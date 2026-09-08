Contre-tarifs sur 27,6 G$ de produits américains en vigueur aujourd'hui : Voici quoi savoir
« On a besoin de se serrer les coudes plus que jamais. »
Les contre-tarifs canadiens visant des importations américaines sont maintenant en vigueur depuis ce mardi 8 septembre à minuit. Ces droits de douane s’appliquent à quelque 27,6 milliards de dollars de produits en provenance des États-Unis, soit une réponse « dollar pour dollar » aux tarifs imposés par Washington le mois dernier.
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Le gouvernement fédéral avait dévoilé les grandes lignes de sa riposte le 25 août dernier. Le ministre des Finances et du Revenu national, François-Philippe Champagne, avait alors précisé que la réponse canadienne égalerait, tant en valeur qu’en taux, les tarifs de 50 % imposés par la Maison-Blanche depuis le 22 août sur 27,6 milliards de dollars de produits canadiens.
Près de 700 articles américains sont ainsi visés, avec des taux variant généralement entre 15 % et 50 % selon la catégorie. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, ce ne sont pas les marques américaines qui sont ciblées, mais bien les produits fabriqués aux États-Unis, peu importe l’entreprise qui les vend.
Parmi les secteurs les plus touchés figurent l’acier et l’aluminium, les produits laitiers, les électroménagers, le matériel agricole, les pâtes et papiers, le plastique et l’électronique.
Concrètement, cela pourrait entraîner des hausses de prix sur une foule de produits du quotidien : fromage, miel et mélanges à gâteau, laveuses, réfrigérateurs, téléphones intelligents, parfums, maquillage, vêtements, papier hygiénique, meubles, outils, ainsi que de l’équipement de sport et de plein air.
Ce lundi 7 septembre, le président américain Donald Trump a jeté de l’huile sur le feu en accentuant la pression sur le Canada, menaçant d’interdire la vente aux États-Unis de jets privés construits par l’entreprise québécoise Bombardier.
Trump pourrait aussi imposer des « contre-contre-tarifs » en réaction aux mesures d’Ottawa, notamment en suspendant l’importation d’alcool canadien, de produits laitiers et d’acier.
La riposte québécoise
Au Québec, la cheffe de la Coalition avenir Québec (CAQ), Christine Fréchette, a mis sa campagne électorale sur pause pour reprendre son chapeau de première ministre, le temps d’une rencontre extraordinaire avec son conseil des ministres ce lundi soir. Ses adversaires politiques étaient également invité.e.s.
Parmi les mesures annoncées figure la levée de la règle du plus bas soumissionnaire pour l’attribution des contrats publics, afin de favoriser les entreprises québécoises. Les appels d’offres pourront ainsi être réservés aux compagnies établies au Québec ou ailleurs au Canada.
En conférence de presse, ce mardi matin, la première ministre sortante a souligné que les Québécois et Québécoises devaient « se serrer les coudes plus que jamais ».
« On a besoin d’être solidaire les uns avec les autres. Si vous pouvez acheter Québécois, achetez Québécois, demande--t-elle. La guerre tarifaire, on ne l’a pas choisie. C’est Trump qui nous l’impose. »
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