Ce petit village à 2 h de Montréal est mon préféré pour un « road trip » d'automne magique
Tu auras littéralement l'impression d'être dans un film. 🍁
L'automne est sans contredit ma saison préférée au Québec : les feuilles qui se colorent pour créer des panoramas à couper le souffle, l'air frais qui donne envie de sortir son coton ouaté préféré pour aller explorer, un bon pumpkin spice latte à la main, et les odeurs boisées, épicées et gourmandes qui flottent dans l'air. C'est le moment parfait pour planifier un road trip, et l'un de mes endroits coups de cœur pour profiter de la saison se trouve en Outaouais, dans une petite ville charmante à seulement deux heures du Grand Montréal.
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Il s'agit de Chelsea, et plus précisément du village pittoresque d'Old Chelsea, à une quinzaine de minutes de Gatineau et d'Ottawa. Le temps d'une escapade de fin de semaine, on se sent transporté dans une ambiance digne de Stars Hollow, le village de la série culte Gilmore Girls : des commerces super cutes, des cafés locaux et réconfortants, et des arbres aux couleurs flamboyantes. Tu vas oublier les décors automnaux du Connecticut. Et le détail qui change tout : comme dans la série, tout se fait à pied. C'est simplement un endroit où il fait bon s'arrêter et profiter du moment.
Parmi les arrêts incontournables pour plonger dans l'ambiance du village, Biscotti & Cie arrive direct en haut de ma liste. Ce café gourmand, niché dans une petite maison rouge, est aussi réconfortant que ce que tu imagines : que tu sois team pumpkin spice latte, espresso ou chocolat chaud, tu vas y trouver ton bonheur. Sa terrasse super coquette vaut à elle seule le détour : tu peux y écrire un petit mot et l'accrocher parmi les pensées laissées par les autres personnes qui y sont passées avant toi.
Bonus : l'endroit reste ouvert en soirée, et je te recommande fortement leurs pizzas.
Le Biscotti & Cie, niché dans une petite maison rouge, est hyper mignon.Izabelle Bee | Narcity Québec
D'ailleurs, le parc de la Gatineau a une porte d'entrée à Old Chelsea, alors tu peux t'y aventurer pendant ton séjour et choisir une activité extérieure à ton image et à ton niveau d'intensité. Et il devient tout simplement sublime quand il se colore de rouge, d'orange et de jaune.
Si tu ne fais qu'une seule randonnée, opte pour celle du lac Pink. Malgré son nom, le lac n'a rien de rose : il éclate plutôt de teintes allant du turquoise à l'émeraude, une couleur qui vient de la présence d'algues microscopiques. À l’automne, le contraste entre cette eau turquoise et la forêt aux teintes rouges et orangées qui l’entoure est tout simplement spectaculaire.
Le lac Pink dans le parc de la Gatineau est d'une couleur turquoise à couper le souffle. Izabelle Bee | Narcity Québec
Le parc propose aussi des sentiers de tous les niveaux, menant à une chute, à des ruines et à plusieurs points de vue pour la photo parfaite. Et si tu trippes sensations fortes, Camp Fortune offre un parcours de trois tyroliennes totalisant plus de 1 370 m et une luge de montagne sur monorail d'un kilomètre qui atteint près de 40 km/h. La simple montée en télésiège pendant les couleurs vaut déjà le détour.
Le parc de la Gatineau a des sentiers de tous les niveaux, menant à une chute, à des ruines et à plusieurs points de vue.Izabelle Bee | Narcity Québec
En soirée, la Terrasse du Square est probablement l'endroit le plus animé du village. Tu peux y profiter des food trucks et des produits de la Distillerie du Square, ou monter prendre un cocktail à La Cocktailerie. Il y a aussi des événements chaque semaine sur la terrasse (ou à l'intérieur s'il pleut), de la musique live aux open mic, dans une ambiance sans prétention.
Pour un bon repas dans une ambiance chaleureuse et intime, fais quelques pas jusqu'au Chelsea Pub, littéralement collé à la Terrasse du Square, et régale-toi avec de la comfort food décadente. Conseil d'amie : réserve, parce que ça se remplit vite les week-ends d'automne.
L'un de mes coups de coeur pour l'apéro est Le Petit Bar à Vin, avec ses petits délices à partager. Ce bar à vin charmant se démarque par son ambiance chaleureuse, idéale pour faire de belles découvertes en toute simplicité. Et je ne suis clairement pas la seule à l'adorer : il affiche une note impressionnante de 4,9 sur 5 sur Google. Petit détail à noter : c'est ouvert du mardi au samedi en soirée seulement, à partir de 17 h.
Les Lofts du Village offrent une vue spectaculaire à l'automne. Izabelle Bee | Narcity Québec
Côté hébergement, j'ai deux recommandations pour profiter pleinement de ton séjour.
La première, en plein cœur d'Old Chelsea : les Lofts du Village. Nichés entre les arbres, ces lofts au look épuré (et très instagrammable) offrent une vue magnifique sur les couleurs, tout en étant à distance de marche du parc de la Gatineau, de Biscotti & Cie, de la Terrasse du Square et du Chelsea Pub.
Tu peux même réserver un loft avec cuisine pour te préparer des snacks, ou une unité qui accepte les chiens pour amener ton meilleur ami en escapade avec toi.
La deuxième option a rouvert ses portes en mai dernier seulement : la Maison O'Brien, un hôtel-boutique aménagé dans un édifice patrimonial sublime, au cœur du parc de la Gatineau et aux abords du lac Meech. Vide depuis 2019, elle a été reprise cette année par le groupe local Square Old Chelsea, les mêmes gens derrière le Pub, Biscotti et les Lofts, et les commentaires de ceux et celles qui ont eu la chance d'y séjourner sont hyper positifs. Et le mieux s'en vient : un circuit thermal extérieur, « entre forêt et rives miroitantes », doit ouvrir à la fin de l'année.
Et même si tu ne dors pas sur place, il y a une raison de t'arrêter à la Maison O'Brien : son service de thé d'après-midi, offert chez Adèle, le restaurant de l'hôtel.
Concrètement : un menu fixe à 70 $ par personne, servi les samedis et dimanches de 13 h à 17 h, dans un décor vintage et une vue sur le parc de la Gatineau. C'est méga cute, et c'est exactement le genre d'activité parfaite pour un après-midi pluvieux d'automne quand la randonnée tombe à l'eau. Réserve à l'avance, par contre : la salle est petite et les fins de semaine d'automne partent vite.
Parlant de spa, le Nordik Spa Village Chelsea (l'ancien Nordik Spa-Nature), le plus grand spa en Amérique du Nord, est un incontournable à quelques minutes. C'est un véritable resort en soi, avec ses dix bassins extérieurs, ses neuf saunas et ses quatre options de restauration, le tout au cœur de la nature.
Bref, entre les cafés chaleureux, les randonnées spectaculaires pendant les couleurs, l'apéro sur la terrasse et l'ambiance de petit village, Old Chelsea reste mon coup de cœur automnal au Québec. Que tu sois du genre à partir en randonnée dès l'aube ou plutôt team café-terrasse, c'est le moment parfait pour aller voir ça de tes propres yeux.
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