Costco : 13 des meilleurs rabais d'épicerie pour faire des économies jusqu'au 27 septembre
On a fouillé pour toi!
Tu prévois faire un tour au Costco bientôt? La nouvelle circulaire vaut la peine d'être consultée avant d'y mettre les pieds pour faire ton épicerie. Cela dit, durant tes recherches, assure-toi de porter attention, car il y a deux dates à retenir : une partie des rabais se termine le 13 septembre, tandis que l'autre tranche d'aubaines reste valide jusqu'au 27 septembre 2026.
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On te fait faire le tour du café, des protéines et des classiques du garde-manger qui valent vraiment la peine, avec le prix par unité calculé pour chaque item afin que tu puisses juger par toi-même si ça vaut le détour.
Café Mélange original de Tim Hortons
Café Mélange original de Tim Hortons en spécial au Costco.
Prix : 39,99 $ plutôt que 54,99 $, soit 15 $ de rabais (valide jusqu'au 13 septembre)
Prix par capsule : Environ 0,50 $ / capsule
Si ta machine à café Keurig fonctionne tous les jours, cette boîte de 80 capsules t'évite un aller-retour à l'épicerie aux deux semaines. La torréfaction moyenne fait à peu près l'unanimité, alors tu ne te tromperas pas trop en la mettant dans ton panier.
Assortiment de boissons énergisantes Ultra Zero de Monster
Assortiment de boissons énergisantes Ultra Zero de Monster en spécial au Costco.
Prix : 35,99 $ plutôt que 44,99 $, soit 9 $ de rabais (valide jusqu'au 13 septembre)
Prix par canette : Environ 1,50 $ / canette
Zéro sucre, plusieurs saveurs dans la même caisse : si tu carbures à l'énergie liquide, cette caisse de 24 canettes te permet de varier les goûts sans te ruiner. À 1,50 $ la canette, tu paies pas mal moins cher qu'au dépanneur du coin.
Carrés aux Rice Krispies de Kellogg's
Carrés aux Rice Krispies de Kellogg's en spécial au Costco.
Prix : 9,99 $ plutôt que 13,49 $, soit 3,50 $ de rabais (valide jusqu'au 13 septembre)
Prix par barre : Environ 0,18 $ / barre
Que ce soit pour ta boîte à lunch, une collation improvisée ou un dessert de dernière minute, trouver le moyen d'écouler ces 54 barres moelleuses ne devrait pas être trop difficile. Et le plus beau dans tout ça, c'est que le tout te revient à 0,18 $ la barre.
Vraie mayonnaise Hellmann's
Vraie mayonnaise Hellmann's en spécial au Costco.
Prix : 9,49 $ plutôt que 11,99 $, soit 2,50 $ de rabais (valide jusqu'au 13 septembre)
Prix par 100 ml : Environ 0,53 $ / 100 ml
Le pot de 1,8 L t'évite de tomber à court en plein milieu d'une salade de patates ou d'un lunch de sandwichs pour un pique-nique de fin d'été. Selon ses habitudes côté repas, c'est le genre de base qu'on peut souvent se permettre d'acheter en grande quantité sans gaspillage.
Tranches de fromage cheddar marbré Kirkland Signature
Tranches de fromage cheddar marbré Kirkland Signature en spécial au Costco.
Prix : 12,99 $ plutôt que 16,99 $, soit 4 $ de rabais (valide jusqu'au 13 septembre)
Prix par 100 g : Environ 1,30 $ / 100 g
Le bloc d'un kilo de cheddar marbré coupé en tranches est un incontournable pour plusieurs ménages, alors qu'il est possible de les utiliser pour les lunchs, les recettes ou même un plateau de fromages improvisé. À toi de voir si c'est le genre d'ajout qui fait du sens dans ton panier.
Guacamole traditionnel consistant Good Foods
Guacamole traditionnel consistant Good Foods en spécial au Costco.
Prix : 9,99 $ plutôt que 13,99 $, soit 4 $ de rabais (valide jusqu'au 13 septembre)
Prix par contenant : Environ 3,33 $ / contenant
Avec cet achat, trois contenants de 283 g t'attendent au congélateur ou au frigo pour un souper de tacos improvisé ou un apéro de dernière minute. Sans OGM et prêt à servir, tu sautes l'étape de l'écrasement des avocats maison, et surtout l'attente quand ceux que tu as achetés ne sont pas mûres.
