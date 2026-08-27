Un nouveau 2 $ coloré est en circulation au Canada et voici à quoi il ressemble (PHOTO)

Une pièce qui va détonner dans ton porte-monnaie. 😮

De la monnaie canadienne.

La Monnaie royale canadienne a lancé un nouveau 2 $ commémoratif et coloré.

Erman Gunes | Dreamstime
Rédaction et édition

Garde l'œil ouvert la prochaine fois que tu reçois de la monnaie, que ce soit au dépanneur, à l'épicerie ou dans une machine distributrice. Un tout nouveau 2 $ commémoratif de la Monnaie royale canadienne (MRC) vient de faire son entrée en circulation au Canada.

À lire également : 7 pièces de monnaie canadiennes rares qui valent une fortune et que tu as peut-être

Le 24 août dernier, la MRC a dévoilé ce nouveau deux piastres ont l'œuvre a été conçue par l'artiste Vlada Pashchenko, en l'honneur du 100e anniversaire de la Légion royale canadienne, l'organisme qui soutient la communauté des vétérans et vétéranes du pays depuis 1926.

Sur le revers, une feuille d’érable rouge vif, veinée de bleu, trône au centre, entourée de la devise latine « Memoriam Eorum Retinebimus », inscrite en doré et qui signifie « Nous nous souviendrons d’eux ».

On y voit aussi la silhouette d'un membre de la Légion offrant un coquelicot, symbole du Sourvenir à un enfant accompagné de sa mère, une scène toute simple, mais chargée de sens.

La version coloris\u00e9e de la pi\u00e8ce du 100e anniversaire de la L\u00e9gion royale canadienne. La Monnaie royale canadienne a lancé une nouvelle pièce commémorative pour célébrer les 100 ans de la Légion royale canadienne. Monnaie royale canadienne

Tout le pourtour de la pièce est gravé des inscriptions « THE ROYAL CANADIAN LEGION » et « LA LÉGION ROYALE CANADIENNE », en plus de « 100 YEARS/ANS » et « 1926-2026 ».

Comme sur les autres nouvelles pièces de circulation, l’avers demeure fidèle à la tradition en arborant l’effigie du roi Charles III, réalisée par l’artiste canadien Steven Rosati, entourée des inscriptions « CANADA », « 2 DOLLARS », « CHARLES III » et « D. G. REX ».

La MRC a produit trois millions d'exemplaires au total. Deux millions sont dans la version colorée décrite plus haut, tandis qu'un million circule plutôt dans la version classique, avec l'anneau argenté et le cœur doré habituels du toonie, sur lequel le même message est gravé sans couleur.

Puisqu'elle est entrée en circulation le 24 août, tu pourrais tomber dessus dans ta monnaie assez rapidement.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

monnaie royale canadienne nouvelle pièce de monnaie pièce de deux dollars
Québec Canada Argent

9 pièces de 2 $ rares au Canada que tu peux trouver dans ton cochon

Ça peut valoir la peine de fouiller partout chez vous! 👀

10 pièces de monnaie canadiennes rares que tu peux trouver dans ton porte-monnaie en 2026

As-tu fouillé dans ton petit cochon dernièrement? 👀

Une nouvelle pièce de 1 $ orange et rouge est en circulation au Canada et c'est juste WOW

Bye Bye, le huard!

7 pièces de monnaie canadiennes rares qui valent une fortune et que tu as peut-être

Quand un vieux 10 cennes peut finalement valoir dans les 6 chiffres! 🤑🤯

Un logo « T » va apparaître sur tes aliments vendus au Maxi et Provigo : voici quoi savoir

Pour savoir les produits à choisir... et à ÉVITER. 😬

Les prédictions météo pour la 1re neige au Québec sont dévoilées et ça arrive trop vite

Sors ton balai à neige, tu vas en avoir besoin avant Halloween. ❄️😬

Action collective contre Uber au Québec : Tu en fais peut-être déjà partie sans le savoir

Tu pourrais te faire rembourser des frais sans avoir rien à faire. 👀

Cette prestation fédérale offrira bientôt un supplément de 150 $ à certains Québécois

Aucune demande n'est nécessaire pour la recevoir.

33 chaînes canadiennes et québécoises pour remplacer celles des États-Unis au quotidien

Il y a plus d'options que tu penses! 🇨🇦

Dollarama vend des cosmétiques de la marque d'Ariana Grande pour 90 % moins cher

Non, ce ne sont pas des copies. 👀💄

Contre-tarifs canadiens : Voici TOUS les produits américains qui te coûteront plus cher

Parfums, tondeuses, poissons, fromages : la liste est TRÈS longue. 😮

30 000 batteries externes portatives rappelées par Winners, HomeSense et Marshalls au Canada

La batterie peut surchauffer et fondre pendant la recharge. 🔋🤯

2 employés d'Air Canada arrêtés pour trafic de drogue à l'aéroport de Montréal

Plus de 60 kg de cocaïne ont été saisis.

Ce festival de lanternes à Montréal est l'incontournable pour une date féérique cet automne

Pour la balade la plus romantique en ville alors que les températures se rafraîchissent. ✨