Alerte météo : Des orages violents s'amènent au Québec et voici où ça va brasser

« Quand le tonnerre gronde, rentrez vite! La foudre tue et blesse des Canadiens chaque année. » ⛈️

La foudre durant un orage.

Environnement Canada a émis des veilles d'orages violents dans plusieurs secteurs du sud du Québec ce 26 juin 2026.

John Sirlin | Dreamstime
Rédaction et édition

Si tu as des projets en plein air pour ce vendredi, tu ferais mieux de garder un œil sur le ciel, car la météo au Québec s'annonce encore une fois capricieuse. Environnement Canada a émis une veille d'orages violents ce matin pour une douzaine de secteurs de la province, avec un niveau d'impact qualifié de modéré et une confiance élevée dans les prévisions.

À lire également : Les prévisions météo de juillet 2026 au Québec sont sorties et ça va pas sauver ton été

L'alerte, en vigueur depuis 8 h 13 HAE le 26 juin 2026, signale que les conditions atmosphériques sont favorables à la formation d'orages capables de produire des rafales fortes, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte.

Les secteurs touchés se trouvent tous dans le sud du Québec : Brome-Missisquoi, Coaticook, Cookshire, Granby-Waterloo, Lac-Mégantic, Lacolle, Mont-Orford et lac Memphrémagog, Richmond, Saint-Jean et Marieville, Sherbrooke, Thetford Mines et Weedon.

« Quand le tonnerre gronde, rentrez vite! La foudre tue et blesse des Canadiens chaque année », rappelle l'agence fédérale.

Pour savoir si ta région est visée et suivre l'évolution de la situation, consulte le site d'Environnement Canada directement.

Les veilles d'orages violents sont émises lorsque les conditions sont propices à la formation d'orages pouvant produire de la grêle, de la pluie ou des vents destructeurs.

Après un mois de juin où les orages ont pris toute la place et les températures ont boudé les normales de saison, rassure-toi, la chaleur devrait finalement reprendre du service pour le week-end.


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