Tireur abattu et victimes de la fusillade dans Côte-des-Neiges : Voici ce qu’on sait
Le citoyen décédé a été identifié.
On connaît maintenant l’identité des deux victimes décédées lors de la fusillade survenue dans le quartier Côte-des-Neiges, à Montréal, dont celle du policier du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) tué dans l’exercice de ses fonctions. Un bref portrait du tireur, qui a finalement été abattu, a également été révélé. Voici ce que l’on sait à leur sujet.
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Les images du triste évènement survenu ce lundi 22 juin ont fait le tour du monde. Sur celles-ci, on peut notamment voir les derniers instants des deux victimes.
L’agent du SPVM qui est tombé au combat est Mohamed Lamine Benredouane, un homme de 34 ans. Il faisait partie de l’organisation montréalaise depuis 2021 seulement.
« Son décès est une grande perte pour notre organisation. Son sens du devoir, son dévouement et son professionnalisme resteront pour toujours dans nos mémoires », a écrit le SPVM sur ses réseaux sociaux.
La police de Montréal a d’ailleurs annoncé que ses drapeaux seront mis en berne par respect et pour « manifester notre tristesse collective ».
Il s’agit du premier officier du SPVM à perdre la vie en fonction en 24 ans.
Un citoyen « bien-aimé »
De son côté, le Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA) a confirmé sur ses réseaux sociaux que le citoyen qui se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment lors de l’altercation entre le tireur et les forces de l’ordre est Michael Moshe Mizrahi
L'organisation a annoncé pleurer « la perte tragique » d'un « membre bien-aimé de la communauté juive de Montréal, victime innocente des évènements » de lundi avant-midi.
« Nos pensées et nos plus sincères condoléances accompagnent sa famille, ses amis et ses proches dans cette épreuve d’une douleur inimaginable », conclut le CIJA.
La partenaire de l’agent Benredouane, dont l'identité n'a toujours pas été rendue publique, aurait, dans la confusion, tiré sur l'homme de 68 ans. Au moment des faits, l'assaillant courait en la direction de la policière.
Le tireur venu de l'Alberta
Selon divers médias québécois, citant des sources proches du dossier, le tireur abattu par le SPVM serait Seth Hatfield, venu en voiture de l'Alberta jusqu'à Montréal dans les jours précédant l'attaque.
L'homme aurait été associé au mouvement idéologique des « incels », un terme dérivé de l'expression anglaise involuntary celibate (célibataire involontaire). Cette communauté, composée majoritairement d'hommes, regroupe des personnes qui attribuent leur célibat aux femmes et qui véhiculent parfois des propos misogynes, hostiles, voire extrémistes à leur égard.
L'Albertain, qui portait des vêtements de camouflage lors de l'attaque, aurait également publié un manifeste d'environ 104 pages quelques instants avant de passer à l'acte.
Dans ce document, il s'en prend vivement aux femmes et prône un retour à une société aux valeurs dites « traditionnelles », où les hommes dominent les femmes.
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