Tireur « armé et dangereux » en fuite à Montréal : Voici tout ce qu'il faut savoir
Au moins un policier aurait été blessé au haut du corps.
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Mise à jour à 13 h 50 : Le Service de police de la Ville de Montréal confirme le décès d'un de ses policiers lors de l'intervention.
Branle-bas de combat dans le quartier Côte-des-Neiges, à Montréal, ce lundi 22 juin, alors qu'un tireur actif serait en fuite, après avoir atteint par balle au moins un policier du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).
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Une vaste opération policière est en cours dans le secteur du boulevard Décarie et de la rue Plamondon. Lors d'une intervention, un policier a été blessé vers 11 h 35, selon les plus récentes informations transmises par les forces de l'ordre.
« La situation n'est pas contrôlée du côté du SPVM », confirme le corps de police, précisant que l'événement est survenu à l'intersection de l'avenue Trans Island et de l'avenue de Courtrai.
Une alerte d'urgence de Québec En Alerte a été envoyée sur les téléphones cellulaires des personnes se trouvant sur l'île de Montréal peu après 12 h 30 afin de leur demander d'éviter le secteur en raison de la présence d'un suspect « armé et dangereux ».
« Si vous êtes dans la zone, abritez-vous à l'intérieur, verrouillez les portes, éloignez-vous des fenêtres et suivez les directives des autorités locales », indiquait l'avis.
Sur le réseau social X, le SPVM a annoncé que deux policiers ont été blessés au haut du corps lors de l'intervention ainsi qu'un citoyen. Un suspect a été « neutralisé ».
Un des deux membres des forces de l'ordre est toutefois décédé « dans l'exercice de ses fonctions », a confirmé la police montréalaise.
Le tout serait survenu au pied d'un immeuble d'appartements, tout près du Hilton Garden Inn Montreal Midtown, un hôtel situé en face.
À noter que l'autoroute Décarie est actuellement fermée entre le tunnel Notre-Dame-de-Grâce et le Vieux-Montréal. La circulation est détournée par le Service de police de la Ville de Montréal.
Plusieurs vidéos, parfois graphiques, font déjà le tour du Web. On y voit notamment un policier ensanglanté couché au sol et un suspect inerte portant des vêtements de camouflage et une ceinture de munitions.
Plus de détails suivront...