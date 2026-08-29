Voici les régions où les immatriculations coûtent le moins cher au Québec en 2026

Il y a une différence de 235 $ entre l'Abitibi et Montréal! 😲

Des voitures sur une route du Québec, à Baie-Saint-Paul.

Les coûts de renouvellement des immatriculations en Abitibi et à Montréal diffèrent de plus de 235 $.

Andrei Antipov | Dreamstime
Rédaction et édition

Ta facture d'immatriculation dépend de bien plus que le poids de ton véhicule. Elle dépend aussi de ton code postal. Alors que la plupart des Québécois et Québécoises paient 217,41 $ pour leurs droits d'immatriculation de base en 2026, certaines régions bénéficient d'un statut fiscal particulier qui fait chuter la facture, et l'écart devient encore plus frappant une fois le rabais de 50 $ du gouvernement appliqué dès septembre.

À lire également : Voici les tarifs pour ton permis de conduire et tes immatriculations en 2026 au Québec

Qu'est-ce qu'une région périphérique ou spécifique?

Ces termes viennent d'un règlement provincial datant de 1992, conçu à l'origine pour réduire la taxe sur l'essence dans les secteurs les plus éloignés des grands centres. La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) applique la même logique aux droits d'immatriculation : les régions périphériques sont les territoires les plus éloignés, tandis que les régions spécifiques agissent comme des zones tampons, un peu moins avantageuses, mais quand même moins chères que le reste de la province.

Tableau comparatif des co\u00fbts de renouvellement de l'immatriculation pour les v\u00e9hicules de promenade en 2026. Les coûts de renouvellement de l'immatriculation pour les véhicules de promenade en 2026 varient d'une région à l'autre. SAAQ

Les régions périphériques : les moins chères au Québec

Si tu habites dans l'une de ces circonscriptions électorales, tes droits d'immatriculation de base sont de 88 $ plutôt que 140 $, pour un coût total de 165,41 $ en 2026. Ça comprend l'Abitibi-Est, l'Abitibi-Ouest, Bonaventure, Chicoutimi, Dubuc, Duplessis, Gaspé, les Îles-de-la-Madeleine, Jonquière, le Lac-Saint-Jean, Matane, la Matapédia, Roberval, Rouyn-Noranda–Témiscamingue, le Saguenay et l'Ungava, en plus des parties nord de Gatineau, de Laviolette et de Pontiac.

Ces secteurs, étant majoritairement ruraux et peu ou pas desservis par une société de transport en commun, échappent aussi presque toujours à la contribution de 30 $ pour le transport en commun et à la taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade (TIV) qui font grimper la facture dans le Grand Montréal, à Québec, à Gatineau et à Sherbrooke.

Les régions spécifiques : un peu plus cher, mais toujours avantageux

Les régions spécifiques profitent d'un rabais un peu moins généreux : les droits d'immatriculation y sont de 114 $, pour un coût total de 191,41 $. On y retrouve Rimouski au complet, Mont-Laurier et la partie ouest de Labelle, une partie sud de Laviolette, ainsi que les parties sud de Pontiac et de Gatineau.

Et avec la réduction de 50 $ dès septembre?

La réduction temporaire de 50 $, qui s'applique automatiquement du 1er septembre 2026 au 31 août 2027 pour les véhicules à essence, hybrides et diesel (les électriques ne sont pas admissibles), vient créer un écart encore plus marqué entre les régions :

Région périphérique : 115,41 $
Région spécifique : 141,41 $
Reste du Québec : 167,41 $

Et si l'on compare avec le Grand Montréal, où la TIV et la contribution au transport en commun font grimper la facture totale à 350,86 $ même avec le rabais, la différence avec l'Abitibi atteint 235,45 $.

Bref, si tu penses déménager en région, voilà un argument de plus à mettre dans la balance.


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