne passe pas

Le Canada, l'Islande, les Caraïbes et autres sous le drapeau américain. 🙄🇺🇸

Le président américain Donald Trump.

Donald Trump a publié une carte le Canada, l'Islande, le Groenland, les Caraïbes et autres sous les couleurs des États-Unis.

The White House
Éditrice sénior, Nouvelles

Donald Trump fait de nouveau réagir avec une carte qui redessine, à sa façon, les frontières des États-Unis. Cette fois, le Canada n'est pas le seul pays à se retrouver du côté américain de la frontière.

À lire également : Les États-Unis pourraient-ils envahir le Canada? Voici ce qu'un amiral américain a dit

Le président américain a publié ce lundi 7 septembre, sur son réseau Truth social, une carte générée par l'IA montrant les États-Unis considérablement agrandis. Le Canada, mais aussi le Mexique, les Caraïbes, le Groenland et l'Islande, notamment, y apparaissent recouverts des couleurs du drapeau américain.

Aucune explication n'accompagnait la publication, mais l'image n'est pas passée inaperçue et elle a même provoqué une réaction diplomatique en Islande.

L'Islande convoque l'ambassadeur américain

La ministre islandaise des Affaires étrangères, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, a convoqué l'ambassadeur des États-Unis en Islande, Billy Long, à la suite de la publication, selon le diffuseur public islandais RÚV.

Le gouvernement islandais a fait savoir que l'image était « complètement inappropriée ».

La première ministre de l'Islande, Kristrún Frostadóttir, est également sortie publiquement pour dénoncer la publication. Elle l'a notamment décrite comme une « insulte aux Islandais, mais aussi aux Canadiens et aux Groenlandais ».

« Il n’y a rien de drôle ni de normal à plaisanter sur la souveraineté des États, surtout aujourd’hui, alors que celle-ci ne peut être tenue pour acquise. »

Le Danemark réagit aussi

La carte a également fait sourciller du côté du Danemark, alors que le Groenland y est lui aussi représenté comme faisant partie des États-Unis.

Le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, a qualifié la publication de « troublante » et de « complètement inappropriée ».

La première ministre danoise, Mette Frederiksen, qui se trouvait au Groenland, a pour sa part rappelé que les Groenlandais et Groenlandaises avaient déjà indiqué à plusieurs reprises qu'ils ne souhaitaient pas « devenir Américains ».

Ça ne passe pas non plus au Mexique et à Cuba

La publication a aussi fait réagir de ce côté-ci de l'Atlantique. Au Mexique, la présidente Claudia Sheinbaum, interrogée sur la carte mardi, a réaffirmé que son pays ne voulait « aucune ingérence étrangère », sous quelque forme que ce soit.

À Cuba, le ton était semblable. Le président Miguel Díaz-Canel a affirmé que son pays, qui a déjà connu la colonisation et la néocolonisation, ne redeviendrait « jamais » la colonie d'un empire, sans toutefois faire directement référence à Trump ou à sa carte.

Son ministre des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez, a été beaucoup moins subtil. En réaction à la carte, il s'est moqué du gouvernement américain, affirmant qu'il finirait par laisser sa population « géographiquement désorientée », au point de ne plus savoir dans quels « golfe, lac, bâtiment, pays, continent ou planète » elle se trouve.

Et le Canada?

Au moment d'écrire ces lignes mercredi matin, le gouvernement canadien ne semblait pas avoir réagi publiquement et directement à cette carte.

Ce n'est toutefois pas la première fois que Donald Trump représente ou évoque le Canada comme faisant partie des États-Unis. Le président américain a, à plusieurs reprises, parlé du pays comme d'un potentiel « 51e État », des déclarations qui ont alimenté les tensions entre Ottawa et Washington.

Cette nouvelle carte survient donc dans un contexte déjà chargé entre les deux voisins et, cette fois, d'autres pays se retrouvent eux aussi à l'intérieur des nouvelles frontières imaginées dans la publication du président américain.

Et les tensions entre le Canada et les États-Unis ne se sont pas calmées depuis cette publication. Les contre-tarifs canadiens sont depuis entrés en vigueur, et Donald Trump a répliqué en faisant monter le ton d'un cran : son administration a annoncé l'interdiction prochaine de l'importation de plusieurs produits canadiens de l'autre côté de la frontière.

From Your Site Articles
tarifs douaniers trumpcanada vs états-unistrump canadadonald trump
QuébecCanadaNouvelles
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

Les États-Unis pourraient-ils envahir le Canada? Voici ce qu'un amiral américain a dit

Ça n'augure rien de bon... 😬

« J'aime les Canadiens français » : Trump se défend d'avoir menacé le français au Québec

Il blâme Mark Carney d'avoir menti.

Trump attaque le Canada avec des tarifs de 50 % : Voici les produits qu'il compte taxer

De nouveaux tarifs sur une TRÈS longue liste de produits. 😲

L'administration Trump se moque de l'armée canadienne et Mark Carney répond sèchement

Il n'a pas mâché ses mots. 😑

Allocation-logement: la date limite pour réclamer jusqu'à 170 $/mois rétroactivement arrive

Vérifie s'il y a un gros chèque qui t'est dû. 💰

16 trouvailles à partir de 8,99 $ qui valent la visite au Costco en septembre 2026

À toi les aubaines et les coups de cœur!

7 tout inclus à moins de 1400 $ dans le Sud (sans Cuba) pour un voyage à partir de Montréal

L'automne, c'est bien, mais la plage... c'est la plage! 🏝️

Guy Turcotte souhaite faire des sorties​ de prison : Voici les derniers développements

Condamné à la prison à vie, il a la possibilité de demander des sorties sous escorte.

Contre-tarifs sur 27,6 G$ de produits américains en vigueur aujourd'hui : Voici quoi savoir

« On a besoin de se serrer les coudes plus que jamais. »

Tigre Géant fait une vente de produits de beauté et de « dupes » à seulement 2 $

Masques à lèvres, bâtons fard à joues, brumes corporelles... OUI!

Les élèves du Québec clanchent le reste du Canada en maths, mais il y a un hic

Le Belle Province fait belle figure, selon une récente étude internationale.😍

L'accès principal de cette station de la ligne bleue à Montréal ferme pendant 18 mois

Va falloir changer ton itinéraire. 😲

Élections 2026 : Quoi faire si tu ne reçois pas ta carte électorale pour voter

Ça te prend ça pour éviter les mauvaises surprises le jour du vote. 🗳️

Ce village à 1h30 de Montréal est rempli de milliers de citrouilles illuminées et c'est WOW

Tu y vas avec qui? 🎃