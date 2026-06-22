Tireur « armé et dangereux » en fuite à Montréal : Voici tout ce qu'il faut savoir

Au moins un policier aurait été blessé au haut du corps.

Une auto-patrouille du SPVM.

Suspect armé dans Côte-des-Neiges à Montréal : Une alerte de menace imminente a été lancée.

Service de police de la Ville de Montréal - SPVM | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

Attention, cet article contient du contenu graphique qui pourrait choquer certain.es lecteur.trices.

Mise à jour à 13 h 50 : Le Service de police de la Ville de Montréal confirme le décès d'un de ses policiers lors de l'intervention.

Branle-bas de combat dans le quartier Côte-des-Neiges, à Montréal, ce lundi 22 juin, alors qu'un tireur actif serait en fuite, après avoir atteint par balle au moins un policier du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

À lire également : Quel est le salaire d'un agent de police du SPVM en 2026? Voici combien ça gagne vraiment

Une vaste opération policière est en cours dans le secteur du boulevard Décarie et de la rue Plamondon. Lors d'une intervention, un policier a été blessé vers 11 h 35, selon les plus récentes informations transmises par les forces de l'ordre.

« La situation n'est pas contrôlée du côté du SPVM », confirme le corps de police, précisant que l'événement est survenu à l'intersection de l'avenue Trans Island et de l'avenue de Courtrai.

Une alerte d'urgence de Québec En Alerte a été envoyée sur les téléphones cellulaires des personnes se trouvant sur l'île de Montréal peu après 12 h 30 afin de leur demander d'éviter le secteur en raison de la présence d'un suspect « armé et dangereux ».

« Si vous êtes dans la zone, abritez-vous à l'intérieur, verrouillez les portes, éloignez-vous des fenêtres et suivez les directives des autorités locales », indiquait l'avis.

Sur le réseau social X, le SPVM a annoncé que deux policiers ont été blessés au haut du corps lors de l'intervention ainsi qu'un citoyen. Un suspect a été « neutralisé ».

Un des deux membres des forces de l'ordre est toutefois décédé « dans l'exercice de ses fonctions », a confirmé la police montréalaise.

Le tout serait survenu au pied d'un immeuble d'appartements, tout près du Hilton Garden Inn Montreal Midtown, un hôtel situé en face.

À noter que l'autoroute Décarie est actuellement fermée entre le tunnel Notre-Dame-de-Grâce et le Vieux-Montréal. La circulation est détournée par le Service de police de la Ville de Montréal.

Plusieurs vidéos, parfois graphiques, font déjà le tour du Web. On y voit notamment un policier ensanglanté couché au sol et un suspect inerte portant des vêtements de camouflage et une ceinture de munitions.

Plus de détails suivront...

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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