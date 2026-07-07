Mort de l'agent Benredouane : Le SPVM organise un hommage au Centre Bell et tu peux y aller

L'homme de 34 ans est décédé lors de la fusillade dans Côte-des-Neige, le 22 juin dernier.

L'agent Mohamed Lamine Benredouane.

Le SPVM organise un hommage au Centre Bell pour son agent décédé en fonctions, Mohamed Lamine Benredouane.

Service de police de la Ville de Montréal - SPVM | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) organise ce mardi 7 juillet une cérémonie commémorative au Centre Bell en mémoire de l’agent Mohamed Lamine Benredouane, tué dans l’exercice de ses fonctions lors de la fusillade dans Côte-des-Neiges, le 22 juin dernier. Messieurs et Mesdames Tout-le-Monde sont d'ailleurs invité.e.s à se joindre.

À lire également : Tuerie dans Côte-des-Neiges : Le SPVM dévoile l'identité du policier mort en service

« Nous invitons la population à se joindre à cet hommage public afin d’honorer sa mémoire et de témoigner son soutien à sa famille, à ses proches et à l’ensemble de la communauté policière », indique l'organisation sur son site Web.

Bien que la cérémonie au Centre Bell débute à 12 h 30, un cortège composé de policiers et policières du SPVM, de membres d'autres corps policiers du Québec et du Canada ainsi que des proches de Mohamed Lamine Benredouane s'élancera plus tôt de la rue Saint-Urbain. Les citoyens et citoyennes qui le souhaitent pourront également prendre part à la marche.

Pour y participer, il faudra se rendre sur le boulevard René-Lévesque, entre la rue Saint-Urbain et le boulevard Saint-Laurent, à compter de 9 h. Le cortège se dirigera ensuite vers le Centre Bell.

Les personnes qui souhaitent assister aux funérailles civiques sans prendre part au cortège sont invitées à se présenter au Centre Bell à partir de 11 h, du côté sud de l'avenue des Canadiens-de-Montréal, en face de la cour Rio Tinto Alcan.

D'ailleurs, plusieurs entraves à la circulation sont prévues au centre-ville de Montréal pour permettre le passage du cortège. Le SPVM encourage les personnes qui assisteront à la cérémonie à privilégier le transport en commun.

Les stations de métro les plus près du Centre Bell sont Bonaventure et Lucien-L'Allier.

La cérémonie sera également diffusée en direct sur la chaîne YouTube du SPVM.

Pour toutes les informations, c'est par ici.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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