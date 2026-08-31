Costco : 13 des meilleurs rabais d'épicerie pour faire des économies jusqu'au 27 septembre

On a fouillé pour toi!

La façade d'un Costco.

Les « deals » d'épicerie du Costco sont dévoilés pour septembre 2026.

Felipe Sanchez | Dreamstime
Éditrice Junior

Tu prévois faire un tour au Costco bientôt? La nouvelle circulaire vaut la peine d'être consultée avant d'y mettre les pieds pour faire ton épicerie. Cela dit, durant tes recherches, assure-toi de porter attention, car il y a deux dates à retenir : une partie des rabais se termine le 13 septembre, tandis que l'autre tranche d'aubaines reste valide jusqu'au 27 septembre 2026.

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On te fait faire le tour du café, des protéines et des classiques du garde-manger qui valent vraiment la peine, avec le prix par unité calculé pour chaque item afin que tu puisses juger par toi-même si ça vaut le détour.

Café Mélange original de Tim Hortons

Le caf\u00e9 M\u00e9lange original de Tim Hortons sur le site du Costco.

Café Mélange original de Tim Hortons en spécial au Costco.

Entrepôt Costco

Prix : 39,99 $ plutôt que 54,99 $, soit 15 $ de rabais (valide jusqu'au 13 septembre)

Prix par capsule : Environ 0,50 $ / capsule

Si ta machine à café Keurig fonctionne tous les jours, cette boîte de 80 capsules t'évite un aller-retour à l'épicerie aux deux semaines. La torréfaction moyenne fait à peu près l'unanimité, alors tu ne te tromperas pas trop en la mettant dans ton panier.

Assortiment de boissons énergisantes Ultra Zero de Monster

L'assortiment de boissons \u00e9nergisantes Ultra Zero Monster sur le site du Costco.

Assortiment de boissons énergisantes Ultra Zero de Monster en spécial au Costco.

Entrepôt Costco

Prix : 35,99 $ plutôt que 44,99 $, soit 9 $ de rabais (valide jusqu'au 13 septembre)

Prix par canette : Environ 1,50 $ / canette

Zéro sucre, plusieurs saveurs dans la même caisse : si tu carbures à l'énergie liquide, cette caisse de 24 canettes te permet de varier les goûts sans te ruiner. À 1,50 $ la canette, tu paies pas mal moins cher qu'au dépanneur du coin.

Carrés aux Rice Krispies de Kellogg's

Les carr\u00e9es aux Rice Krispies sur le site du Costco.

Carrés aux Rice Krispies de Kellogg's en spécial au Costco.

Entrepôt Costco

Prix : 9,99 $ plutôt que 13,49 $, soit 3,50 $ de rabais (valide jusqu'au 13 septembre)

Prix par barre : Environ 0,18 $ / barre

Que ce soit pour ta boîte à lunch, une collation improvisée ou un dessert de dernière minute, trouver le moyen d'écouler ces 54 barres moelleuses ne devrait pas être trop difficile. Et le plus beau dans tout ça, c'est que le tout te revient à 0,18 $ la barre.

Vraie mayonnaise Hellmann's

La vraie mayonnaise Hellmann's sur le site du Costco.

Vraie mayonnaise Hellmann's en spécial au Costco.

Entrepôt Costco

Prix : 9,49 $ plutôt que 11,99 $, soit 2,50 $ de rabais (valide jusqu'au 13 septembre)

Prix par 100 ml : Environ 0,53 $ / 100 ml

Le pot de 1,8 L t'évite de tomber à court en plein milieu d'une salade de patates ou d'un lunch de sandwichs pour un pique-nique de fin d'été. Selon ses habitudes côté repas, c'est le genre de base qu'on peut souvent se permettre d'acheter en grande quantité sans gaspillage.

Tranches de fromage cheddar marbré Kirkland Signature

Les tranches de fromage cheddar marbr\u00e9 Kirkland sur le site du Costco.

Tranches de fromage cheddar marbré Kirkland Signature en spécial au Costco.

Entrepôt Costco

Prix : 12,99 $ plutôt que 16,99 $, soit 4 $ de rabais (valide jusqu'au 13 septembre)

Prix par 100 g : Environ 1,30 $ / 100 g

Le bloc d'un kilo de cheddar marbré coupé en tranches est un incontournable pour plusieurs ménages, alors qu'il est possible de les utiliser pour les lunchs, les recettes ou même un plateau de fromages improvisé. À toi de voir si c'est le genre d'ajout qui fait du sens dans ton panier.

Guacamole traditionnel consistant Good Foods

Les contenants de guacamole Good Food sur le site du Costco.

Guacamole traditionnel consistant Good Foods en spécial au Costco.

Entrepôt Costco

Prix : 9,99 $ plutôt que 13,99 $, soit 4 $ de rabais (valide jusqu'au 13 septembre)

Prix par contenant : Environ 3,33 $ / contenant

Avec cet achat, trois contenants de 283 g t'attendent au congélateur ou au frigo pour un souper de tacos improvisé ou un apéro de dernière minute. Sans OGM et prêt à servir, tu sautes l'étape de l'écrasement des avocats maison, et surtout l'attente quand ceux que tu as achetés ne sont pas mûres.

