Ce village du Québec cache une chute de 72 mètres et ça vaut le road trip cet été

Pour une escapade unique!

Une personne sur la plateforme près de la chute Ouiatchouan. Droite : Un bus antique rouge devant une maison antique.

Road trip au Québec : Ce village cache une chute de 72 mètres.

@catherine.legault | Instagram, Village historique de Val-Jalbert | Facebook
Éditrice Junior

L'été est la saison parfaite pour partir à l'aventure, mais il n'est pas toujours possible de s'évader vers l'autre bout du monde. Cela dit, si l'envie de changer d'air le temps d'un week-end te prend par surprise, tu peux emprunter la direction du Saguenay–Lac-Saint-Jean, où un village historique entouré de nature promet une destination de road trip qui sort de l'ordinaire.

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Le Village historique de Val-Jalbert est l'un de ces endroits qui donnent l'impression de remonter le temps. Ancienne communauté industrielle devenue lieu historique national, il invite aujourd'hui les visiteurs et visiteuses à découvrir plus de 90 bâtiments d'époque soigneusement préservés, dans un décor aussi paisible que spectaculaire.

Au fil des rues, tu peux entrer dans l'ancienne école, le magasin général ou encore le bureau de poste afin d'en apprendre davantage sur le quotidien des familles qui habitaient autrefois ce coin du Québec. L'ancienne usine de pâte à papier fait également partie de la visite et permet de mieux comprendre l'histoire du village et les méthodes de fabrication utilisées à l'époque.

Pour découvrir le site autrement, monte à bord du trolleybus rouge inspiré des années 1920. Cette visite guidée t'amène vers les principaux points d'intérêt tout en racontant l'histoire fascinante des lieux.

L'un des incontournables de l'escapade reste toutefois la chute Ouiatchouan. Haute de 72 mètres, elle peut être admirée depuis une impressionnante plateforme vitrée qui offre une vue plongeante sur la rivière et le paysage environnant. Entre les sentiers, les points de vue et le café-terrasse aménagé dans le magasin général, il y a de quoi profiter pleinement d'une journée en plein air.

Et si tu n'as pas envie de repartir tout de suite, plusieurs options d'hébergement sont offertes sur le site, que tu préfères dormir dans une maison patrimoniale ou passer la nuit au camping. Une destination idéale pour ajouter une touche d'histoire, de nature et de paysages grandioses à ton prochain road trip estival.

Village historique de Val-Jalbert   

Prix : 48,71 $ par adulte, plusieurs forfaits économiques sont offerts

Adresse : Village historique de Val-Jalbert - 95, rue Saint-George, Chambord, QC

Site Internet du Village historique de Val-Jalbert

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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Québec Canada Voyage
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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