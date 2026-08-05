L'Université McGill offre un cours de finances personnelles 100% GRATUIT: Voici quoi savoir
Leçon #1 : ne pas payer pour arriver à mieux gérer ton budget. ✅
REER, REEE, CELIAPP, CELI : pour plusieurs, ces termes ne veulent absolument rien dire et c'est peut-être ton cas. Car non, tu n'es pas la seule personne à te sentir perdue face aux finances personnelles. Bonne nouvelle, toutefois, il existe une formation universitaire gratuite et en français pour rattraper le temps perdu, grâce à un cours en ligne offert par l'Université McGill.
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Si, au contraire, tu t'y connais en finances personnelles, sache que c'est toujours utile de se rafraîchir la mémoire de temps en temps.
Tu penses que ça ne te concerne pas? Détrompe-toi. Selon l'indice de littératie financière publié en 2022 par l'Autorité des marchés financiers, le score moyen des adultes québécois sondés plafonnait à 54 sur 100. Autrement dit, la grande majorité d'entre nous navigue un peu à l'aveugle quand vient le temps de parler d'argent.
Selon un sondage de l'AMF réalisé en 2025 par la firme Léger, près du quart des Québécois et des Québécoises ont utilisé l'intelligence artificielle pour s'informer sur la gestion de leurs finances personnelles.
Sachant que les réponses générées par ChatGPT, Claude et d'autres outils du genre ne sont pas toujours exactes, se tourner vers une formation universitaire pourrait être une option plus judicieuse, surtout si tu pars de zéro.
L'Université McGill a lancé en 2019, en collaboration avec RBC et The Globe and Mail, un cours en ligne entièrement gratuit, intitulé Finances personnelles pour tous.
Conçu et enseigné par des membres du corps professoral de la Faculté de gestion Desautels, le contenu est offert en français et couvre à peu près tout, du budget à l'investissement, en passant par l'immobilier et les cryptomonnaies.
Pas besoin de t'asseoir devant un cours magistral de trois heures : chaque module se résume à une vidéo de 12 à 31 minutes, suivie d'un court test. Tu avances à ton propre rythme, sans horaire imposé ni date limite, et ça ne te coûte pas une cenne.
Voici les huit modules obligatoires du cours, en plus de deux modules bonus :
- Introduction aux finances personnelles (12 min)
- L'établissement d'un budget (18 min)
- Votre argent, aujourd'hui et demain (12 min)
- L'endettement et l'emprunt (15 min)
- L'art d'investir (26 min)
- La planification de la retraite (23 min)
- Les réalités de l'immobilier (31 min)
- Finance comportementale (19 min)
Deux modules complémentaires s'ajoutent pour qui veut aller plus loin : un sur l'investissement responsable, d'une durée de 13 minutes, et un autre sur les cryptomonnaies et les cryptojetons (14 min).
Ceux-ci ne sont pas requis pour obtenir ton attestation à la fin du parcours, mais ils permettent d'élargir tes connaissances si le sujet t'intéresse.
Chaque module est suivi d'un test de dix questions, afin de valider ce que tu viens d'apprendre avant de passer au suivant.
Bref, aucune excuse ne tient pour continuer à fuir tes REER : le cours est accessible en tout temps, gratuitement, et c'est par ici que ça se passe.
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