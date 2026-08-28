7 000 tapis de marche vendus au Canadian Tire rappelés pour risque de choc électrique

Si tu en as un chez toi, cesse de l'utiliser tout de suite. ⚡️😳
Façade d'un Canadian Tire.

Santé Canada rappelle ces tapis de marche vendus au Canadian Tire en raison d'un risque de choc électrique.

Narcity Québec
Éditrice sénior, Nouvelles

Un nouveau rappel de produits touche cette fois la clientèle de Canadian Tire : le tapis de marche de marque PowerG fait l'objet d'un rappel en collaboration avec Santé Canada en raison d'un risque de choc électrique. Avec la popularité grandissante de ce genre d'appareil d'exercice, voici tout ce qu'il faut savoir pour éviter que ta quête des 10 000 pas par jour vire au vinaigre.

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Le rappel vise le tapis de marche PowerG, modèle 499-4052 (CUP 8 46325 03115 8), vendu en magasin Canadian Tire de janvier 2025 à juillet 2026. Selon Santé Canada, ce sont 7 000 unités qui ont été écoulées au pays.

Tapis de marche PowerG, num\u00e9ro de mod\u00e8le 499-4052. Les tapis de marche visés par le rappel ont été vendus entre janvier 2025 et juillet 2026. Santé Canada

Quel est le problème?

Le produit visé ne répond pas aux exigences de la norme applicable à cette catégorie de produits, ce qui pose un danger électrique. Jusqu'à maintenant, soit en date du 10 août 2026, aucun incident ni aucune blessure n'avait été signalé au Canada.

Quelle est la marche à suivre?

Si tu possèdes ce tapis de marche, cesse immédiatement de l'utiliser. Rapporte-le ensuite à un magasin Canadian Tire pour obtenir un remboursement ou un crédit en magasin.

Pour plus de renseignements, tu peux joindre Canadian Tire au 1 800 387-8803, du lundi au vendredi de 8h à 21h (HNE) et la fin de semaine de 9h à 17h (HNE).

Santé Canada rappelle qu'il est formellement interdit de redistribuer, de vendre ou même de donner un produit rappelé au Canada. Donc, pas question de le refiler à ton prochain échange de cadeaux ou de l'afficher sur Marketplace.


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  • Ariane Fortin

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    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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