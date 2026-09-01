L'administration Trump se moque de l'armée canadienne et Mark Carney répond sèchement
Il n'a pas mâché ses mots. 😑
La tension continue de grimper entre le Canada et les États-Unis. En pleine guerre commerciale imposant de nombreux tarifs douaniers, voilà que l'administration de Donald Trump s'en prend à l'armée canadienne et ça ne passe pas de ce côté de la frontière. Le premier ministre canadien Mark Carney n'a pas mâché ses mots lors de sa réponse. On te démêle tout ça.
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Cette fois, tout a commencé ce lundi 31 août, lors d'une entrevue accordée à CNBC, par le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent. Interrogé à savoir si les États-Unis et le Canada étaient en pleine guerre commerciale, il a rétorqué qu'on ne pouvait pas être « en guerre » avec un pays treize fois plus petit.
« On ne peut pas se lancer dans une politique de coup pour coup avec quelqu'un qui est treize fois plus grand que vous, a-t-il lancé. On n'est pas en guerre avec le Canada. Comment pourrait-on être en guerre avec le Canada? Vont-ils prendre leurs deux sous-marins du centre commercial d'Edmonton et nous les lancer dessus? »
La blague fait référence à une attraction qui a déjà existé au West Edmonton Mall, en Alberta : quatre sous-marins récréatifs qui promenaient les touristes sur un lac intérieur. L'attraction a toutefois fermé ses portes en 2005 et les submersibles ont été mis à la ferraille en 2012, selon CBC News.
Le secrétaire américain à la Défense s'en prend à des cadets
Le même jour, le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a publié sur X une photo tirée du compte Instagram du centre d'entraînement des cadets de Vernon, en Colombie-Britannique. On y voit une jeune cadette recevoir une médaille des mains d'une instructrice, à la fin de sa formation.
En légende, Pete Hegseth a simplement écrit « (this is real) », soit « (ceci est réel) » en français, avec un drapeau canadien. Pour plusieurs, c'était clairement une moquerie grossophobe envers le physique de l'instructrice. La publication a provoqué une vague de critiques y voyant une attaque injustifiée contre un programme destiné à des ados de 12 à 18 ans.
« Quel est votre but? Vous êtes le secrétaire à la Défense, et notre pays est actuellement en guerre. Pourquoi publiez-vous ce qui semble être une sorte de tweet insultant à propos d'adolescents au Canada? Est-ce qu'intimider des adolescents canadiens est plus important que de s'occuper de la situation qui se détériore sans cesse en Iran? », a notamment écrit Amy Coplan, professeure de philosophie à la California State University, Fullerton.
Selon La Presse Canadienne, le bureau de presse du Pentagone a défendu la sortie de son patron, se contentant de dire que « la publication sur X parle d'elle-même ».
Ce n'est pas la première fois que Pete Hegseth tient ce genre de propos. Le secrétaire à la Défense s'est déjà opposé aux rôles de combat pour les femmes en 2024 et a critiqué les membres de l'armée américaine en surpoids en 2025.
« C'est indigne de leur fonction », tranche Carney
Le premier ministre canadien, Mark Carney, a qualifié d'« indignes de leur fonction » les moqueries lancées cette semaine par ces membres de l'administration Trump à l'endroit de l'armée canadienne.
Interrogé en point de presse à Ottawa sur ces deux sorties, Mark Carney a rapidement et sèchement condamné ces moqueries. « C'est indigne de leur fonction », a-t-il déclaré, ce 1er septembre, avant d'ajouter que les insultes ne changeaient rien à sa position dans le dossier commercial.
« Quand les Américains arrêteront de faire des mèmes, d'envoyer des piques, d'essayer de jouer les durs, et qu'ils commenceront à prendre ces discussions au sérieux, on pourra avoir ces discussions, a-t-il dit. Ce n'est pas constructif, mais c'est leur démocratie. »
Rappelons que Mark Carney a suspendu les négociations commerciales avec Washington à la fin du mois d'août, après que les États-Unis eurent imposé des tarifs de 50 % sur environ 28 milliards $ d'exportations canadiennes. Le Canada doit répliquer avec des contre-tarifs équivalents à compter du 8 septembre.
Une chose est sûre : entre les tarifs douaniers, le lac Ontario rebaptisé et maintenant les attaques sur l'armée, la relation entre Ottawa et Washington ne semble pas près de s'améliorer.
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