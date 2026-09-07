Le maire de Laval annonce être atteint d'une tumeur au cerveau et voici la suite pour lui
« Quand la vie prend un virage imprévu. »
Le maire de Laval, Stéphane Boyer, vient d'annoncer une nouvelle qui touche autant sa vie personnelle que la gestion de sa ville : il est atteint d'un méningiome, une tumeur au cerveau.
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C'est sur ses réseaux sociaux ce lundi 7 septembre que le maire a choisi de se confier. Il explique qu'après des mois de maux de tête et de troubles visuels, il a finalement passé une résonance magnétique au cerveau. « Couché dans l'appareil, je réfléchissais : et si c'était quelque chose de grave? Serais-je satisfait de la vie menée jusqu'à présent? Quoi faire pour la suite? », a-t-il écrit.
Le verdict est tombé peu après : un méningiome. Boyer précise que la majorité de ces masses sont bénignes, mais qu'il doit maintenant attendre ses prochains rendez-vous avec un neurochirurgien pour en savoir plus sur la suite des choses.
Malgré l'incertitude, le maire se veut rassurant envers la population lavalloise. « Cet automne, je réduirai mes activités publiques pour prendre soin de moi. Mais je tiens à être rassurant. Je me sens bien, mon énergie est excellente et je conserve toutes mes capacités », a-t-il indiqué. Il précise qu'il continuera d'assumer ses fonctions de maire et d'assister à toutes les réunions de travail.
Boyer conclut son message sur une note d'espoir : « Si je n'ai pas encore réponse à toutes les questions, je sais une chose : je veux continuer à m'impliquer pour ma ville et qu'il n'y a pas plus grande joie dans la vie que de partager mon quotidien avec ceux et celles qui m'entourent. Bref, j'avance avec sérénité. »
Rappelons que Stéphane Boyer, âgé de 38 ans, est maire de la ville de Laval depuis 2021 et effectue actuellement un deuxième mandat. Le maire avait déjà été transparent sur un autre enjeu de santé : il vit depuis 15 ans avec la spondylarthrite ankylosante, une maladie inflammatoire auto-immune.
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