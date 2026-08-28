Dollarama vend des dupes de passoires populaires 77 % moins cher qu'Amazon et Canadian Tire
On a comparé trois modèles quasi identiques… sauf pour le prix! 👀🤑
Aller chez Dollarama vaut de plus en plus la peine pour faire de belles économies sur des trouvailles utiles au quotidien. Le magasin du dollar multiplie les bons deals, entre des verres vintage qui imitent ceux d'Anthropologie à 19 $ et des produits d'épicerie nettement moins chers qu'au Walmart. Quand on réussit à se procurer des objets similaires à ceux vendus ailleurs, mais à moindre coût, on sait que le détour en vaut la peine.
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Actuellement, tu peux mettre la main sur une passoire pliable aux poignées extensibles pour seulement 5 $ chez Dollarama, soit beaucoup moins cher que le prix de ce produit pour la cuisine vendu chez deux compétiteurs populaires au Québec : Canadian Tire et Amazon Canada.
La passoire pliable extensible est à seulement 5 $ au Dollarama. Narcity Québec
Plus précisément, elle coûte 77 % de moins que le modèle de Starfrit vendu 21,99 $ chez Canadian Tire et 78 % de moins qu'un modèle comparable à 22,99 $ sur Amazon. Autrement dit : pour le montant de la facture d'une seule des deux autres, tu pourrais en acheter quatre au Dollo.
Le modèle du magasin du dollar remplit toutes les fonctions qu'on attend d'une passoire : bonne capacité, convient autant pour les aliments chauds que froids et se nettoie facilement, y compris au lave-vaisselle.
Son gros avantage, c'est l'espace qu'elle fait gagner une fois repliée, parce qu'on le sait, une passoire, ça peut vite encombrer une armoire. Elle se pose aussi directement au-dessus de l'évier grâce à ses poignées télescopiques, qui s'étirent jusqu'à 61 cm (24 po) pour s'adapter à la plupart des éviers. Résultat : tu peux rincer tes fruits ou égoutter tes pâtes sans occuper le fond de l'évier ni salir le comptoir.
Trois combinaisons de couleurs sont vendues au Dollarama : rouge et gris, bleu et blanc, ainsi que bleu poudre et blanc. Cette dernière est la plus élégante, à mon avis.
Les trois passoires ont un look très similaire, mais pas le même prix. Narcity Québec, Amazon Canada, Canadian Tire
Il y a, bien sûr, quelques différences entre les produits. La partie pliable de la passoire du Dollarama est en silicone, alors que celle de Canadian Tire est faite d'élastomère thermoplastique. Dans les deux cas, le matériau résiste très bien à la chaleur et convient parfaitement pour égoutter des pâtes ou des légumes tout juste sortis de l'eau bouillante.
Le modèle vendu sur Amazon Canada, lui, est décrit comme étant fait de plastique de qualité alimentaire sans BPA, avec une résistance à la chaleur annoncée jusqu'à 110 °C (230 °F).
Le détail qui distingue vraiment le modèle le plus cher, la passoire Starfrit de Canadian Tire, c'est qu'elle a des trous sur les côtés en plus du fond, et repose sur de petits pieds surélevés pour améliorer l'écoulement.
Du côté du Dollarama comme sur Amazon, les perforations se trouvent uniquement au fond. Si c'est cette fonction qui t'intéresse, c'est un point à vérifier avant de commander.
Est-ce que des trous sur les côtés et des pieds surélevés justifient vraiment près de 17 $ de plus? À toi d'en décider. Mais à 5 $, la version du magasin du dollar coûte quatre fois moins cher pour un concept quasi identique.
Passoire extensible
Prix au Dollarama : 5 $
Prix chez Canadian Tire : 21,99 $
Prix sur Amazon : 22,99 $
À noter que l'inventaire peut varier d'une succursale Dollarama à l'autre.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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