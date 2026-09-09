Trump publie une carte où le Canada et plusieurs pays font partie des USA — Ça ne passe pas
Le Canada, l'Islande, les Caraïbes et autres sous le drapeau américain. 🙄🇺🇸
Donald Trump fait de nouveau réagir avec une carte qui redessine, à sa façon, les frontières des États-Unis. Cette fois, le Canada n'est pas le seul pays à se retrouver du côté américain de la frontière.
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Le président américain a publié ce lundi 7 septembre, sur son réseau Truth social, une carte générée par l'IA montrant les États-Unis considérablement agrandis. Le Canada, mais aussi le Mexique, les Caraïbes, le Groenland et l'Islande, notamment, y apparaissent recouverts des couleurs du drapeau américain.
Aucune explication n'accompagnait la publication, mais l'image n'est pas passée inaperçue et elle a même provoqué une réaction diplomatique en Islande.
L'Islande convoque l'ambassadeur américain
La ministre islandaise des Affaires étrangères, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, a convoqué l'ambassadeur des États-Unis en Islande, Billy Long, à la suite de la publication, selon le diffuseur public islandais RÚV.
Le gouvernement islandais a fait savoir que l'image était « complètement inappropriée ».
La première ministre de l'Islande, Kristrún Frostadóttir, est également sortie publiquement pour dénoncer la publication. Elle l'a notamment décrite comme une « insulte aux Islandais, mais aussi aux Canadiens et aux Groenlandais ».
« Il n’y a rien de drôle ni de normal à plaisanter sur la souveraineté des États, surtout aujourd’hui, alors que celle-ci ne peut être tenue pour acquise. »
Le Danemark réagit aussi
La carte a également fait sourciller du côté du Danemark, alors que le Groenland y est lui aussi représenté comme faisant partie des États-Unis.
Le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, a qualifié la publication de « troublante » et de « complètement inappropriée ».
La première ministre danoise, Mette Frederiksen, qui se trouvait au Groenland, a pour sa part rappelé que les Groenlandais et Groenlandaises avaient déjà indiqué à plusieurs reprises qu'ils ne souhaitaient pas « devenir Américains ».
Ça ne passe pas non plus au Mexique et à Cuba
La publication a aussi fait réagir de ce côté-ci de l'Atlantique. Au Mexique, la présidente Claudia Sheinbaum, interrogée sur la carte mardi, a réaffirmé que son pays ne voulait « aucune ingérence étrangère », sous quelque forme que ce soit.
À Cuba, le ton était semblable. Le président Miguel Díaz-Canel a affirmé que son pays, qui a déjà connu la colonisation et la néocolonisation, ne redeviendrait « jamais » la colonie d'un empire, sans toutefois faire directement référence à Trump ou à sa carte.
Son ministre des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez, a été beaucoup moins subtil. En réaction à la carte, il s'est moqué du gouvernement américain, affirmant qu'il finirait par laisser sa population « géographiquement désorientée », au point de ne plus savoir dans quels « golfe, lac, bâtiment, pays, continent ou planète » elle se trouve.
Et le Canada?
Au moment d'écrire ces lignes mercredi matin, le gouvernement canadien ne semblait pas avoir réagi publiquement et directement à cette carte.
Ce n'est toutefois pas la première fois que Donald Trump représente ou évoque le Canada comme faisant partie des États-Unis. Le président américain a, à plusieurs reprises, parlé du pays comme d'un potentiel « 51e État », des déclarations qui ont alimenté les tensions entre Ottawa et Washington.
Cette nouvelle carte survient donc dans un contexte déjà chargé entre les deux voisins et, cette fois, d'autres pays se retrouvent eux aussi à l'intérieur des nouvelles frontières imaginées dans la publication du président américain.
Et les tensions entre le Canada et les États-Unis ne se sont pas calmées depuis cette publication. Les contre-tarifs canadiens sont depuis entrés en vigueur, et Donald Trump a répliqué en faisant monter le ton d'un cran : son administration a annoncé l'interdiction prochaine de l'importation de plusieurs produits canadiens de l'autre côté de la frontière.
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