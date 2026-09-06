Cet accessoire de « meal prep » populaire est 50 % moins cher au Costco qu'au Walmart
Histoire d'éviter les soupers pressés, et ce, à petit prix!
Avec la rentrée qui ramène les lunchs, les soupers pressés et les « qu'est-ce qu'on mange? », avoir quelques repas déjà prêts au congélo peut vraiment simplifier ta semaine. Justement, une trouvaille du Costco pourrait donner un petit coup de pouce à ta prochaine séance de meal prep.
À lire également : Les « accros du Costco » dévoilent leurs 14 meilleures trouvailles du moment
L'ensemble Clever Cubes de Trudeau est vendu 39,99 $ en entrepôt et comprend cinq moules en silicone avec couvercle : deux formats de 500 ml, deux de 250 ml et un de 125 ml. Les différentes portions permettent de congeler séparément une soupe, une sauce, des restes ou même des ingrédients préparés d'avance, puis de sortir seulement la quantité dont tu as besoin.
L'ensemble de moules Trudeau Clever Cubes est vendu 39,99 $ au Costco.Noémi Lincourt | Narcity Québec
Les contenants sont aussi empilables et peuvent aller au lave-vaisselle. Selon la fiche du produit, ils résistent à une température allant jusqu'à 220 °C et sont compatibles avec le four, le micro-ondes, la friteuse à air chaud et le four grille-pain.
Les cinq moules sont offerts dans différents formats pour portionner et congeler les aliments.Noémi Lincourt | Narcity Québec
Bref, c'est le genre d'accessoire qui peut être pratique quand tu cuisines plusieurs repas le dimanche pour avoir la paix quelques soirs dans la semaine.
Les moules de congélation Clever Cubes de Trudeau affichés à 79,99 $ sur Walmart.ca.Walmart
Cela dit, c'est surtout la différence de prix qui retient l'attention. Au moment d'écrire ces lignes, le même ensemble était affiché à 79,99 $ sur Walmart.ca, contre 39,99 $ à l'entrepôt Costco. Ça représente 40 $ de moins, ou environ 50 % d'économie.
Mettre la main sur un item pratique à petit prix? Oui s'il vous plaît!
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Les « accros du Costco » dévoilent leurs 14 meilleures trouvailles du moment ›
- Costco offre une version plus luxueuse et moins chère d'un organisateur bien noté sur Amazon ›
- Costco vend ce « must » pour la maison environ 62 % moins cher que Best Buy ›
- Ce produit de beauté très apprécié est 38 % moins cher chez Costco qu'au Walmart ›
- Costco : 13 des meilleurs rabais d'épicerie pour faire des économies jusqu'au 27 septembre ›