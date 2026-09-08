Contre-tarifs sur 27,6 G$ de produits américains en vigueur aujourd'hui : Voici quoi savoir

« On a besoin de se serrer les coudes plus que jamais. »

Une affiche « préparé au Canada » à l'épicerie.

Les contre-tarifs canadiens sur 27,6 G$ de produits américains entrent en vigueur ce mardi 8 septembre.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Les contre-tarifs canadiens visant des importations américaines sont maintenant en vigueur depuis ce mardi 8 septembre à minuit. Ces droits de douane s’appliquent à quelque 27,6 milliards de dollars de produits en provenance des États-Unis, soit une réponse « dollar pour dollar » aux tarifs imposés par Washington le mois dernier.

À lire également : Voici la (très) longue liste de produits canadiens visés par les nouveaux tarifs américains

Le gouvernement fédéral avait dévoilé les grandes lignes de sa riposte le 25 août dernier. Le ministre des Finances et du Revenu national, François-Philippe Champagne, avait alors précisé que la réponse canadienne égalerait, tant en valeur qu’en taux, les tarifs de 50 % imposés par la Maison-Blanche depuis le 22 août sur 27,6 milliards de dollars de produits canadiens.

Près de 700 articles américains sont ainsi visés, avec des taux variant généralement entre 15 % et 50 % selon la catégorie. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, ce ne sont pas les marques américaines qui sont ciblées, mais bien les produits fabriqués aux États-Unis, peu importe l’entreprise qui les vend.

Parmi les secteurs les plus touchés figurent l’acier et l’aluminium, les produits laitiers, les électroménagers, le matériel agricole, les pâtes et papiers, le plastique et l’électronique.

Concrètement, cela pourrait entraîner des hausses de prix sur une foule de produits du quotidien : fromage, miel et mélanges à gâteau, laveuses, réfrigérateurs, téléphones intelligents, parfums, maquillage, vêtements, papier hygiénique, meubles, outils, ainsi que de l’équipement de sport et de plein air.

Ce lundi 7 septembre, le président américain Donald Trump a jeté de l’huile sur le feu en accentuant la pression sur le Canada, menaçant d’interdire la vente aux États-Unis de jets privés construits par l’entreprise québécoise Bombardier.

Trump pourrait aussi imposer des « contre-contre-tarifs » en réaction aux mesures d’Ottawa, notamment en suspendant l’importation d’alcool canadien, de produits laitiers et d’acier.

La riposte québécoise

Au Québec, la cheffe de la Coalition avenir Québec (CAQ), Christine Fréchette, a mis sa campagne électorale sur pause pour reprendre son chapeau de première ministre, le temps d’une rencontre extraordinaire avec son conseil des ministres ce lundi soir. Ses adversaires politiques étaient également invité.e.s.

Parmi les mesures annoncées figure la levée de la règle du plus bas soumissionnaire pour l’attribution des contrats publics, afin de favoriser les entreprises québécoises. Les appels d’offres pourront ainsi être réservés aux compagnies établies au Québec ou ailleurs au Canada.

En conférence de presse, ce mardi matin, la première ministre sortante a souligné que les Québécois et Québécoises devaient « se serrer les coudes plus que jamais ».

« On a besoin d’être solidaire les uns avec les autres. Si vous pouvez acheter Québécois, achetez Québécois, demande--t-elle. La guerre tarifaire, on ne l’a pas choisie. C’est Trump qui nous l’impose. »


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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