7 000 tapis de marche vendus au Canadian Tire rappelés pour risque de choc électrique
Un nouveau rappel de produits touche cette fois la clientèle de Canadian Tire : le tapis de marche de marque PowerG fait l'objet d'un rappel en collaboration avec Santé Canada en raison d'un risque de choc électrique. Avec la popularité grandissante de ce genre d'appareil d'exercice, voici tout ce qu'il faut savoir pour éviter que ta quête des 10 000 pas par jour vire au vinaigre.
À lire également : 30 000 batteries externes portatives rappelées par Winners, HomeSense et Marshalls au Canada
Le rappel vise le tapis de marche PowerG, modèle 499-4052 (CUP 8 46325 03115 8), vendu en magasin Canadian Tire de janvier 2025 à juillet 2026. Selon Santé Canada, ce sont 7 000 unités qui ont été écoulées au pays.
Les tapis de marche visés par le rappel ont été vendus entre janvier 2025 et juillet 2026. Santé Canada
Quel est le problème?
Le produit visé ne répond pas aux exigences de la norme applicable à cette catégorie de produits, ce qui pose un danger électrique. Jusqu'à maintenant, soit en date du 10 août 2026, aucun incident ni aucune blessure n'avait été signalé au Canada.
Quelle est la marche à suivre?
Si tu possèdes ce tapis de marche, cesse immédiatement de l'utiliser. Rapporte-le ensuite à un magasin Canadian Tire pour obtenir un remboursement ou un crédit en magasin.
Pour plus de renseignements, tu peux joindre Canadian Tire au 1 800 387-8803, du lundi au vendredi de 8h à 21h (HNE) et la fin de semaine de 9h à 17h (HNE).
Santé Canada rappelle qu'il est formellement interdit de redistribuer, de vendre ou même de donner un produit rappelé au Canada. Donc, pas question de le refiler à ton prochain échange de cadeaux ou de l'afficher sur Marketplace.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- 30 000 batteries externes portatives rappelées par Winners, HomeSense et Marshalls au Canada ›
- Rappels importants d'Amazon Canada : Jette ou retourne ces 11 items immédiatement ›
- Rappels importants de Costco: Cesse d'utiliser ces 6 produits et retourne-les immédiatement ›
- Rappels alimentaires importants : plus de 140 produits sont visés au Québec ›