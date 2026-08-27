Un candidat de Québec solidaire filme un portrait à la OD et c'est le «top 1» d'Instagram

Pensez-vous qu'il va « cook » ses adversaires? 🔥

Étienne Grandmont, candidat de Québec solidaire.

Le candidat solidaire Étienne Grandmont a sorti le grand jeu pour séduire les électeurs et électrices.

@etiennegrandmont.qs | Instagram
Éditrice sénior, Nouvelles

Avec l'arrivée imminente d'OD Panama et des élections provinciales 2026 du Québec, est-ce qu'on peut s'attendre à un « OD Élections »? C'est du moins ce qu'a proposé le candidat pour Québec solidaire, Étienne Grandmont, en se présentant à la manière des portraits d'Occupation Double et le résultat est assez cocasse.

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C'est en réponse à une vidéo TikTok de la comédienne Alice Morel-Michaud, qui proposait cette idée en juin dernier, que le politicien a décidé de relever le défi.

« Salut, je m'appelle Étienne, j'ai 48 ans et je suis candidat à l'élection dans Taschereau », lance-t-il d'emblée, rappelant la fameuse phrase d'introduction des candidats et candidates de téléréalité.

Dans ce portrait, on apprend ses passions : le vélo, la randonnée, l'escalade et la musique. Cependant, oublie l'idée d'en savoir plus sur ce qu'il recherche chez une partenaire : c'est plutôt ce qu'il apprécie dans une circonscription qu'il décrit ici, soit « des communautés tissées serrées, du transport collectif et actif accessible, un air de bonne qualité, des logements abordables pour tout le monde ».

Veut-il semer la bisbille? Grandmont affirme qu'il « n'est pas un gars de chicane », mais il ne nie pas qu'il y a des choses qui viennent vraiment le chercher et pour lesquelles il a envie de se battre, comme les inégalités sociales, les coupes dans les services de transport collectif, et... le troisième lien.

Par contre, Étienne Grandmont n'est pas que pagaille. Il sert même une réplique typique du bon gars d'OD en affirmant : « Il paraît que c'est cliché de dire ça, mais je suis un gars de famille. » En couple depuis 25 ans avec sa conjointe, le politicien est aussi papa de trois filles.

Celui qui siégeait déjà comme député de Taschereau à l'Assemblée nationale souhaite donc regagner le cœur de ses électeurs et électrices pour un autre mandat de quatre ans.

Sur Instagram, cette manière humoristique de joindre la population n'est pas passée inaperçue. La publication partagée le 18 août dernier a été vue plus de 132 000 fois sur Instagram et Facebook. Dans les commentaires, plusieurs semblent avoir adoré le concept. « Ça manque de beauty shots malaisants, mais c’est très bon sinon 👌👌👌», « Moi je voterais pour toi au tapis rouge en tout cas » et « J'adoooore! Je veux ça pour tous les candidats ! » sont quelques exemples de ce que l'on peut lire sous la vidéo.

Sera-t-il ton top 1?

Rappelons que la campagne électorale débute officiellement ce 27 août pour une période de 39 jours. Le jour du scrutin se tiendra le 5 octobre 2026. Et cette fois, on ne pourra pas dire que c'est « arrangé avec la prod » : c'est le public qui vote!

D'ici là, tu peux continuer à découvrir les candidats et candidates dans ta circonscription pour décider lequel aura ton vote. Ne t'inquiète pas, il n'y a aucune maison de l'amour au programme. Par contre, on risque d'avoir un passage qui rappelle l'Heure de vérité aux trois débats des chefs, soit le 15 septembre à TVA, le 16 septembre à Noovo et le 23 septembre à Radio-Canada.

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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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