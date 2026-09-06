Cet accessoire de « meal prep » populaire est 50 % moins cher au Costco qu'au Walmart

Histoire d'éviter les soupers pressés, et ce, à petit prix!

La façade d'un Costco.

Costco vend un accessoire de « meal prep » à un prix avantageux.

Erman Gunes | Dreamstime
Éditrice Junior

Avec la rentrée qui ramène les lunchs, les soupers pressés et les « qu'est-ce qu'on mange? », avoir quelques repas déjà prêts au congélo peut vraiment simplifier ta semaine. Justement, une trouvaille du Costco pourrait donner un petit coup de pouce à ta prochaine séance de meal prep.

À lire également : Les « accros du Costco » dévoilent leurs 14 meilleures trouvailles du moment

L'ensemble Clever Cubes de Trudeau est vendu 39,99 $ en entrepôt et comprend cinq moules en silicone avec couvercle : deux formats de 500 ml, deux de 250 ml et un de 125 ml. Les différentes portions permettent de congeler séparément une soupe, une sauce, des restes ou même des ingrédients préparés d'avance, puis de sortir seulement la quantité dont tu as besoin.

Moules de cong\u00e9lation Trudeau Clever Cubes en vente dans un entrep\u00f4t Costco L'ensemble de moules Trudeau Clever Cubes est vendu 39,99 $ au Costco.Noémi Lincourt | Narcity Québec

Les contenants sont aussi empilables et peuvent aller au lave-vaisselle. Selon la fiche du produit, ils résistent à une température allant jusqu'à 220 °C et sont compatibles avec le four, le micro-ondes, la friteuse à air chaud et le four grille-pain.


Bo\u00eete de cinq moules de cong\u00e9lation en silicone Trudeau Clever Cubes. Les cinq moules sont offerts dans différents formats pour portionner et congeler les aliments.Noémi Lincourt | Narcity Québec

Bref, c'est le genre d'accessoire qui peut être pratique quand tu cuisines plusieurs repas le dimanche pour avoir la paix quelques soirs dans la semaine.

Ensemble de cinq moules de cong\u00e9lation en silicone Trudeau vendu sur Walmart.ca Les moules de congélation Clever Cubes de Trudeau affichés à 79,99 $ sur Walmart.ca.Walmart

Cela dit, c'est surtout la différence de prix qui retient l'attention. Au moment d'écrire ces lignes, le même ensemble était affiché à 79,99 $ sur Walmart.ca, contre 39,99 $ à l'entrepôt Costco. Ça représente 40 $ de moins, ou environ 50 % d'économie.

Mettre la main sur un item pratique à petit prix? Oui s'il vous plaît!


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
trouvailles trouvailles costco costco canada
Québec Aubaines Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Prédictions météo d'octobre 2026 au Québec : la neige risque de tomber avant l'Halloween

Ton balai à neige pourrait servir plus tôt que tu penses. 🚗❄️

Dollarama vend ces lotions corporelles populaires pour 50 % moins cher que chez Walmart

Le même format, la moitié du prix. 👀🤑

Voyage : Ce village du Québec est un bijou à mettre sur ta « bucket list » de l'automne

Randonnée, spa, fjord et couleurs flamboyantes : OUI!

Tunnel et pont fermés : Ce sera l'enfer ce long week-end sur les routes du Grand Montréal

Mieux vaut prévoir tes détours (et beaucoup de patience). 😡🚗

Les parcs nationaux du Québec seront GRATUITS durant 1 journée — Voici comment en profiter

Tu peux réserver ta place dès maintenant. 🙌 Mais fais vite!

Jusqu’à 204 $ versés ce mois-ci à certains Québécois avec cette prestation fédérale

Car quand tout coûte cher, toutes sommes sont les bienvenues. 👀

Mégaparc aquatique Mōrea à Mirabel : Voici pourquoi le projet n’a toujours pas débuté

Un projet qui fait jaser... mais qui se fait attendre. 👀

Voici LA station-service avec l’essence la moins chère à Québec et Montréal actuellement

Quand tu peux payer 15 ¢/litre de moins, ça vaut le coût! 👀

5 nouveaux gars d'Occupation Double Panama sont dévoilés juste avant la Grande première

Ça sent la « twist »! 👀

7 prestations et crédits d'impôt pour les aînés du Québec versés ce mois-ci

Il y a toujours des avantages à vieillir! 💰