Ce château « fantôme » près du Québec te transporte dans un autre siècle cet automne
Un « road trip » qui vaut vraiment le détour. 🏰🍁
Le Québec regorge de merveilles automnales : sentiers spectaculaires, chutes vertigineuses, lacs aux teintes changeantes et une liste interminable de restos à découvrir. Mais si tu as envie de visiter un lieu aussi magnifique que mystérieux et envoûtant pas trop loin de la province, un château imposant en ruine offrant une vue saisissante mérite une escapade durant la saison des couleurs.
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Le Bannerman Castle, planté au milieu de la rivière Hudson dans l'État de New York, se trouve à environ cinq heures de route de Montréal et c'est définitivement le genre d'endroit à visiter au moins une fois dans sa vie.
Perché sur l'île Pollepel (surnommée l'île Bannerman), ce bâtiment n'a jamais été une résidence royale. Francis Bannerman l'a fait construire au XIXe siècle comme entrepôt géant pour son commerce d'équipement militaire surplus, ce qui explique son style un peu excentrique, mi-château écossais, mi-forteresse.
Depuis, la végétation a repris ses droits sur les lieux à moitié effondrés, créant un décor qui semble sorti tout droit d'un film. Grâce au travail du Bannerman Castle Trust, l'endroit est aujourd'hui accessible au public : croisière-visite guidée au départ de Beacon, excursion en kayak avec randonnée sur l'île, ou même soirée cinéma en plein air devant les murs de pierre. Plusieurs formules incluent aussi des soirées théâtrales ou musicales organisées directement sur le site.
Les lieux changent complètement de visage selon la saison. En automne, les teintes rouges et orangées des arbres qui grimpent sur les ruines créent un contraste saisissant avec la pierre grise du château, pour des photos qui n'ont pas besoin de filtre.
Si tu cherchais une aventure avec une touche enchanteresse à mettre à ton agenda, tu l'as trouvée!
Bannerman Castle
Prix : Visites à partir de 40 $ par adulte
Quand : Sur réservation jusqu'au 1er novembre 2026
Adresse : Bannerman Castle - 2, Red Flynn Drive, Beacon, NY
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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