Les aubaines de juillet sont dévoilées chez Costco et voici 14 des meilleurs « deals »
On a fait les calculs pour que tu saches lesquels valent vraiment la peine.
Les nouvelles aubaines du Costco sont officiellement commencées depuis le 6 juillet, et selon le produit, elles vont rester valides jusqu'au 19 juillet ou jusqu'au 2 août 2026. Comme toujours, les formats sont pas mal plus gros que ce qu'on retrouve à l'épicerie du coin, donc les prix peuvent sembler élevés au premier coup d'œil… mais une fois qu'on calcule le prix par unité, plusieurs de ces spéciaux valent vraiment la peine.
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Entre les collations, les boissons à garder au frigo pour l'été, les produits pour le BBQ et les aliments du quotidien, il y a de quoi faire une bonne razzia pour tes réserves. Bonus : On a fait les calculs pour toi afin de voir quelles offres sont réellement avantageuses.
Croustilles protéinées - Quest
Croustilles protéinées Quest en rabais au Costco.
Prix : 28,99 $ plutôt que 36,99 $, soit 8 $ de rabais (valide jusqu'au 2 août)
Prix par unité : Environ 2,07 $ / sac
Si tu essaies d'ajouter plus de protéines à tes collations sans ajouter à ta liste de choses à faire, ce format vaut le détour. Le paquet de 14 sacs individuels revient à environ 2,07 $ par sac après le rabais de 8 $, ce qui reste raisonnable pour une collation qui dépanne autant au travail qu'en road trip.
Charqui de bœuf à saveur de teriyaki - Jack Link's
Charqui de bœuf teriyaki Jack Link's en rabais au Costco.
Prix : 12,99 $ plutôt que 16,99 $, soit 4 $ de rabais (valide jusqu'au 2 août)
Prix par unité : Environ 4,33 $ / 100 g
Le charqui de bœuf, c'est le genre de collation qui coûte cher à l'unité quand on l'achète en petit format. Ce sac de 300 g descend à 12,99 $ avec la promotion, soit environ 4,33 $ par 100 g, donc si tu en manges régulièrement ou si tu veux en garder dans le sac à lunch ou l'auto, tu sais quoi faire.
Céréales Vector - Kellogg's
Céréales Vector de Kellogg's en rabais au Costco.
Prix : 8,49 $ plutôt que 10,99 $, soit 2,50 $ de rabais (valide jusqu'au 2 août)
Prix par unité : Environ 0,75 $ / 100 g
Cette boîte mega jumbo de 1,13 kg tombe à 8,49 $, ce qui donne environ 75 cents par 100 g après le rabais. Pour les personnes qui mangent des céréales à haute teneur en protéines chaque matin, le format permet d'étirer les réserves pas mal plus longtemps qu'une boîte régulière.
Assortiment de fromages en tranches - Bothwell
Assortiment de fromages en tranches Bothwell en rabais au Costco.
Prix : 11,49 $ plutôt que 15,49 $, soit 4 $ de rabais (valide jusqu'au 2 août)
Prix par unité : Environ 1,60 $ / 100 g
Entre les burgers, les pizzas maison et les sandwichs, le fromage en tranches finit toujours par manquer plus vite qu'on pense durant la belle saison. Ce format de 720 g avec trois variétés revient à environ 1,60 $ par 100 g avec le rabais actuel, ce qui peut être intéressant si tu cuisines pour plusieurs personnes à la maison.
Boissons pétillantes Naturali Italian - San Pellegrino
Boissons pétillantes San Pellegrino en rabais au Costco.
Prix : 18,47 $ plutôt que 22,99 $ (plus 0,48 $ d'écofrais), soit 5 $ de rabais (valide jusqu'au 2 août)
Prix par unité : Environ 0,77 $ / canette
Avec l'été qui bat son plein, ces boissons pétillantes aromatisées peuvent remplacer les sodas classiques pour des saveurs plus fraîches. La caisse de 24 canettes revient à environ 77 cents chacune après la promotion, tu peux donc faire le plein à bon prix.
Assortiment de boissons énergisantes - Alani Nu
Assortiment de boissons énergisantes Alani Nu en rabais au Costco.
Prix : 24,35 $ plutôt que 29,99 $ (plus 0,36 $ d'écofrais), soit 6 $ de rabais (valide jusqu'au 2 août)
Prix par unité : Environ 1,35 $ / canette
Les boissons énergisantes de cette marque-là ne sont pas données au dépanneur, donc un rabais de 6 $ sur la caisse de 18 fait toute une différence. Ça revient à environ 1,35 $ par canette, ce qui peut valoir la peine si tu en consommes déjà régulièrement pour t'entraîner ou pour les journées plus longues.
