Les prédictions météo de l'hiver au Québec sont sorties et le « froid mordant » va frapper
En plus de la neige, beaucoup (trop) de neige... 🥶
« Prêt, pas prêt : J'arrive! » Voici sûrement la phrase préférée de l'hiver au Québec. Chaque année, on sait que le grand bonhomme blanc fera un retour fracassant, mais on espère toujours qu'il décide de feeler mollo et de nous épargner un tant soit peu. Les prédictions météo de l'hiver sont sorties, et vaut mieux les consulter maintenant, question de se préparer mentalement. Surtout lorsque l'expression « froid mordant » revient à plusieurs reprises!
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Selon les nouvelles prévisions de l'Old Farmer's Almanac pour 2026-2027, l'hiver serait globalement plus doux que la normale dans le sud du Québec, mais l'enneigement, lui, resterait dans la moyenne, voire légèrement au-dessus. Par contre, entre les lignes, l'almanach glisse un avertissement clair : deux épisodes de « froid mordant » viendraient brasser la cage, soit à la mi-janvier et à la fin février.
Les périodes les plus froides de la saison sont attendues du début à la mi-janvier, puis de la mi à la fin février. Côté neige, les moments les plus actifs seraient à la mi et à la fin décembre, à la mi-janvier et à la fin janvier, ainsi qu'à la mi-février, à la fin février et au début et à la mi-mars. Bref, la pelle risque de sortir pas mal tout l'hiver.
Rappelons que ces prévisions sont basées sur des modèles climatiques et solaires plutôt que sur des données météo en temps réel, mais elles donnent un bon aperçu de la tendance générale pour la saison. Voici à quoi t'attendre, mois par mois.
Novembre 2026
Température moyenne prévue de 3,5 °C, avec des précipitations sous la normale. Le mois commencerait avec des averses mixtes, suivies d'une période plus ensoleillée, mais plutôt frisquette autour du 6 au 10. Ça se réchaufferait un peu du 11 au 16, avant un épisode plus froid de neige et de pluie entre le 21 et le 23. Fin de mois plus douce, entre soleil et averses.
Décembre 2026
Un mois froid : moyenne de -2 °C, soit environ 3 °C sous la normale, avec des précipitations sous les valeurs habituelles aussi. Les dix premiers jours alterneraient entre gouttes et flocons, puis viendraient des chutes de neige plus soutenues à l'est et à l'ouest jusqu'au 14. La deuxième moitié du mois s'annonce froide et enneigée jusqu'au 27, puis un mélange hivernal pour finir l'année.
Janvier 2027
Le mois le plus froid de l'hiver, avec une moyenne de -12 °C. Averses de neige et froid intense en première semaine, et ce, jusqu'au 10. C'est entre le 11 et le 15 que le fameux « froid mordant » ferait son entrée, sous un ciel ensoleillé, mais glacial. Le milieu du mois (16-18) apporterait carrément une tempête de neige, suivie d'un froid « glacial » du 19 au 21. Le mois se terminerait par d'autres périodes de neige où tuque, mitaines et foulard seront au rendez-vous.
Février 2027
Toujours sous la normale, avec un mercure moyen d'environ -10 °C. Ça commence avec du temps frigorifique, entre flocons et frimas, suivi d'un répit ensoleillé du 8 au 12, puis des périodes de neige plus douces du 13 au 17. Le deuxième épisode de « froid mordant » de l'hiver frapperait entre le 18 et le 22, avec du soleil suivi de flocons. La fin février resterait dans le même thème : neige et froid.
Mars 2027
Température moyenne autour de -3,5 °C, mais avec des précipitations légèrement au-dessus (85 mm contre 75 mm habituellement). Une tempête est prévue en tout début de mois, suivie d'averses combinées jusqu'au 8. Le reste du mois oscillerait entre ensoleillé et neigeux, avec un autre épisode d'agitation du 14 au 16, puis des journées très froides pour finir la saison.
Au final, l'hiver, c'est comme le cousin un peu weird de la famille à Noël. Il revient chaque année, on sait qu'il va être désagréable par moment, mais on l'aime quand même. D'ici là, ça vaut le coup de faire le plein des belles journées de la fin de l'été et de l'automne.
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