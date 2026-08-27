Meilleures universités au monde : McGill exclue du top 50 et perd des rangs au Canada
L’université montréalaise s’est fait royalement détrôner. 😬
Fais-tu actuellement tes études postsecondaires dans l’une des meilleures universités au monde? Un récent classement mondial réserve une mauvaise surprise à McGill, alors que l’établissement montréalais n’a pas fait le top 50, en plus de perdre du terrain au Canada, où il n’occupe désormais plus la deuxième place.
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C’est du moins ce qui ressort du classement mondial 2026 de l’Academic Ranking of World Universities, mieux connu sous le nom de classement de Shanghai.
Au Canada, l'Université de Toronto trône au sommet avec son 24e rang mondial. Elle est suivie non pas de l'Université McGill, mais de l'Université de la Colombie-Britannique, qui occupe la 54e position.
L'établissement montréalais ferme donc le podium canadien au 73e rang, avec un pointage de 30 sur 100, loin du top 50 mondial.
Derrière ce trio, l'Université McMaster et l'Université de l'Alberta complètent le top 5 canadien, toutes deux classées dans la tranche 101-150 à l'échelle mondiale.
Du côté des autres universités québécoises, l'Université de Montréal se situe dans la tranche 151-200, l'Université Laval dans celle des 501-600, Concordia et l'Université de Sherbrooke dans celle des 601-700, tandis que l'Université du Québec à Montréal (UQAM) figure dans la tranche 901-1 000.
Pourquoi McGill n'arrive-t-elle pas à progresser?
Le 73e rang de cette année n'a rien d'un accident isolé. Depuis 2022, McGill oscille entre la 70e et la 76e position sans jamais réussir à percer durablement le top 70, une stagnation qui dure depuis près de cinq éditions consécutives du palmarès.
Son meilleur classement date de 2013, avec une 58e place.
Une partie de l'explication tient à la nature même du classement de Shanghai. Contrairement à d'autres palmarès qui accordent du poids à la réputation institutionnelle ou à l'expérience étudiante, celui-ci mise presque uniquement sur la production scientifique.
Depuis sa création en 2003, il passe au crible plus de 2 500 universités selon six critères, dont cinq portent directement sur la recherche et un dernier ajuste les résultats selon la taille du corps professoral. Seules les 1 000 institutions les mieux cotées se retrouvent finalement sur la liste officielle.
Un sommet mondial toujours dominé par les États-Unis
Pendant que McGill peine à avancer, Harvard rafle encore une fois la première place mondiale avec un score parfait de 100 sur 100. Sur les 15 institutions en tête du palmarès, une seule échappe carrément à la domination américano-britannique, soit l'Université Paris-Saclay, en France, logée au 13e rang.
- Université Harvard, États-Unis
- Université Stanford, États-Unis
- Massachusetts Institute of Technology (MIT), États-Unis
- Université de Cambridge, Royaume-Uni
- Université de Californie à Berkeley, États-Unis
- Université de Princeton, États-Unis
- Université d'Oxford, Royaume-Uni
- Université Columbia, États-Unis
- Université de Chicago, États-Unis
- California Institute of Technology (Caltech), États-Unis
La liste complète se trouve sur shanghairanking.com, pour qui voudrait voir comment sa propre alma mater s'en tire cette année.
Cet article est une adaptation de l'article « McGill missed the top 50 in a new university ranking and two other Canadian schools beat it », qui a été publié à l'origine sur MTL Blog.
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