Voici combien un mariage vide les poches des Québécois… et de leurs invités
Les chiffres pourraient bien te surprendre. 🤵🏽👰🏻
Préfèrerais-tu te marier en été ou en automne? Peu importe la saison, organiser un mariage au Québec peut rapidement coûter une petite fortune. Et la facture ne s’arrête pas aux personnes qui passent à l’autel : les invités et invitées peuvent aussi devoir dépenser des centaines, voire des milliers de dollars.
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Un nouveau sondage de Wealthsimple, mené auprès de 2 083 personnes au Canada, dont 682 au Québec, permet justement de mettre quelques chiffres sur le coût d’un mariage, autant pour les couples que pour leur entourage.
La recherche s’est intéressée aux personnes récemment mariées, aux invités et invitées, aux membres des cortèges nuptiaux, aux couples nouvellement fiancés ainsi qu’aux personnes ayant repoussé leur mariage en raison des coûts.
Et même si les Québécois et Québécoises semblent dépenser moins qu’ailleurs au pays, la note demeure salée.
Combien coûte un mariage au Québec?
À l’échelle nationale, un couple prévoit généralement un budget de 15 000 $ pour son mariage, mais finit par dépenser 25 000 $, soit environ 67 % de plus que prévu. La moyenne, tirée vers le haut par une poignée de célébrations particulièrement coûteuses, se rapproche plutôt de 37 000 $.
Au Québec, la facture est moins élevée, selon les informations obtenues par nos collègues de MTL Blog. Le coût médian d’un mariage chez les couples récemment mariés se situe entre 10 000 $ et 19 999 $, contre 20 000 $ à 29 999 $ dans le reste du Canada.
Près de la moitié des couples québécois, soit 47 %, ont même dépensé moins de 10 000 $ pour leur grand jour, comparativement à 23 % à l’échelle nationale.
Au total, 72 % ont réussi à garder leurs dépenses sous les 20 000 $, contre seulement 37 % ailleurs au pays.
Les dépassements de budget sont aussi moins fréquents dans la province : 38 % des personnes sondées au Québec ont affirmé avoir dépensé plus que prévu, comparativement à 58 % dans le reste du Canada.
Combien ça coûte d’assister à un mariage au Québec?
Même sans passer à l’autel, recevoir une invitation peut faire un bon trou dans le portefeuille.
Au Québec, 19 % des personnes invitées ont dépensé plus de 1 000 $ pour assister à un seul mariage. Chez les membres du cortège nuptial, la facture grimpe encore davantage : 37 % ont déboursé au moins 2 000 $.
Les coûts sont même suffisamment élevés pour pousser certaines personnes à décliner une invitation. Environ 32 % des personnes invitées au Québec ont déjà refusé d’assister à un mariage ou à une activité connexe pour des raisons financières.
Et 7 % se sont carrément endettées pour pouvoir participer aux festivités.
Le prix du mariage en fait reculer plusieurs
Pour certaines personnes, la facture est suffisamment salée pour repousser le grand jour, voire abandonner complètement le projet.
Parmi les Québécois et Québécoises ayant retardé ou abandonné l’idée de se marier, 96 % affirment que les coûts ont joué un rôle important dans leur décision. Pour 54 %, il s’agit même de la principale raison, une proportion nettement supérieure au taux national de 36 %.
L’envie de passer à l’autel n’a toutefois pas disparu : à l’échelle canadienne, 68 % des personnes concernées affirment qu’elles se marieraient si l’argent n’était pas un enjeu.
Les prochains mariages pourraient coûter encore plus cher
Les couples nouvellement fiancés au Québec semblent par ailleurs s’attendre à devoir délier davantage les cordons de leur bourse.
Alors que 72 % des couples québécois récemment mariés ont réussi à maintenir leurs dépenses sous les 20 000 $, seulement 56 % des personnes nouvellement fiancées pensent pouvoir en faire autant.
La proportion de celles qui prévoient dépenser 20 000 $ ou plus a bondi de manière importante, passant de 25 % chez les personnes récemment mariées à 40 % chez celles nouvellement fiancées.
Malgré cette hausse, les perspectives demeurent plus avantageuses qu’ailleurs au pays, où un couple nouvellement fiancé prévoit généralement consacrer environ 25 000 $ à son mariage.
Cet article est une adaptation de l’article « How much an average Quebec couple spends on a wedding (and what it costs to be a guest)», qui a été publié à l’origine sur MTL Blog.