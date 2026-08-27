Un nouveau 2 $ coloré est en circulation au Canada et voici à quoi il ressemble (PHOTO)
Une pièce qui va détonner dans ton porte-monnaie. 😮
Garde l'œil ouvert la prochaine fois que tu reçois de la monnaie, que ce soit au dépanneur, à l'épicerie ou dans une machine distributrice. Un tout nouveau 2 $ commémoratif de la Monnaie royale canadienne (MRC) vient de faire son entrée en circulation au Canada.
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Le 24 août dernier, la MRC a dévoilé ce nouveau deux piastres ont l'œuvre a été conçue par l'artiste Vlada Pashchenko, en l'honneur du 100e anniversaire de la Légion royale canadienne, l'organisme qui soutient la communauté des vétérans et vétéranes du pays depuis 1926.
Sur le revers, une feuille d’érable rouge vif, veinée de bleu, trône au centre, entourée de la devise latine « Memoriam Eorum Retinebimus », inscrite en doré et qui signifie « Nous nous souviendrons d’eux ».
On y voit aussi la silhouette d'un membre de la Légion offrant un coquelicot, symbole du Sourvenir à un enfant accompagné de sa mère, une scène toute simple, mais chargée de sens.
La Monnaie royale canadienne a lancé une nouvelle pièce commémorative pour célébrer les 100 ans de la Légion royale canadienne. Monnaie royale canadienne
Tout le pourtour de la pièce est gravé des inscriptions « THE ROYAL CANADIAN LEGION » et « LA LÉGION ROYALE CANADIENNE », en plus de « 100 YEARS/ANS » et « 1926-2026 ».
Comme sur les autres nouvelles pièces de circulation, l’avers demeure fidèle à la tradition en arborant l’effigie du roi Charles III, réalisée par l’artiste canadien Steven Rosati, entourée des inscriptions « CANADA », « 2 DOLLARS », « CHARLES III » et « D. G. REX ».
La MRC a produit trois millions d'exemplaires au total. Deux millions sont dans la version colorée décrite plus haut, tandis qu'un million circule plutôt dans la version classique, avec l'anneau argenté et le cœur doré habituels du toonie, sur lequel le même message est gravé sans couleur.
Puisqu'elle est entrée en circulation le 24 août, tu pourrais tomber dessus dans ta monnaie assez rapidement.
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