Mort suspecte près de Québec : Le corps d'une femme retrouvé dans un boisé

Un homme a été arrêté.

Auto-patrouille du Service de police de la Ville de Québec.

Une femme a été retrouvée morte dans un boisé de la Rive-Sud de Québec.

Sécurité publique de la Ville de Québec | Facebook
Éditrice sénior, Nouvelles

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) enquête présentement sur une mort suspecte après que le corps d'une femme a été retrouvé dans un secteur boisé de la Rive-Sud de la Vieille Capitale, le 22 juin.

À lire également : Tuerie dans Côte-des-Neiges : Le SPVM dévoile l'identité du policier mort en service

Selon le SPVQ, des informations obtenues dans le cadre de l'enquête ont dirigé les recherches vers cet endroit et ont mené à la macabre découverte en début de soirée, avec la collaboration du Service de police de la Ville de Lévis.

« À l’heure actuelle, un homme âgé dans la soixantaine a été arrêté », indique le SPVQ. Le suspect est en détention et sera rencontré par les membres de l'équipe d'enquête du Module des crimes contre la personne.

Peu de détails sont divulgués pour le moment puisque le dossier est en cours afin de reconstituer la chronologie des événements. Le secteur est à éviter alors qu'un périmètre de sécurité a été érigé et que l'unité d'identification judiciaire est sur place pour analyser les lieux.

Toute personne détenant des informations en lien avec ce dossier peut communiquer avec le SPVQ au 418 641-2447 (AGIR) ou, à l'extérieur de la ville de Québec, au 1 888 641-2447. Le numéro de dossier est le QUE-260621-162.


La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.


From Your Site Articles
ville de québeccrimes au québecservice de police de la ville de québec
Ville de QuébecCanadaNouvellesQuébecNouvelles
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

Tireur « armé et dangereux » abattu à Montréal : Voici tout ce qu'il faut savoir

Trois personnes, dont un policier, sont décédées.

Tuerie dans Côte-des-Neiges : Le SPVM dévoile l'identité du policier mort en service

Il n'avait que 34 ans.

Racisme au SPVM à Montréal-Nord : On te résume toute l’histoire

Des policiers gardaient des « trophées » de leurs victimes.

«C'est un cauchemar» : Le chef du SPVM réagit à la fusillade et donne les derniers détails

On en sait plus sur la chronologie des événements.

Tiques au Québec : 174 nouvelles municipalités à risque de maladie de Lyme en 2026

Les tiques gagnent du terrain. 😳 Est-ce que ta ville est dans la liste?

Recours collectif Silk et Great Value: Voici comment réclamer de 400$ à 300 000$ au Québec

Si tu bois du lait d'amande ou d'avoine, ça pourrait te concerner.😮

Tireur « armé et dangereux » abattu à Montréal : Voici tout ce qu'il faut savoir

Trois personnes, dont un policier, sont décédées.

Cet accessoire de cuisine pour l'été est 44% moins cher chez Tigre Géant que sur Amazon

Et beaucoup moins cher que les grosses machines populaires!

Tuerie dans Côte-des-Neiges : Le SPVM dévoile l'identité du policier mort en service

Il n'avait que 34 ans.

Cette plage aux reflets turquoise à moins de 1h de Montréal est à mettre sur ta bucket list

Un « road trip » vers la plage? OUI SVP!

«C'est un cauchemar» : Le chef du SPVM réagit à la fusillade et donne les derniers détails

On en sait plus sur la chronologie des événements.

8 prestations et crédits pour les personnes âgées et retraitées du Québec en juillet

Des centaines, voire des milliers de dollars qui pourraient atterrir dans ton compte ce mois-ci. 💰

La femme de Nick Suzuki du CH partage une rare photo de lui avec sa fille

C'était sa première fête des Pères! 🥹

Le sèche-cheveux 6-en-1 dont tout le monde parle est à 40 % de rabais sur Amazon

Le salon de coiffure à la maison, c'est OUI!