Portions de poké au thon surgelé DOM Reserve

Les portions de pok\u00e9 au thon DOM Reserve sur le site du Costco.

Portions de poké au thon surgelé DOM Reserve en spécial au Costco.

Entrepôt Costco

Prix : 14,99 $ plutôt que 19,99 $, soit 5 $ de rabais (valide jusqu'au 13 septembre)

Prix par portion : Environ 3 $ / portion

Les soirs où cuisiner un vrai repas n'est vraiment pas dans les plans, ces cinq portions individuelles de poké au thon mariné peuvent venir à la rescousse. Tu n'as qu'à les décongeler afin d'ajouter des protéines à ta salade, ton bol de riz ou d'autres aliments que tu as chez toi.

Côtes levées de porc

Les c\u00f4tes lev\u00e9es de porc sur le site du Costco.

Côtes levées de porc (style Saint-Louis ou de dos) en spécial au Costco.

Entrepôt Costco

Prix : À confirmer selon le poids en entrepôt

Rabais : 6 $ par unité (valide jusqu'au 13 septembre)

Que tu préfères le style Saint-Louis ou les côtes de dos, ces pièces d'environ 2,5 kg en moyenne sont taillées pour un dernier barbecue de fin d'été ou une cuisson lente au four un dimanche pluvieux.

Frappé protéiné Fruity Pebbles de Dymatize

Les frapp\u00e9s prot\u00e9in\u00e9s Fruity Pebbles de Dymatize sur le site du Costco.

Frappé protéiné Fruity Pebbles de Dymatize en spécial au Costco.

Entrepôt Costco

Prix : 39,99 $ plutôt que 49,99 $, soit 10 $ de rabais (valide jusqu'au 27 septembre)

Prix par bouteille : Environ 2,22 $ / bouteille

Si tu veux ta dose de protéines après l'entraînement sans sacrifier le côté sucré, cette option avec un clin d'œil aux céréales Fruity Pebbles devrait te parler. Dix-huit bouteilles prêtes à boire dans la boîte, ça t'amène pas mal loin dans le mois, et ce, à bon prix.

Poudre de protéines Hydrator saveur de framboise d'Organika

La poudre de prot\u00e9ines Hydrator d'Organika sur le site du Costco.

Poudre de protéines Hydrator saveur de framboise d'Organika en spécial au Costco.

Entrepôt Costco

Prix : 63,99 $ plutôt que 79,99 $, soit 16 $ de rabais (valide jusqu'au 27 septembre)

Prix par portion : Environ 1,28 $ / portion

En plus des protéines, tu retrouves des électrolytes et des probiotiques dans ce mélange, donc c'est pas mal plus qu'un simple shake post-entraînement. Le sac de 1,3 kg te donne 50 portions, de quoi passer plusieurs semaines sans en manquer.

Céréales Croque Cannelle de General Mills

Les c\u00e9r\u00e9ales Croque Cannelle de General Mills sur le site du Costco.

Céréales Croque Cannelle de General Mills en spécial au Costco.

Entrepôt Costco

Prix : 7,99 $ plutôt que 10,99 $, soit 3 $ de rabais (valide jusqu'au 27 septembre)

Prix par 100 g : Environ 0,61 $ / 100 g

Le format super jumbo de 1,3 kg va t'éviter de courir après une nouvelle boîte à chaque semaine. Faites de grains entiers, ces céréales à la cannelle sont un choix simple pour les matins pressés d'école ou de travail.

Chocolats à la caféine Awake

Les \u200bchocolats \u00e0 la caf\u00e9ine Awake sur le site du Costco.

Chocolats à la caféine Awake en spécial au Costco.

Entrepôt Costco

Prix : 8,99 $ plutôt que 12,99 $, soit 4 $ de rabais (valide jusqu'au 27 septembre)

Prix par pièce : Environ 0,28 $ / pièce

Chaque carré contient environ la moitié de la caféine d'une tasse de café, alors si tu carbures autant au sucre qu'au stimulant, ça peut valoir le coup d'œil. Les 32 pièces emballées individuellement se glissent facilement dans ton sac ou un tiroir de bureau.

Assortiment de kombucha biologique Brew Dr.

L'assortiment de kombucha biologique Brew Dr. sur le site du Costco.

Assortiment de kombucha biologique Brew Dr. en spécial au Costco.

Entrepôt Costco

Prix : 9,99 $ plutôt que 14,99 $, soit 5 $ de rabais (valide jusqu'au 27 septembre)

Prix par bouteille : Environ 1,67 $ / bouteille

Trois saveurs biologiques se partagent cette caisse de six bouteilles, alors tu ne devrais pas te tanner trop vite des goûts offerts dans cet ensemble. C'est une option à essayer, surtout à moins de 2 $ l'unité.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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