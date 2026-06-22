Fusillade à Montréal : Les fermetures de routes et les perturbations du métro en cours

Le secteur est à éviter.

Des gyrophares du Service de police de la Ville de Montréal et l'enseigne du métro de Montréal.

Fusillade à Montréal : l'intervention policière force la fermeture de routes et perturbe le métro dans Côte-des-Neiges.

Daniel Tadevosyan | Dreamstime, Narcity Québec
Éditrice sénior, Nouvelles

Dans la foulée de la fusillade survenue ce lundi 22 juin dans le secteur de Côte-des-Neiges, plusieurs artères majeures de Montréal sont fermées et le service de métro est perturbé. Voici ce qu'il faut savoir si tu te déplaces dans la ville.

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Au moment d'écrire ces lignes, une interruption de service est en cours sur les lignes orange et bleue en raison de l'intervention policière dans le secteur de Côte-des-Neiges.

Sur la ligne orange, l'arrêt d'une durée indéterminée concerne les stations entre Côte-Vertu et Lionel-Groulx. Sur la ligne bleue, le service est interrompu entre Snowdon et Parc. « Un service spécial de bus fait présentement la navette entre les stations », indique la STM.

L'autoroute Décarie est fermée dans les deux directions entre les échangeurs Turcot et Décarie. Le secteur est à éviter absolument en raison de l'opération policière toujours en cours.

Les autorités demandent de se tenir loin du quadrilatère délimité par :

  • Chemin de la Côte-des-Neiges
  • Rue McDonald
  • Autoroute 40 (autoroute Métropolitaine)
  • Chemin Queen Mary
L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal a également été évacué et fermé temporairement.
« On a demandé d'évacuer. On veut prendre aucune chance. On veut juste s'assurer de bien sécuriser tout le secteur et ne pas avoir un autre événement. [...] Par mesure de sécurité, on a préféré élargir le périmètre de sécurité, pour être sûr qu'on a contrôlé la situation », a affirmé le chef du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Fady Dagher, en point de presse lundi après-midi.

Rappel des événements

Ce lundi 22 juin, un homme armé a ouvert le feu dans le quartier Côte-des-Neiges, à l'intersection de l'avenue Trans Island et de l'avenue de Courtrai. Un policier du SPVM a été tué dans l'exercice de ses fonctions, une policière a été grièvement blessée et un citoyen a également perdu la vie. Le suspect a depuis été neutralisé par les forces de l'ordre. Malgré cela, une vaste opération policière est toujours en cours, ce qui entraîne d'importantes perturbations pour les résident.e.s et les automobilistes de la métropole.

Une alerte de « Québec en Alerte » a été lancée à Montréal prévenant les personnes dans le secteur de s'abriter à l'intérieur, de verrouiller les portes, de s'éloigner des fenêtres et de suivre les directives des autorités.

Plus de détails suivront.
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