Assortiment d'électrolytes - Organika
Assortiment d'électrolytes Organika en rabais au Costco.
Prix : 29,99 $ plutôt que 39,99 $, soit 10 $ de rabais (valide jusqu'au 2 août)
Prix par unité : Environ 0,67 $ / sachet
Avec la chaleur de l'été, les sachets d'électrolytes sont pratiques pour éviter la déshydratation après une activité extérieure. Le format de 45 sachets tombe à environ 67 cents chacun avec le rabais de 10 $, tu peux donc comparer avec le prix que te coûte ton go to habituel.
Yogourt - Activia
Yogourt Activia en rabais au Costco.
Prix : 8,69 $ plutôt que 10,99 $, soit 2,30 $ de rabais (valide jusqu'au 2 août)
Prix par unité : Environ 0,36 $ / yogourt
Les petits formats comme celui-là restent parmi les plus économiques pour les lunchs ou les collations rapides. Le paquet de 24 pots revient à environ 36 cents chacun après le rabais, ce qui simplifie la préparation des matins pressés à prix intéressant.
Café Mélange original - Tim Hortons
Café Mélange original de Tim Hortons en rabais au Costco.
Prix : 37,99 $ plutôt que 49,99 $, soit 12 $ de rabais (valide jusqu'au 19 juillet seulement)
Prix par unité : Environ 0,47 $ / capsule
Pour les personnes qui carburent au café Keurig le matin, ce rabais de 12 $ sur la boîte de 80 capsules vaut clairement le détour. Ça descend le coût à environ 47 cents par capsule, pour une facture moins cher qu'un café acheté à l'extérieur chaque jour.
Vraie mayonnaise - Hellmann's
Vraie mayonnaise Hellmann's en rabais au Costco.
Prix : 8,49 $ plutôt que 10,99 $, soit 2,50 $ de rabais (valide jusqu'au 19 juillet seulement)
Prix par unité : Environ 0,47 $ / 100 ml
Salades, sandwichs, trempettes… la mayonnaise finit toujours par servir plus souvent qu'on pense l'été. Le format de 1,8 L revient à environ 47 cents par 100 ml avec la promotion, ce qui est économique si tu en utilises régulièrement en cuisine.
Brochettes de porc à la grecque - Skoulakis
Brochettes de porc à la grecque Skoulakis en rabais au Costco.
Prix : 11,99 $ plutôt que 15,99 $, soit 4 $ de rabais (valide jusqu'au 19 juillet seulement)
Prix par unité : Environ 1,20 $ / 100 g
Avec le BBQ qui tourne à plein régime l'été, les brochettes déjà marinées sauvent pas mal de temps en cuisine. Ce format de 1 kg tombe à 11,99 $ après le rabais, ce qui donne environ 1,20 $ par 100 g. Pratique pour un souper rapide sans devoir sortir les épices et la marinade maison.
Frites de patate douce - Russet House
Frites de patate douce Russet House en rabais au Costco.
Prix : 9,99 $ plutôt que 12,49 $, soit 2,50 $ de rabais (valide jusqu'au 19 juillet seulement)
Prix par unité : Environ 0,44 $ / 100 g
Ce gros sac de 2,27 kg revient à environ 44 cents par 100 g avec le rabais actuel, ce qui propose ultimement une étiquette plus basse que les petits formats vendus en épicerie régulière à long terme. Un achat pratique pour accompagner à peu près n'importe quel souper d'été.
Barres de crème glacée à saveur de vanille et amande - Häagen-Dazs
Barres de crème glacée Häagen-Dazs en rabais au Costco.
Prix : 10,99 $ plutôt que 13,99 $, soit 3 $ de rabais (valide jusqu'au 19 juillet seulement)
Prix par unité : Environ 1,22 $ / barre
Ce genre de dessert glacé disparaît vite dès que la chaleur s'installe. La boîte de neuf barres revient à environ 1,22 $ chacune après le rabais, ce qui reste raisonnable pour un dessert haut de gamme comparé à ce qu'on paie habituellement pour ce genre de produit à l'unité ou en petit paquet.
Raviolis mandu au bœuf bulgogi - bibigo
Raviolis mandu au bœuf bulgogi de bibigo en rabais au Costco.
Prix : 15,99 $ plutôt que 19,99 $, soit 4 $ de rabais (valide jusqu'au 19 juillet seulement)
Prix par unité : Environ 1,18 $ / 100 g
Pour un souper rapide qui goûte quand même bon, ce sac de 1,36 kg de raviolis mandu tombe à environ 1,18 $ par 100 g avec la promotion. Pratique à garder au congélo pour les soirs où tu n'as juste pas envie de cuisiner à partir de zéro.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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