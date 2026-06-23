Mort suspecte près de Québec : Le corps d'une femme retrouvé dans un boisé
Un homme a été arrêté.
Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) enquête présentement sur une mort suspecte après que le corps d'une femme a été retrouvé dans un secteur boisé de la Rive-Sud de la Vieille Capitale, le 22 juin.
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Selon le SPVQ, des informations obtenues dans le cadre de l'enquête ont dirigé les recherches vers cet endroit et ont mené à la macabre découverte en début de soirée, avec la collaboration du Service de police de la Ville de Lévis.
« À l’heure actuelle, un homme âgé dans la soixantaine a été arrêté », indique le SPVQ. Le suspect est en détention et sera rencontré par les membres de l'équipe d'enquête du Module des crimes contre la personne.
Peu de détails sont divulgués pour le moment puisque le dossier est en cours afin de reconstituer la chronologie des événements. Le secteur est à éviter alors qu'un périmètre de sécurité a été érigé et que l'unité d'identification judiciaire est sur place pour analyser les lieux.
Toute personne détenant des informations en lien avec ce dossier peut communiquer avec le SPVQ au 418 641-2447 (AGIR) ou, à l'extérieur de la ville de Québec, au 1 888 641-2447. Le numéro de dossier est le QUE-260621-162.
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