Portions de poké au thon surgelé DOM Reserve
Portions de poké au thon surgelé DOM Reserve en spécial au Costco.
Prix : 14,99 $ plutôt que 19,99 $, soit 5 $ de rabais (valide jusqu'au 13 septembre)
Prix par portion : Environ 3 $ / portion
Les soirs où cuisiner un vrai repas n'est vraiment pas dans les plans, ces cinq portions individuelles de poké au thon mariné peuvent venir à la rescousse. Tu n'as qu'à les décongeler afin d'ajouter des protéines à ta salade, ton bol de riz ou d'autres aliments que tu as chez toi.
Côtes levées de porc
Côtes levées de porc (style Saint-Louis ou de dos) en spécial au Costco.
Prix : À confirmer selon le poids en entrepôt
Rabais : 6 $ par unité (valide jusqu'au 13 septembre)
Que tu préfères le style Saint-Louis ou les côtes de dos, ces pièces d'environ 2,5 kg en moyenne sont taillées pour un dernier barbecue de fin d'été ou une cuisson lente au four un dimanche pluvieux.
Frappé protéiné Fruity Pebbles de Dymatize
Frappé protéiné Fruity Pebbles de Dymatize en spécial au Costco.
Prix : 39,99 $ plutôt que 49,99 $, soit 10 $ de rabais (valide jusqu'au 27 septembre)
Prix par bouteille : Environ 2,22 $ / bouteille
Si tu veux ta dose de protéines après l'entraînement sans sacrifier le côté sucré, cette option avec un clin d'œil aux céréales Fruity Pebbles devrait te parler. Dix-huit bouteilles prêtes à boire dans la boîte, ça t'amène pas mal loin dans le mois, et ce, à bon prix.
Poudre de protéines Hydrator saveur de framboise d'Organika
Poudre de protéines Hydrator saveur de framboise d'Organika en spécial au Costco.
Prix : 63,99 $ plutôt que 79,99 $, soit 16 $ de rabais (valide jusqu'au 27 septembre)
Prix par portion : Environ 1,28 $ / portion
En plus des protéines, tu retrouves des électrolytes et des probiotiques dans ce mélange, donc c'est pas mal plus qu'un simple shake post-entraînement. Le sac de 1,3 kg te donne 50 portions, de quoi passer plusieurs semaines sans en manquer.
Céréales Croque Cannelle de General Mills
Céréales Croque Cannelle de General Mills en spécial au Costco.
Prix : 7,99 $ plutôt que 10,99 $, soit 3 $ de rabais (valide jusqu'au 27 septembre)
Prix par 100 g : Environ 0,61 $ / 100 g
Le format super jumbo de 1,3 kg va t'éviter de courir après une nouvelle boîte à chaque semaine. Faites de grains entiers, ces céréales à la cannelle sont un choix simple pour les matins pressés d'école ou de travail.
Chocolats à la caféine Awake
Chocolats à la caféine Awake en spécial au Costco.
Prix : 8,99 $ plutôt que 12,99 $, soit 4 $ de rabais (valide jusqu'au 27 septembre)
Prix par pièce : Environ 0,28 $ / pièce
Chaque carré contient environ la moitié de la caféine d'une tasse de café, alors si tu carbures autant au sucre qu'au stimulant, ça peut valoir le coup d'œil. Les 32 pièces emballées individuellement se glissent facilement dans ton sac ou un tiroir de bureau.
Assortiment de kombucha biologique Brew Dr.
Assortiment de kombucha biologique Brew Dr. en spécial au Costco.
Prix : 9,99 $ plutôt que 14,99 $, soit 5 $ de rabais (valide jusqu'au 27 septembre)
Prix par bouteille : Environ 1,67 $ / bouteille
Trois saveurs biologiques se partagent cette caisse de six bouteilles, alors tu ne devrais pas te tanner trop vite des goûts offerts dans cet ensemble. C'est une option à essayer, surtout à moins de 2 $ l'unité.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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