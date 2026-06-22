«C'est un cauchemar» : Le chef du SPVM réagit à la fusillade et donne les derniers détails
On en sait plus sur la chronologie des événements.
Attention, cet article contient du contenu graphique qui pourrait choquer certain.es lecteur.trices.
C'est un directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) visiblement émotif qui s'est présenté devant les médias pour faire le point sur la fusillade survenue à l'entrée d'un hôtel de l'arrondissement Côte-des-Neiges, ce lundi 22 juin. L'événement a coûté la vie à un policier et à un citoyen, en plus de blesser grièvement une policière.
À lire également : Quel est le salaire d'un agent de police du SPVM en 2026? Voici combien ça gagne vraiment
Après avoir débuté en offrant ses condoléances aux proches des victimes, Fady Dagher a donné de nombreux détails sur l'intervention policière. Pendant le point de presse, l'alerte d'urgence - lancée plus tôt, vers 12 h 30 par le système Québec En Alerte - a été levée, confirmant que la « menace immédiate n'est plus présente ».
Le directeur Dagher n'a pas été en mesure de confirmer les motifs du tireur et n'avait « aucune information » concernant la présence d'un deuxième suspect. Le premier, et donc seul tireur confirmé, a été abattu. L'arme longue utilisée par ce dernier a été saisie sur les lieux du crime.
« Présentement, nous sommes en opération de fouille afin de sécuriser les lieux et vérifier s'il y a d'autres victimes et éventuellement sceller les scènes de crime », a-t-il confirmé.
Questionné à savoir ce qu'il pensait des événements, Fady Dagher a souligné que c'était « plus que terrible, c'est un drame et c'est un cauchemar », rappelant que cela faisait 24 ans que le SPVM n'avait pas perdu un de ses policiers sous les balles d'un suspect.
« C'est l'un des pires cauchemars que tu peux avoir », a-t-il souligné, ajoutant qu'il était « préoccupant de voir ces gestes-là en 2026 ».
Retour sur les événements
L'intervention a débuté lorsqu'un appel a été logé au 911 par une personne affirmant avoir vu le canon d'une arme sortir d'une fenêtre et entendu des coups de feu provenant d'un immeuble situé à l'intersection de l'avenue Trans Island et de l'avenue de Courtrai.
À leur arrivée sur les lieux, les membres des forces de l'ordre qui ont répondu à l'appel auraient été accueillis par des coups de feu tirés par un homme.
Au rez-de-chaussée de l'immeuble, le suspect aurait ouvert le feu en direction d'un policier et d'une policière.
Selon plusieurs vidéos graphiques relayées sur les réseaux sociaux par des témoins, on voit un policier s'effondrer au sol, gravement blessé, tandis que sa collègue tente de riposter contre un individu vêtu de vêtements de camouflage. La policière est ensuite rattrapée par le suspect, qui finit par l'atteindre par balle.
D'autres vidéos montrent le suspect abattu quelques instants plus tard.
Le policier a succombé à ses blessures, alors que la policière a été grièvement blessée. Elle est maintenant dans un état stable, a confirmé Fady Dagher.
« À la policière blessée : tiens bon, on est tous derrière toi », a souligné Dagher, la voix remplie d'émotion.
Lors de l'affrontement, un citoyen a également perdu la vie. Les circonstances entourant son décès n'ont pas été confirmées. Certaines vidéos diffusées en ligne semblent toutefois montrer un homme pris entre les tirs de la policière et ceux du suspect. Une autre personne a été blessée.
Face à la rapidité avec laquelle circulent les informations sur les réseaux sociaux, le directeur du SPVM a tenu à demander à la population de faire « extrêmement attention ».
Une fois la scène sécurisée et les éléments de preuve recueillis, le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) prendra le relais, a confirmé le chef de police.
Du côté de Québec, le ministre de la Sécurité intérieure, Ian Lafrenière, a annoncé la mise sur pied d’une cellule de crise pour soutenir la Ville de Montréal et le SPVM.
- Racisme au SPVM : La mairesse de Montréal-Nord fond en larmes au conseil municipal ›
- Quel est le salaire d'un agent de police du SPVM en 2026? Voici combien ça gagne vraiment ›
- Tireur « armé et dangereux » abattu à Montréal : Voici tout ce qu'il faut savoir ›
- Racisme au SPVM à Montréal-Nord : On te résume toute l’histoire ›