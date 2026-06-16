Racisme au SPVM : La mairesse de Montréal-Nord fond en larmes au conseil municipal

Une scène qu'on voit rarement à l'hôtel de ville.

Caroline Black, mairesse de Montréal-Nord.

En parlant du racisme au SPVM, la mairesse de Montréal-Nord n'a pas pu retenir ses larmes lors du conseil municipal.

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Lors d'une déclaration concernant les allégations d'actes racistes au sein d'une équipe d'un poste de quartier du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black, n'a pas pu retenir ses larmes durant la séance du conseil municipal, ce lundi 15 juin.

À lire également : Racisme au SPVM à Montréal-Nord : On te résume toute l’histoire

« Depuis [l'annonce du SPVM], toute la communauté de Montréal-Nord vit beaucoup d'émotions, de la colère, de la peine, un sentiment de déjà-vu pour plusieurs citoyens », a-t-elle déclaré d'entrée de jeu lors de la période de questions, après un long silence dans la salle.

« Pour nos citoyens des communautés noires, arabes, racisées, ces révélations ravivent des blessures », a-t-elle ajouté, souhaitant d'abord et avant tout s'adresser aux victimes et aux personnes « qui se sont senties ciblées, surveillées, profilées ».

Mme Black a également rappelé que les informations révélées par le SPVM étaient « inacceptables » et que « toute forme de racisme, de discrimination, de profilage racial » n'avait pas sa place.

Elle a toutefois tenu à souligner qu'il existait encore beaucoup d'intégrité et de professionnalisme au sein du SPVM, saluant au passage les policiers et policières du poste de quartier 39 qui ont dénoncé leurs collègues au cours des derniers mois.

Pour rappel, le 12 juin dernier, la direction du corps policier montréalais a annoncé avoir démantelé une équipe de 16 policiers et policières soupçonnés d'avoir commis des actes racistes. Le groupe aurait notamment ciblé des membres des communautés noires et arabes de Montréal-Nord et conservé des bouts de dreads en guise de trophées.

Deux policiers ont été suspendus, tandis que les 14 autres membres du groupe ont été muté.e.s ou réaffecté.e.s à des fonctions n'impliquant aucun contact avec le public.


Si vous ou l'un.e de vos proches a été victime de racisme, ou si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont vous pouvez lutter contre le racisme dans votre communauté, consultez ces soutiens et ressources.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Racisme au SPVM à Montréal-Nord : On te résume toute l’histoire

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